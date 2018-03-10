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    Eşitlik hemen şimdi!

    Hürriyet Haber
    10.03.2018 - 10:58 | Son Güncelleme:

    Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı başta Anayasası olmak üzere imzaladığı uluslararası sözleşmeler ve ulusal yasalarla taahhüt etmiş olan Türkiye, yürütülen çalışmalara karşın eşitlikten hayli uzakta. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği tarafından yürütülen Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi de bu eşitsizliği rakamlarla ortaya koyan araştırmalardan biri. Örneğin yasamayı ele alalım: TBMM’deki kadın vekillerin oranı sadece yüzde 14. Belediye meclislerinde bu oran yüzde 11’e düşüyor.

    Eşitlik hemen şimdiDünya Ekonomik Forumu’nun 2017 raporuna göre, cinsiyet eşitsizliği uçurumu kapanacağı yerde daha da büyüyor. Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması için 100 yıl, erkeklerle eşit ücrete sahip olması içinse 217 yıl beklemesi gerekiyor. Rapora göre Türkiye, cinsiyet eşitsizliği uçurumunda 140 ülke arasında 131’inci sıraya geriledi. Geçen yıla göre 60 ülkede cinsiyet eşitsizliği artarken tam 82 ülkede azaldı. Eşitsizliğin arttığı ülkelerden biri de Türkiye.

    Karar alma mekanizmalarındaki kadın sayısı, eşitliğin çok uzağında. 21 bakanlı kabine uzun yıllardır ilk kez 2’nci kadın bakanı gördü. 30 Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan 2’si kadın. 14 işveren ve meslek örgütü başkanının 1’i, 180 rektörün 13’ü kadın. 50 bini aşkın muhtar arasında kadın sayısı ise sadece 640 (yüzde 1,3).

    Karar alma mekanizmalarına giden yolun ilk adımı ‘okuma yazma bilmek’. Ancak Türkiye’de okuma yazma bilmeyen nüfus içinde kadın oranı erkeklerden 5 kat daha fazla. 2014’te ortaokuldan mezun olanlar arasında yer alan 36 bini aşkın kız çocuğu açık liseler dahil hiçbir kuruma kayıt yaptırmadı. İlköğretim çağında olup okula gitmeyen kız çocuklarının sayısı ise aynı durumdaki erkek çocuk sayısından 600 bin fazla.

    Türkiye genelinde kadınların en büyük sorunu yüzde 61 ile şiddet. Kadınların yüzde 66’sı ev kadını, yüzde 46’sı hayatında hiç çalışmamış. Erkeklerin ise sadece yüzde 8’i evde temizlik yapıyor. Çamaşır yıkadığını söyleyen erkeklerin oranı ise yüzde 6.

    Nüfusun yüzde 40’ı, ailede çocuğun hangi okula gideceğine kadının karar vermesini yanlış buluyor. Bununla birlike mobilya seçiminde bu oran yüzde 17’ye düşüyor. 29-43 yaş arasındaki kadınların sadece yüzde 31’inin bir banka hesabı var.

    Cinsiyet eşitsizliği evde, sokakta, okulda, iş yerinde, siyasette, dilde, hayatın her alanında sürüyor. Peki ne yapmak lazım? Siz, eşitlik için hemen bugün ne yapabilirsiniz? Hürriyet Pazar’ın eşitlik anayasası, kadın-erkek eşit bir toplumun yol haritasını çiziyor. Mesleklerinde başarıya ulaşmış kadınlar hikâyelerini paylaşıyor. Televizyonda 22 yıldır bize öyküler anlatan senarist Ece Yörenç’in kadınları, kadınlıklarıyla hesaplaşıyor. 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’ne katılıp izlenimlerini kaleme alan Kalben ise annelere sesleniyor...

    Etiketler: cinsiyet eşitsizliği , Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği , Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi
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