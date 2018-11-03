Diziniz çok izleniyor ama hakkınızda İzmirli olmanız dışında pek bilgi yok... Kendinizi nasıl anlatırsınız?

- 27 yaşındayım. Ama sanırım karakterim yeni yeni oturmaya başladı. Eskiden hiçbir şeye tahammülü olmayan, tez canlı, sonraki adımını düşünmeyen, her şeyi yakıp gidebilen biriydim. Ama bu yıl o kadar hızlı geçti ki... Artık bunların tersi bir kadınım.

◊ Sizi bu kadar değiştiren neydi?

- Babam kanser hastası. İnşallah aşacağız; inatçı ve mücadeleci biri. Onun rahatsızlığı bana çok şey öğretti, çok anlam kattı.

◊ Anne-babanız siz küçük yaştayken ayrılmış...

- Annem ev hanımı, babam turizm rehberiydi. Tek çocuğum. Ben üç yaşındayken ayrılmışlar. Ben babamla kaldım ama annemle de görüştüm.



◊ Evlendiler mi?

- Babam evlenmedi, annem evlendi.

◊ Kız çocuk olarak babayla büyümek hayatı nasıl etkiledi?

- Tabii annemden ayrı kaldığım dönemler oldu. Ne kadar görüşseniz de uzak kalıyorsunuz. Çocuksun, yaşananları kafanda büyütüyor, üzülüyor ve ağlıyorsun. Ama bence oyuncular için bazı travmalara ihtiyaç var. Ben bunları en iyi şekilde atlattım. Şimdi baktığımda yine babamla büyümeyi tercih ederdim herhalde.

◊ Neden?

- Çünkü bir kız için baba sevgisi çok önemli. Babamdan dolayı erkek sevgisini iliklerime kadar hissettim. O sevgi eksik olursa sahiplenmeyi ilişkilerinde arayıp yanlış kararlar verebiliyorsun. Bu yüzden ilişkilerimde tamamen istediğim gibi seçimler yaptım.

◊ Dışarıdan soğuk ve mesafeli görünüyorsunuz. Öyle biri misiniz?

- Genelde öyleyim aslında. Sevdiğim insanlara karşı çok açığım, onların yanında o kadar eğlenceliyim ki... Yeni tanıştığım ya da hoşlanmadığım birinin yanında çok farklı oluyorum. Bunun sebebini ben de çözemiyorum.



Demir’le sevişme sahnesi beni çok zorladı

◊ ‘Bir Zamanlar Çukurova’ aslında bir yalanın kaç hayata mal olacağını gösteriyor... Bir yalan her şeyi değiştirir mi?

- Ben bazı durumlarda o kadar da doğru söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum.



◊ Nasıl yani?

- Yalancı değilim ama faydası olmayacak durumlarda veya karşımdakini üzecek şeylerde doğruyu söylemek yerine bazen susmak daha iyidir diye düşünüyorum. Bu sebeple bazı durumlarda her şeyin doğrusunu da bilmek istemeyebilirim.



◊ Dizi 1970’lerde geçiyor. O döneme dair nasıl bir hazırlık yaptınız?

- Babamla ve anneannemle o dönemlere ait çok konuştuk. Özellikle o dönemlerin aşkları üzerine. O yıllarda aşklar çok gerçekmiş. Günümüzde çevremde bile hiç öyle aşklarla karşılaşmadım.



◊ Peki sizi en zorlayan sahne hangisiydi?

- Sanırım Demir’le sevişme sahnesi beni en zorlayan sahneydi. Birini seviyorsun ama başkasıyla birlikte oluyorsun. Çok etkilenip tedirgin oldum. Yönetmenimiz ve yapım şirketiyle konuştum, beni o sahne hakkında çok rahatlattılar.



◊ İzleyici Yılmaz ve Demir konusunda ikiye bölünmüş durumda. Sizin tarafınız hangisi?

- Yani aşk mı mantık mı diyorsun... Bence bu sorunun cevabını seyircilerimize bırakalım. Instagram hesabımdan bana yorumlarını yazsınlar.



◊ Sahnelerinizin çoğu Vahide Perçin’le. Onunla çalışmak nasıl?

- Onunla anı yaşıyorum ve içime mutluluk doluyor. Arada ona bakarken dalıp dalıp gidiyorum. Onunla oynamak genç bir oyuncu için inanılmaz bir şey. O yüzden bu işe karşı hiç heyecanımı kaybetmeyeceğim.



Olacak şeyleri önceden rüyamda görüyorum

◊ Takıntılarınız var mı?

