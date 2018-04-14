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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Pazar
Yiğit Karaahmet
14.04.2018 - 08:38, Son Güncelleme:

Filmler tamam bize partilerde neler olup bittiğini anlat!

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Filmler tamam bize partilerde neler olup bittiğini anlat!

200 film, bir gösterimden diğerine koşturan binlerce insan ve peş peşe partiler... Haftanın kültür sanat olayı 37’nci İstanbul Film Festivali’ydi. Salı günü sona erecek olan festivali yakından takip ediyorum. Buyurun, Şeyma Subaşı’ndan Mark Zuckerberg’e uzanan haberler burada...

37’nci İstanbul Film Festivali etkinliklerinden fısıltılar...

* Festivalin Lütfi Kırdar’daki açılışını Cem Davran sundu. Neden hep o sunuyor? Cem Davran’ın kayda değer tek sinema filmi var, onu da 14 yaşında çekti!

* Açılış partisi Garaj’da yapıldı. Burada fazla kalamadım çünkü şehir hayatı festivale paralel olacak şekilde bayağı hareketliydi. Leyla Gediz’in, OJ Galeri’nin camlarını küp şekerlerle kapladığı sergisine, sonra da Aret’in Yeri’ndeki yemeğine gittim.

Filmler tamam bize partilerde neler olup bittiğini anlat

Ünlülerle fotoğraf çektirmeme kuralımı Tüdanya için bozdum.

Günde en az dört film seyrediyor

* İlk film biletlerimi almak için açılış saatinde (09.00’da) Yapı Kredi Kültür Sanat’taydım. Bianet’in belgesel eleştirmeni Murat Türker benden de önce gelmişti. Şampiyon belliydi, ben ikinciydim.

* Bu yılki festival merkezi Yapı Kredi’nin dördüncü katında ve buraya kadar çıkan bir asansör yok. Atillâ Dorsay bu kadar katı nasıl çıkacak? Gördüğüm festival merkezleri arasında favorim tartışmasız burası. Teşekkürler Kâzım Taşkent!

* Festivalin Murat Palta imzalı afişini ve salonlara dağıtılmış kartonetleri herkes aşırı beğendi. Festival çantalarında da bu afişteki figürler kullanılmıştı. Herkesin tersine ben bu fikri biraz demode buldum. Bıktım artık bu her şeye sinen Osmanlı esintisinden.

* İstiklal Caddesi, özellikle de Atlas Pasajı’nın önü festivalin sosyalleşme alanıydı. Alin Taşçıyan’dan Cem Erciyes’e pek çok kişiyle karşılaşabiliyordunuz.

* Festivalin halkla buluştuğu gece, ‘Arabesk’ etkinliğiydi. ‘Arabesk’ filminin 30’uncu yılında Müjde Ar ve Şener Şen’in katıldığı gösterimin ardından İstanbul Arabesque Project’in şarkılarına arabeskçilerin eşlik edeceği ‘kitsch ötesi’ bir gece için Cahide’de buluşuldu.

* Kuliste Ayta Sözeri ve Demet Evgar’la tanıştım. Ayta Sözeri sinema dünyamızda popülaritesini bir yıl içinde dörde katlamayı başaran tek insan. Onu (‘Aile Arasında’ filmiyle) aldığı En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü için tebrik ettim. Zarif bir reveransla ödülün sinema yazarlarından geldiği için çok daha önemli olduğunu söyleyerek teşekkür etti.

Filmler tamam bize partilerde neler olup bittiğini anlat

* Perukası ve topuğu taşlı ayakkabısıyla Gülden Karaböcek ve lacivert, tafta kabarık tuvaletiyle Tüdanya gecenin favorileriydi.

* Okuma turnesiyle tüm Anadolu’yu adım adım dolaşan Mine Söğüt, ‘Eleştirmenler Niçin Var’ konuşması için Yunanistan seyahatini yarıda kesip şehre dönen Fatih Özgüven, Gümüşlük Köyü’nden komşularım Çiğdem Doğu, Sermiyan Midyat ve Nurhan Özenen’le patatesli sigara börekleri eşliğinde sohbet ettik.

Dilimi dizime değdirebilecek kadar...

* Bazı sinemaların akıbetini ve ‘salonun ortasındaki fili’ konuşmalıyız. Bu Atlas Sineması’nın durumu ne olacak? Orda film izlerken bacaklarımı, dilimi dizime değdirebilecek kadar toplamak zorunda kalıyorum. Kusura bakmasınlar, ben bundan sonra AVM’ciyim!

* Festivalin ruhuna en iyi giden etkinlik, Başka Sinema’nın Klein’da verdiği partiydi. Senelerdir konuşulan ‘Film Festivali-Başka Sinema’ ortak partisi ilk kez yapılabilmiş. Şeyma Subaşı’nın VIP locasını diğer ölümlülerden ayıran kırmızı kordonun önünde danslar edildi. Bir de araştırmacı gazetecilik tüyosu: Klein’ın ve Flamme’ın bulunduğu bina eski As Sineması’ymış.

Filmler tamam bize partilerde neler olup bittiğini anlat

Neler konuşuldu?

* Festivalin ilk yarısında Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi ‘Ahlat Ağacı’nın dört saatlik süresi yüzünden Cannes’ın açılış filmi olamaması, ikinci yarısında da filmin Cannes’da yarışmaya bile alınmaması...

* Kutluğ Ataman’ın yeni filmi ‘Hilal, Feza ve Diğer Gezegenler’, Hande Ataizi’nin filmdeki transseksüel rolü, filmin diğer oyuncusu Seyhan Arman’ın performansı...

* Mark Zuckerberg’in Amerika’da ifade verdiği saatlerde Facebook’un 200 bin üyeli ‘Filmlovers’ sayfasından ‘afişinde meme görünüyor diye’, ‘Alanis’ filminin afişini kaldırması...

* Netflix’e ilk Türk dizisini çeken Can Evrenol’un yeni projesi; ağızsız kız hikâyesi ‘Perihan’...

Filmler tamam bize partilerde neler olup bittiğini anlat

 

 

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