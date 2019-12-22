Hayvanını terk edene 10 bin şiddet uygulayana 2 yıl 1 ay

* Hayvanlar mevcut yasada ‘mal’ olarak tanımlanıyor. Yasa tasarısına temel oluşturması beklenen TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nun raporundaysa ‘can’ olarak değerlendiriliyorlar.

* Hayvana uygulanan şiddetin ceza yasası kapsamına alınması bekleniyor. Buna göre hayvana şiddetin cezasının 2 yıl 1 ay olması, cezanın ertelenmemesi, para cezasına çevrilmemesi ve suçu işleyenin sabıka siciline işlenmesi öngörülüyor.

* Hayvanlarla cinsel ilişkiyi cinsel istismar kapsamına alan komisyon raporu, hayvanını terk edene de 10 bin liraya kadar para cezası verilmesini öneriyor.

* Sahipli-sahipsiz hayvan ayrımına son veren rapor, hayvanlara yönelik suç işleyenlerin hayvan sahibi olmasının da

engellenmesini istiyor.

* Mevcut yasalarla apartmanda hayvanla yaşamak apartman yönetimi tarafından yapılan yönetim planı değişikliğiyle ya da mahkeme kararıyla engellenebiliyordu. Yeni öneri yasalaşırsa bunun önüne geçilecek.

* Yeni tasarı yasallaşırsa pet shop’lar artık hayvan bulunduramayacak, hayvan sahibi olmak isteyenler katalogdan bakıp sipariş verecek. Bu madde hayvanseverlerin en çok itiraz ettiği konulardan biri. Asıl istenen, hayvan ticaretinin tamamen yasaklanması.

* Komisyon raporu yunus parklarını, hayvanlı sirkleri yasaklamıyor ancak mevcut olanların denetlenip şartlarının iyileştirilmesini öngörüyor.

* Rapora göre belediye kendi sınırları içindeki hayvanları tür ve sayıca tespit edip ölüme neden olmayacak şekilde kısırlaştırmakla yükümlü olacak. Ayrıca belediyeler sınırları içindeki hayvanlara mikroçip takmak zorunda kalacak. Böylece belediyelerin birbirlerinin sınırları içine hayvan bırakmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

* Raporda Adalar’daki atlara da yer veriliyor. Buna göre faytonlar nostaljik ve ada kültürünün bir parçası olarak kabul edilmekle birlikte at sayısının 300’le sınırlandırılmasını öneriliyor.

Uykusuz her gece

Ayılar uykuyu unuttu

Sosyal medyada Türkiye’nin çeşitli yerlerinden ayı görselleri paylaşılıyor. Oysa onların şimdilerde çoktan kış uykusuna yatmış olmaları gerekiyordu. Peki neden uyumuyorlar?

Merkezi Kars’ta bulunan KuzeyDoğa Derneği bu yıl üç ayıya uydu vericili tasma taktı. Derneğin Başkanı, Utah Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağan Hakkı Şekercioğlu, “Şimdiye kadar çoktan inlerine girip uyumaları, bizim de artık sinyal almamamız gerekiyordu. Ancak üçü de halen aktif” diyor. Hayvanların kış uykusuna yatmasının nedeni soğuklar. Vücut ısılarının düşmesi ve uyanık kalmaları halinde daha fazla enerjiye, onun için de daha fazla besine ihtiyaç duymaları. Ancak havalar malum... Şekercioğlu, “Şu anda Kars’ta hava sıcaklığı 5-10 derece arasında. Bu, ayılar için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacağı bir sıcaklık değil. Ayrıca Türkiye’de ‘vahşi depolama’ diye tuhaf bir uygulama var. Bu, aslında doğaya çöp bırakmak anlamına geliyor. Bu çöplüklerde ayılar, kurtlar bir yandan çöp yiyor bir yandan da vücutlarına çeşitli zehirler alıyorlar. Ayılar zaten derin ve kesintisiz uyumaz. Normalde de arada kalkıp gezebilir, beslenebilirler. Şimdi hiç uyumadan gezmeye ve beslenmeye devam ediyorlar” diyor ve bu problemi sadece ayıların değil, birçok canlının yaşadığına dikkat çekerek iklim ve insanların yarattığı yeni koşulların yaban hayatını ciddi anlamda zorlamaya başladığının altını çiziyor.

Hayvanların kış uykusuna yatmasının nedeni soğuklar. Ama Kars’ta şu anda hava sıcaklığı 5-10 derece.