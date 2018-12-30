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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Pazar
30.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Geliyor gönlümün senesi... 2019’U UNUTULMAZ KILACAK 100 GÜZEL ŞEY

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Geliyor gönlümün senesi... 2019’U UNUTULMAZ KILACAK 100 GÜZEL ŞEY

2018’iniz nasıl geçti bilinmez; herkesinki farklı farklı... Ama eğer edebiyattan, sinemadan, müzikten, bilimden, yeme-içmeden keyif alan biriyseniz, sizi muhteşem bir 2019 bekliyor. Türkler’in komedi filmleri, yabancıların bilimkurguları; yeni albümler, düetler, konserler; insanı ekrana kilitleyecek diziler; ufkumuzu açacak bilimsel denemeler; ağzımızın tadını yerine getirecek gurme trendler... Noel Baba’yı kıstırdık; yeni yıl torbasında neler varmış önden göz attık.

Edis Uzakdoğu’ya açılıyor,
Ezhel Avrupa’ya odaklanıyor,
Mabel Güneydoğu’ya...
Ne dinleyeceğiz - Tolga Akyıldız
EDİS: Yurtdışını hedefliyor ve sürpriz bir prodüktörle anlaşıp şubatta sözleşme imzalayacak. Edis şarkıları yabancı ülkelerde yeni versiyonlarla yayımlanacak. Talep üzerine Uzakdoğu pazarına açılmaya karar verdi. ‘An’ albümünden iki parçaya video çekecek. 2019’da dünya starlığı hedefine kilitlenecek.
ALEYNA TİLKİ: Emrah Karaduman’la tam gaz devam ederken diğer yandan ilk albümü için ters köşe şarkılar yapmaya hazırlanıyor. Yurtdışı için de görüşmelerini sürdürüyor.

Geliyor gönlümün senesi... 2019’U UNUTULMAZ KILACAK 100 GÜZEL ŞEY

TARKAN: Baba olunca efsanevi Açıkhava Konserlerine ara veren sanatçı 2019 yazında bunu özel sürprizleriyle telafi edecek.
AJDA PEKKAN: Ajda Pekkan beklenen albümünü 2019’da yayımlayacak.
SILA: Albüm hazır ancak yaşadığı üzücü olaylar nedeniyle beklemede.
HANDE YENER: ’Faydee’ ile yeni tekli geliyor.
DEMET AKALIN: Yeni albüm nisanda bekleniyor.
KENAN DOĞULU: ’Vay Be’nin şarkılarına remiksler geliyor. İlki Mahmut Orhan’dan… Ayrıca ‘Vay Be’ ve ‘Yosun’a video çekilecek. Mart ayında İstanbul VW Arena’da 360 derecelik bir konser verecek ve sonra Anadolu turnesine çıkacak.
EBRU GÜNDEŞ: Albüm hazır ve 2019’da yayımlanması bekleniyor.
BENGÜ: Yeni yılın ilk aylarında Ersay Üner şarkısı yeni bir tekliyle geliyor.
GÖKSEL: Mabel Matiz şarkısı yeni bir tekliyle çıkacak karşımıza. Ardından da albüm...
CANDAN ERÇETİN: MSG Başkanlığının yanı sıra, yeni yılda albüm değil belirli aralıklarla yayımlanacak tekliflere odaklanacak.
EZHEL: Bu yıl, Avrupa kariyeri ön planda. Mart-nisanda Avrupa turnesine çıkacak.
MANGA: 2019, grubun 15’inci yılı. Baharda 10 parçalık yeni albüm geliyor. Ayrıca Tuluğ Tırpan’la bir ‘maNga Senfoni’ projeleri var.
YALIN: Yeni yılın ilk aylarında tekli
geliyor. Ayrıca yıl boyu sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verecek.
GRİPİN: 15’nci yılını sürprizlerle kutlayacak Gripin aynı kutlamaya hazırlanan maNga ile ortak sürprizlere de imza atabilir.
HAYKO CEPKİN: 19 Ocak’ta Dorock
XL Beşiktaş’ta yeni albümün ilk büyük konserini verecek. Tüm sahne konseptini değiştirecek. 11 Ocak haftası yeni şarkıları yayımlanmaya başlayacak.
KİBARİYE: Yeni yılda başkalarının şarkılarını çok farklı icra edeceği özel bir projeyle geliyor.
GAYE SU AKYOL: ‘İstikrarlı Hayal Hakikattir’in dünya turnesini yapacak. Uluslararası büyük bir festivalin ana sahnesinde çalacak ve bu Türkiye açısından bir ilk olacak.
MABEL MATİZ: ‘Maya’ albümünün turnesine bahar aylarında Güneydoğu illerine ağırlık vererek devam edecek. Farklı disiplinlerden birçok yorumcu eşlik edecek.
TEOMAN: Koyu Antoloji’de olduğu gibi kendi külliyatına ve kendi şirketinden dijital projelere odaklanacak. Yapacağı Koyu Antoloji konserlerinde görsel ve teatral unsurlar; konuk sanatçılar öne çıkacak.
CEZA: Biri videolu olmak üzere iki tekli sonrası albüme odaklanacak. Kışa girerken canlı orkestrayla geniş bir Avrupa turnesine çıkacak.
EROL EVGİN: ‘Altın Düetler’ serisinin ikincisi şubatta. İskender Paydaş’ın düzenlemeleriyle 12 kadın müzisyen ve 12 şarkı…
İSKENDER PAYDAŞ: Yaz öncesi 10 parçalık ‘Zamansız Şarkılar 3’ geliyor.
AYŞE HATUN ÖNAL: Mabel Matiz şarkısı olan yeni bir tekli yayımlayacak.
BABAZULA: Biri 3 parçalık, diğeri 8-9 parçalık iki ayrı albüm yayımlayacak.
Geliyor gönlümün senesi... 2019’U UNUTULMAZ KILACAK 100 GÜZEL ŞEY