- Numerolojiye inanıyorum. 3, 6, 9 benim için çok önemli rakamlar. Mesela dizinin çekimleri Adana’da yapılıyor ve otelde kalıyorum. Oda numaramın rakamlarının toplamı 3, 6 ya da 9 olmalı. Sırf bu yüzden geçen hafta oda değiştirdim.



◊ Aşkta da bu rakamların etkisi oluyor mu?

- Tanıştığımız güne mutlaka bakarım, buluşma günlerini o rakamlara göre hesaplarım. Doğum tarihi bile benim için çok önemli. Faydasını da görüyorum. Mesela işte önemli bir sahne çekilecekse tarihin o rakamlara göre ayarlanmasını rica ediyorum.



◊ Başka böyle şaşırtıcı taraflarınız var mı?

- Bazı olacak şeyleri önceden rüyamda görüyorum. Mesela bir dönem sürekli rüyamda Çağan Irmak’ı görür, nedenini anlamazdım. Sanırım kendisi çok çalışmak istediğim bir yönetmen olduğu içindi. Kısa süre sonra Çağan Irmak’ın ‘Çocuklar Sana Emanet’ filminde rol aldım.



Oyunculuk yapan bir erkek beni etkilemez

“Âşık olduğumda çok sahiplenirim. Çok kıskancım. Hayatımda bir kere çok büyük bir aşk yaşadım. 24 yaşındaydım ve ilk aşkımdı. O zaman aşk acısı çektim. Şimdi hayatımda biri yok. Erkeğin çapkın olmaması benim için çok önemli. Bir de hayatıma girecek erkeğin öyle bir yeteneği olmalı ki ben onu yapamamalıyım. Mesela oyunculuk yapan bir erkek beni etkilemez. Çünkü ben bu işi yapabiliyorum.”

Değişmekten çok korkuyorum



◊ Oyunculuğa ilk adım nasıl atıldı?

- İzmir’de bir güzellik yarışmasına katılıp derece aldım. Oyunculuk için bir basamaktı. 17 yaşımda İstanbul’a görüşmeler için geldim ama sonuç alamadım. Ege Üniversitesi’nde Dış Ticaret Yönetimi kazandım. İçimde İstanbul’a bir an önce gitmeliyim hissi o kadar fazlaydı ki bahçede oturup “Burada ne işim var” derdim. Sonunda dondurdum. Bu sırada İzmir’de Müjdat Gezen Sanat Merkezi açıldı, kaydolup eğitim aldım. O sırada ‘Derin Sular’ isimli günlük iş için oyuncu seçmelerine geldiler. Kabul edildim. Sonra Gaziantep’te çekilen ‘Karagül’ geldi. Ne kadar hayalini kursam da bir türlü İstanbul’da kalıp çalışamadım. Ama İstanbul’da bir evim, düzenim var. Babam benimle.



◊ Artık tanınıyorsunuz. Şöhret nasıl bir şey?

- Şöhret benim kendimden bir adım dışarıya çıkıp oradan kendime bakma sanatım. Çünkü bu durum insanı, algılarını çok etkiliyor. Herkes sizi tanıyor ve sizin değişmemeniz gerekiyor. Bu çok zor. Bu yüzden değişmemek için kendimi bir adım dışarıdan izliyorum. Çünkü değişmekten çok korkuyorum.



Okulun en güzel kızlarından biriydim

◊ Sizi Angelina Jolie’ye benzetiyorlar...

- Eskiden ona benzemek için çok uğraşırdım. Lisedeydim, bir gün evde Angelina Jolie filmine denk geldik, babam “Sen bu kadını andırıyorsun” dedi. İçeriye gidip saçlarımı, kaşlarımı onun gibi yaptım. Okula ‘Tomb Raider’ gibi giderdim.

◊ Hep böyle güzel miydiniz?

- Yüzüm bir-iki senedir tam yerine oturdu. Eskiden de okulun en güzel kızlarından biriydim ama kendimle çok uğraşırdım. Kaşlarımı her gün başka şekilde

alır, saçlarımı boyardım.

◊ Bahsedildiği gibi çok estetiğiniz var mı?

- Sadece dişlerimi yaptırdım. Dişlerimin eskiden geride olması, şimdi hafif öne doğru gelmesi bütün çene ve ağız yapımı değiştirdi.

◊ Güzellik kariyerde ne kadar işe yaradı?

- Güzellik sağ olsun bana çok yardımcı oluyor, mutlaka kariyerimde etkilidir. Ama tek başına güzellikle bu meslekte bir şey olmaz.





