14’üncü Contemporary Istanbul’un genel estetiği hakkında bilgi verir misiniz, bizi neler bekliyor?

-Bu yıl fuarda ilk kez Akdenizlilik teması fuarda hissedilmeye başlayacak. Akdeniz havzası etrafındaki ülkeleri sanatla birleştirmek ve yakınlaştırmak gibi bir hedefimiz var ; bu yüzden bu yıl fuarda ‘Yeniden Akdenizlilik’ temasını işledik. Bu yıl CIF Dialogues’da Akdenizlilik kavramı üzerine konuşma programları gerçekleştirilecek. Konuşmaların çıkış noktası Akdeniz havzasının konumu ve kültürel birikimiyle etrafındaki birçok toplumun geçmişini, şimdisini ve geleceğini inşa etmesine dayanıyor. Konuşma programı dışında Art-O-Rama ile yapılan işbirliği kapsamında Galerie Crève-Coeur, Paris&Marsilya; Duble V, Marsilya galerileri ağırlanacak.

◊ Öne çıkan özel işlerden bahseder misiniz?

-Rumeli Teras’ta 9 sanatçının heykellerinin sergileneceği ‘Garden of Eden’ isimli sergi bir yenilik. Bu sergiyi konuklar gece aydınlatılacağı için gece de gezme fırsatı bulacaklar ve bu onlar için fuarla ilgili yeni bir deneyim. Bu yıl ayrıca fuarın temel taşlarını yeniden inşa etmeye başladık. Contemporary Istanbul bu yıl ilkini gerçekleştireceği misafir sanatçı programında Pakistanlı sanatçı Waseem Ahmed ile küratör Alexandra Pace’i konuk edecek. Waseem Ahmed’in Gorbon seramik ürünleri desteği ile bir ay süreyle İstanbul’da üreteceği işler Gowen Contemporary Geneva ile fuarda sergilenecek. Alexandra Pace tarafından kurulan ‘This is Blitz’ çağdaş sanat platformunun fuara kürasyonu da yine bu süreçte İstanbul’da yapılacak.

◊ Etkinliğin seneler içerisinde İstanbul’un sanat diline nasıl bir katkı sağladığını düşünüyorsunuz?

-Sanat her zaman birleştiricidir. Ülkeleri, insanları, coğrafyaları yakınlaştırır. Contemporary Istanbul’un da birleştirici, yakınlaştırıcı bir ruhu var. Dünya çağdaş sanatının en güzel örneklerini meraklıların, gençlerin, kadınların ayağına getiriyor ve aslında öğretiyor. İnsanlara yeni ufuklar kazandırıyor. İstanbul’un enerjisini yönlendiren bir etkinlik aynı zamanda... Yani sanat diline pozitif katkılar sağlıyor. Contemporary Istanbul sadece İstanbul’un değil çevre ülkelerin sanat diline de pozitif katkı sağlıyor. Çünkü kültürler arası etkileşim sanatın pozitif diliyle olur. Ülkelerin yönetiminden bağımsız sanat ülkeleri birleştiren harçtır.

◊ Sizce kentimizden gerçek bir sanat merkezi çıkabilir mi?

-İstanbul uluslarası sanat camiasında çok önemli bir konuma sahip. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, o zenginlikle de kendini geliştirmiş, aurası olan bir kent. İki ayrı kıtada olması da hep onu cezbedeci kılmış. Önümüzdeki yıllarda İstanbul gerçekten yeni açılacak müzelerle ve projelerle kesinlikle bir sanat şehri olabilir ve dünya üzerinde hak ettiği yere gelebilir.

CI 2019’dan satırbaşları

◊ Toplamda 30 yerli, 45 yabancı sanat galerisi katılacak. Çağdaş sanat fuarının adresi, her zaman olduğu gibi İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Rumeli Salonu...

◊ Akbank’ın ana sponsorluğunda gerçekleşen fuarda, 22 ülkeden 75 sanat galerisinin temsil ettiği 510 sanatçının yaklaşık 1400 eseri sergilenecek.

◊ Etkinliğin özel projelerinden biri ise ‘Recent Acquistions / Son Edinimler’ sergisi. Küratörlüğünü Hasan Bülent Kahraman’ın üstlendiği ‘Son Edinimler’ sergisinde 42 davetli koleksiyoncunun son iki yılda koleksiyonlarına kattıkları eserler görülecek.

◊ CIF Dialogues konferans programında ise ‘Akdeniz Ufukları’ teması işlenecek. Yeni medya bölümü Plugin’de ise dijital sanatlar alanında üretimler yapan sanatçıların eserleri Esra Özkan küratörlüğünde fuardaki yerini alacak.

◊ Bu yıl da devam edecek olan Galeri Destek Programı dahilinde Rusya, Çin, Azerbaycan, Gürcistan, Romanya, Portekiz, ABD, Güney Afrika, Gana ve Peru gibi ülkelerden sanat galerilerine destek olunacak.



Double Way/Matias Duville



Cosmovisions/Eva Nielsen & Marion Verboom



Becoming the Thea Merlani/Thea Gvetadze



Anissa Touati