TUNA KİREMİTÇİ VE ARKADAŞLARI:
Şu ana kadar dört teklisini dinlediğimiz ikinci albümü yayımlayacak.
GAZAPİZM: Tepecik Filarmoni
Orkestrası’yla kendi şarkılarını söylemeye hazırlanıyor. Konser kaydını albüm ve video olarak yayımlayacak. Sonbaharda bir tekli, sonra albüm düşünüyor. Sürpriz düet görüşmelerini sürdürüyor.

VE SAYGI ALBÜMLERİ: 2018’e saygı albümleri damga vurmuştu; 2019’da da birçok saygı albümümüz olacak: Atilla Özdemiroğlu/Aysel Gürel Şarkıları projesi, Barış Manço, Fikret Şeneş, Şehrazat, Çiğdem-Zeynep Talu, Yeni Türkü...
VE YENİ YILDA ALBÜM YAPACAK KİMİ İSİMLER: Nilüfer, Kalben, İzel, Derya Uluğ, Cem Belevi, Kerem Görsev, Burhan Öcal, Hadise, Duman, Athena, Öykü Gürman, TNK, Gökçe, Rubato, Cem Özel, Tuğba Yurt, Daniska, Dolunay Obruk, Miss Crowley...
ALBÜM YAPACAK YABANCILAR DA BUNLAR: Avril Lavigne, Lana Del Ray, Selena Gomez, Chemical Brothers, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Kanye West, Madonna, Megadeth, Miley Cyrus, Rihanna, The Cure, GZA, Beirut, Tool, Kid Koala, Skunk Anansie, Sophie Ellis Bextor...

