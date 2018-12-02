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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Pazar
02.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Güvenli otostop yolculuğu mümkün mü?

İpek İZCİ
İpek İZCİ
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İpek İZCİ
İpek İZCİ
Güvenli otostop yolculuğu mümkün mü?

Başlıktaki sorunun yanıtı, otostop çekerek 36 ülke gezmiş bir gezginden geliyor. Güntülü Yılmaz, otostopla seyahat ettiği için takdir gördüğü kadar eleştirildi de... Ama o, “İnsanların bana yaptırmak istedikleri değil, benim ne yapmak istediğim önemli” dedi ve rotasından sapmadı. Sekiz yıldır yollarda. İşte ilginç öyküsü...

Üniversite eğitimini sürdüren bir genç kız düşünün. Gezmeyi, yeni yerler keşfetmeyi, yeni insanlar tanımayı ve onların hayatına ortak olmayı çok seviyor, sık sık seyahate çıkıyor. Sekiz sene önce, bu seyahatlerden birine çıkmıştı yine. Vize sınavları için İstanbul’a dönecekti, tabii. Planı başta buydu. Ama yolda düşündü: “Özgeçmişimde iki kelime fazlalık yaratacak ‘üniversite mezunu’ ifadesi için bir kere geldiğim dünyada dört senemi heba etmektense, hayata dair tecrübeler kazanayım.” Güntülü Yılmaz, o okulun kapısından bir daha girmedi.
Bugün 26 yaşında ve Avrupa, Asya ve Balkanlar’da 36 ülkeyi, Türkiye’nin de 81 ilini gezdi. Belirli bir rotası hiç olmadı. Nereye estiyse ya da nereye ucuz bilet bulduysa oraya gitti. Başlarda epey çile çekti. İnternette gördüğü otostop çeken kadınlardan ilham alarak ilk Türkiye’de başladı otostop çekerek seyahat etmeye. Ürktünüz mü? Halbuki Yılmaz’a göre otostop çekmek sanıldığı kadar tehlikeli bir şey değil. Her şey gibi bunun da kuralları olduğunu söylüyor. Bir de maddi imkânları ve zamanlamayı ayarladıktan sonra tek uçakla bir yere gidip otostop çekerek birkaç ülke gezmenin her zaman daha az maliyetli olduğunu...

Güvenli otostop yolculuğu mümkün mü

İşte, Güntülü Yılmaz’dan otostop çekmenin kuralları...
1-Otostop çeken bir kadınsanız ve arabada iki erkek varsa binmeyin. Belli bir tecrübe edinene kadar iki kişi otostop çekmekte fayda var.
2-Bulunulan ülkeye ya da bölgeye göre giyinmek de önemli.
3-Araba durduğunda “Nereye gidiyorsunuz” diye sorarım, nereye gideceğimi söylemem. Bu, arabadakilerin hareketlerine bakmak için zaman kazandırır. Hoşuma gitmeyen bir şey olursa nereye gideceğimi söylemediğim için, “Teşekkür ederim, oraya gitmiyorum” diyerek binmem.
4-Bazı arabalar nereye gideceğini söylemeden “Binin” diyor. Bu arabalara binmeyin. Şoförün nereye gideceğini bilirseniz, farklı bir rotaya girdiğinde fark etme şansınız olur. Ara ara navigasyondan rotaya bakın.
5-Her insanın gülme şekli ve mimiği farklı. Buna bakarak şoför hakkında net bir şey anlamak mümkün değil. Şoförden kötü bir his alırsam aracına binmiyorum.
6-Şoföre hayatınız hakkında bilgi vermeyin. Gittiğiniz yerde ne yapacağınızı da söylemeyin. Gece kamp yerine gelip gelmeyeceğini kimse bilemez. “İndiğim yerde arkadaşım karşılayacak” demeyi de ihmal etmeyin.
7-Şoförün işkolu hakkında bilginiz varsa mesleki sorular yönelterek yalan söyleyip söylemediğini test edin.
8-Otostopu iki kişi çekmediyseniz arabada uyumamaya özen gösterin.
9-Yanımda her zaman biber gazı ve bıçak olur. Henüz kullanmak zorunda kalmadım. Bıçakla o anın şartlarına göre ne yapacağımı bilemiyorum. Günümüzde ana yollarda her il giriş-çıkışında veya ara yollarda polis ya da jandarma güvenlik noktaları var. Rahatsız edici bir durumda ilk noktaya varana kadar durumu idare edin, polis ya da jandarmaya başvurun.
10-Arabasına bindiğimiz insanların güvenilir olup olmadığını sorguluyoruz ama aracına aldığı kişi tarafından soyulan, arabasına aldığı kişinin çantasında bulunan uyuşturucu yüzünden başı belaya girenlerle tanıştım. Bu yüzden güvenmek kadar güven vermek de önemli. Molalarda araç sahibi iniyorsa siz de inin, araçta bulunmayın. Bir şey kaybolabilir ve sorumlu siz olabilirsiniz.

Huzursuz hissederseniz ilk fırsatta inin
“Balkan ülkelerinde otostop çekmek zor. Yabancıysanız çok daha zor. Ukrayna, Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk gibi ülkeler maddi durumları zayıf oldukları için sizi arabaya alıyor ve inerken para istiyor. Vermezseniz kavga ediyorlar. Polisler de turistin tarafını tutmuyor. Yakın bir arkadaşım, bu konu sebebiyle Sırbistan’da şoför tarafından bıçaklanmıştı. Artık arabaya binmeden “Gezginim, otostop çekiyorum. Ücretsiz götürebilir misin” diyorum. Ankara’dan İstanbul’a giderken bile 6-7 araç değiştirdiğim oldu. Kendimi huzursuz hissettiğim birkaç yolculuğum oldu. Birinde araç şoförü fazla küfürlü konuşuyordu, nereye gideceğimi net söylemediğim için ilk benzinlikte indim.
Birinde bir arkadaşımla, cezaevinden izin alarak bir günlüğüne çıkmış üç kişinin arabasına bindik. Uyuşturucu sebebiyle içeridelermiş.
Ertesi gün cezaevine geri döneceklerdi. Tavırları ve konuşmaları huzursuz ediciydi. Bir süre sonra ihtiyaç molası bahanesiyle benzinlikte durduk. Gidecekleri yerden daha ileriye gideceğimizi söyledik, yeniden otostop çekelim deyip arabaya binmedik.”

İpek İZCİ
İpek İZCİ
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