Az TV, daha fazla Wi-Fi 
Bilimde neler olacak - Yenal Bilgici
Uzaya bir iki: Bu yüzyılın en çok beklenen uzay macerası, son anda bir aksilik yaşanmazsa bu yıl gerçekleşecek. İki özel şirketin, SpaceX ve Boeing’in NASA ile yaptığı işbirliği sonucunda, Uluslararası Uzay İstasyonu’na ilk ticari uçuşun detayları netleşti. İnsansız prova yeni yılın ilk günlerinde, tayfalı provaysa nisanda. Eylülde de ilk esas uçuşun yapılması bekleniyor.
Her temas iz bırakır: Dünyanın en büyük radyo teleskopu bu sene tamamen aktif hale geliyor. Çin’in 500 metre çapında (30 futbol sahası büyüklüğünde), 1.2 milyar yuana (920 milyon TL) mal olan ve kısmi hizmet veren teleskopu FAST (lakabı Tianyan), eylülde araştırmacıların hizmetine sunulacak. FAST, zaten bir süredir yeni ‘atarca yıldızlar’ (kendi ekseni etrafında muazzam bir hızla dönen, aşırı yoğun yıldızlar) keşfediyor. Gizemini koruyan ‘hızlı radyo patlamaları’nın ne olduğuna da tam olarak açıklık getirmesi umuluyor.
İnsanla oynamak mümkün mü? Çinli bilim insanı He Jiankui, tüp bebek tedavisi sırasında embriyoların genetiğiyle oynadığını, DNA’ları değiştirerek, bebeklere AIDS’e karşı bağışıklık kazandırdığını iddia etmişti. Jiankui, Pandora’nın kutusunu mu açtı? İnsanlık en önemli eşiklerden birinin önünde mi duruyor? 2019, bunu tartışarak geçecek. Tabii ilk adım, Jiankui’nin iddiasının bağımsız uzmanlarca doğrulanması.
Kızgın kumlardan serin sulara: Küresel ısınmayı durdurmaya devletlerin niyeti yok. Peki bilim bunu becerebilir mi? Dünyayı soğutmak için tasarlanan ilk geniş kapsamlı solar jeomühendislik çalışması ‘SCoPEx’, beklenen izin çıkarsa, 2019’da başlayabilir. Deneyde, stratosfere püskürtülen tebeşire benzer taneciklerin güneş ışığını geri yansıtıp yansıtmadığı gözlenecek.
Yerli-yabancı ortaya karışık
Hangi filmleri göreceğiz - Uğur Vardan

Geliyor gönlümün senesi... 2019’U UNUTULMAZ KILACAK 100 GÜZEL ŞEY

Alıta: Battle Angel: Ana karakter yarı robot yarı insan olan yapımı Robert Rodriguez yönetmiş, oyuncular Rosa Salazar ve Michelle Rodriguez. (Vizyon: 15 Şubat)
Avengers: Endgame: Geçen yıl ‘Sonsuzluk Savaşı’nda bazı kahramanlar aramızdan ayrılmıştı, bu kez ‘Geri dönmeleri mümkün mü?’ sorusunun peşindeyiz. (Vizyon: 26 Nisan)
Once Upon A Tıme Hollywood: Bir Hollywood yıldızıyla dublörü arasındaki ilişki. Tarantino yönetmiş, oyuncular L. DiCaprio, B. Pitt, A. Pacino. (Vizyon: 23 Ağustos)
Star Wars: Epısode IX: ‘Güç Uyanıyor’u çeken J.J. Abrams yeniden yönetmen koltuğunda. (Vizyon: 20 Aralık)
The Irıshman: Ünlü sendika lideri Jimmy Hoffa’nın sinemayla yeni randevusunda, huzurlarımızda yönetmen Martin Scorsese ve muhteşem bir kadro: Robert De Niro, Al Pacino, Harvey Keitel, Anna Paquin... (Vizyon tarihi belli değil)
Ve yerli cephe: Yerli popüler kanatta Cem Yılmaz’ın ‘Karakomik Filmler’i, Yılmaz Erdoğan’ın ‘Organize İşler 2’si, Şahan Gökbakar’ın ‘Recep İvedik 6’sı var. Ama vizyon tarihleri net değil çünkü yapımcılar, salon işletmecilerini boykot ediyorlar. Emin Alper’in Berlin’de yarışacak son çalışması ‘Kız Kardeşler’in vizyon tarihi de henüz belli değil...
Edebi kavuşmalar
Ne okuyacağız - Burcu Aktaş
2019’da Sabahattin Ali rüzgârı eseceğini epeydir biliyoruz. Yazarın ölümünün üzerinden 70 yıl geçmiş olacak ve yayıncısı Yapı Kredi Yayınları dışında başka birçok yayınevi de Ali’nin kitaplarını basacak. Doğan Kitap ve Alfa yazarın kitaplarını hazırladı bile. Yılın ilk aylarında okurla buluşacaklar.
Yapı Kredi Yayınları’nın beklenen kitabı ‘Veba Geceleri’. Orhan Pamuk’un r omanı, yılın ağır toplarından.
Derya Bengi’nin zamanda yolculuk yaptıran çalışmaları ise ‘70’li Yıllarda Türkiye’yle devam edecek.
2018 Man Booker ödülü adayı Micheal Ondaatje’nin ‘Savaş Işığı’ romanı Alfa tarafından İlknur Özdemir çevirisiyle yayımlanacak. Fi, Pi, Çi romanlarıyla ünlenen Azra Kohen’in yeni romanı Gör Beni Everest Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alacak.
Uzun zamandır yeni eserleri beklenen bazı yazarların kitaplarına kavuşacağımız bir yıl olacak. Mine Söğüt bunlardan biri. Söğüt’ün köşe yazılarıyla idare edenlere iyi haber: ‘Gergedan-Büyük Küfür Kitabı’ yakında çıkıyor.
İletişim önümüzdeki yılın en bereketli yayınevlerinden olacağa benziyor. Barış Bıçakçı, Şebnem İşigüzel, Kemal Varol, Hatice Meryem yeni yılda yeni kitaplarıyla okur karşısında olacaklar.
Siren Yayınları’ndaysa çağdaş edebiyatın en yeni sesleri yine çağdaş klasiklerle bir arada. Jack Kerouac’ın ilk defa yayımlanacak romanı ‘Maggie Cassidy’ en heyecan verici haberlerden. David Grossman’ın da yeni kitabı geliyor. Kendini özlettiren Etgar Keret’in yeni öykü kitabının müjdesini de vermiş olalım.
Doğan Kitap, Elif Şafak’ın yeni romanı ‘Aşkın 40 Kuralı’nı baharda yayımlayacak. Ayrıca Zülfü Livaneli’nin birden fazla kitabını yayımlayacak yayınevi.
‘Bangır Bangır Ferdi Çalıyor Evde’den bu yana okurun gönlüne taht kuran Mahir Ünsal Eriş yeni kitabını Can Yayınları’ndan yayımlayacak. Nejat İşler de… Yayınevi yılın ilk çeyreğinde Murat Menteş ve Hakan Karataş’la bir projeye imza atacak.
Epsilon Yayınevi ise önümüzdeki yılın George R.R. Martin yılı olacağı müjdesini veriyor. Yeni kitapların ilki ‘Ateş ve Kan’. 2019’un başında 2018 Nobel Barış Ödülü sahibi Nadia Murad’ın kitabı da okurla buluşacak.
Tara Westover’in geçen yıl ABD’de büyük ilgi gören, çok satan, anı kategorisinde Goodreads Okur Ödülleri’ni kazanan kitabı ‘Educated’ Türkiye’de Domingo Yayınları tarafından yayımlanacak.
Çınar Yayınları ise 2018’in en çok ses getiren, Pulitzer ve PEN/Faulkner Ödülü finalisti Luis Alberto Urrea’nın ‘The House of Broken Angels’ adlı romanını yayımlayacak.
Halka, Kuzgun, Vurgun... Hepsi de kısa isimli dizi
Ne izleyeceğiz - Elçin Yahşi
Geliyor gönlümün senesi... 2019’U UNUTULMAZ KILACAK 100 GÜZEL ŞEY

2019 gibi eli kulağında bekleyen iki yerli dizimiz var: ‘Vurgun’ ve ‘Halka’. 10 yıl sonra komadan uyanan Kemal’in hikâyesini konu alan ‘Vurgun’un kadrosunda Erkan Petekkaya, Deniz Çakır, Emre Kınay’ın yanı sıra Begüm Birgören, Cemal Toktaş, Altan Erkekli gibi başarılı oyuncular yer alıyor.
Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Kaan Yıldırım, Hazal Subaşı, Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Erdal Yıldız, Umut Karadağ, Burak Sergen’in oynadığı ‘Halka’da da aynı ismi taşıyan bir suç örgütünü ve bu örgütün etkilediği hayatları izleyeceğiz.
Resmi olarak duyurulmadı ama Barış Arduç ve Burcu Biricik’in başrolleri paylaştığı ‘Kuzgun’u da bekliyoruz.
Dizilerimizin hayatları isimleri kadar kısa olmaz inşallah diyelim ve yılın en bomba yabancı dizilerine geçelim:
2019’un nisan ayında her biri sinema filmi uzunluğunda olan bölümleriyle ‘Game of Thrones’ izleyeceğiz ve ekranda bir dönem kapanacak.
Ayrıca, bir önceki yılın en flaş dizilerinden ‘Big Little Lies’, hem de Meryl Streep’le geri dönecek.
‘The Night Of’la bir anda yıldızlaşan Riz Ahmed ise bu kez her şeyiyle kendi imzasını taşıyan projesiyle dönüyor. ‘Englistan’, Pakistan kökenli bir İngiliz ailenin üç neslinin hikâyesi.

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