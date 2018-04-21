Ekmekler donmasın diye, uyku tulumunun içine atmıştım; onları da kesmeye dişim yetmedi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Pazar HaberleriEkmekler donmasın diye, uyku tulumunun içine atmıştım; onları da kesmeye dişim yetmedi
GeriHürriyet Pazar Ekmekler donmasın diye, uyku tulumunun içine atmıştım; onları da kesmeye dişim yetmedi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Hürriyet Pazar
21.04.2018 - 13:48, Son Güncelleme:

Ekmekler donmasın diye, uyku tulumunun içine atmıştım; onları da kesmeye dişim yetmedi

Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
Ekmekler donmasın diye, uyku tulumunun içine atmıştım; onları da kesmeye dişim yetmedi

Şeytan Boğazı’ndan santim santim Erciyes zirvesine... Burası Türkiye’nin en yüksek beşinci dağı. Ama tırmanış için belki de en zoru... Aslında zirveye ‘Nesrin Topkapı’ rotasından gidecektik, son anda fikir değiştirip ‘Şeytan Boğazı’ndan çıktık. Farkı ne mi? Anlatayım: İşte 11 saatlik tırmanışın detayları...

Kaç kez kayak yapmak için Erciyes Kayak Merkezi’ne gitmiş, zirveye baktıkça “O kadar da zor değildir” diye içimden geçirmiştim.
Türkiye’nin en güzel dağlarından biri burası... Muhteşem bir manzarası var.
Sordum soruşturdum. Dağın zirvesine yüzlerce kez çıkmış deneyimli antrenör ve rehber Ali Karakulak’la konuştum.
Yazışmalarımıza aylar öncesinden başladık. Malzeme kontrolleri, dağın durumu, meteorolojik koşullar, iple çıkılıp çıkılmayacağı gibi onlarca detayı daha Kayseri’ye gitmeden planladık.

Ekmekler donmasın diye, uyku tulumunun içine atmıştım; onları da kesmeye dişim yetmedi


Ekip Kayseri’de buluştu
Beklediğimiz tarih geldi. Yurdun değişik yerlerinden beş kişi Kayseri’de buluştuk. Erciyes Kayak Merkezi’ne çıktık. Sadece bir günlük vaktimiz olduğundan belirli bir mesafeye kadar teleferik kullandık. Teleferiğin bittiği noktadan ise ‘Çoban İni’ adı verilen ana kamp alanına kadar yürümeye başladık. Her birimizde 20 kilodan fazla yük vardı. 3 bin metre rakımda, zaten oksijenin az olduğu ortamda daha fazla yalpalamaya dayanamadık ve ana kampa varamadan bulduğumuz bir düzlüğe kampı kurduk.
Normalde gece 03.00 gibi kalkmayı planlıyorduk. Ama grup lideri Gökalp (Saklı) “Gece 01.00’de kalksak daha iyi olur, güneş çıkınca karlar erimeye başlayacak” dedi. Zirveye çıkmak tamam da buna pek hazır değildim...
Ekmekler donmasın diye, uyku tulumunun içine atmıştım; onları da kesmeye dişim yetmedi


Neşet Ertaş’la ısındık
Uyku zamanı geldi. Ama soğukta uyumak ne mümkün! Çareyi Neşet Ertaş’ta buldum. Yanımda getirdiğim hoparlörden biraz da ironi olsun diye ‘Yanıyorum, yanıyorum’ türküsünü açtım. Zaten beş metrekarede üç kişi yatıyorduk. Nefesimize bir de oynamamız eklenince biraz ısındık...
Birkaç saat uyuyup kalktık. Enerji olsun diye yanımda getirdiğim bal bile eksi bilmem kaç derecede donmuştu. Sıktım sıktım gelmedi. Ekmekler donmasın diye, uyku tulumunun içine atmıştım; onları da kesmeye dişim yetmedi.
“Neyse ki sıcak bir çay içerim!” diyordum. Ama benzinli kamp ocağım yüksek irtifada kelek yapınca o da olmadı. Birkaç parça peynir yiyip, yanıma da biraz bisküvi alarak yola koyuldum.
İlk saatler soğuk olmasına rağmen gayet eğlenceliydi. Hele bir gündoğumu vardı ki enfes fotoğraf kareleri yakalıyordum. Nereden bileyim: Meğer yorulmaya başladığım nokta, ‘rotaya girilen’ yani asıl tırmanışın başladığı noktaymış.
Burası aynı zamanda teknik ekipmanların da giyildiği yer. Kaskları ve ayağımıza uzun uzun çivileri bulunan kramponları taktık. Çantalara bağlı kazmaları da elimize aldık.
Ekmekler donmasın diye, uyku tulumunun içine atmıştım; onları da kesmeye dişim yetmedi

Erciyes’e (soldan sağa) Gökalp Saklı, ben, Burak Sarı, Savaş Gündüz ve Polat Dede ile tırmandık.
Nesrin Topkapı yerine Şeytan Boğazı
Erciyes Dağı’na çıkmak için birden fazla rota var. Biz ‘Nesrin Topkapı’ rotası’ndan çıkacaktık. Bu ismin hikâyesi ilginç: Bir ekip yılbaşında Erciyes’e tırmanmaya karar veriyor. O sıralarda da TRT’de Nesrin Topkapı’nın dans şovları çok popüler. Tırmanışçılardan biri “Şimdi TRT’de Nesrin Topkapı’yı izlemek varken ne işimiz var burada” diyor ve o gün bugündür o rotanın adı böyle kalıyor...
“İsmini bir zamanların ünlü dansözünden aldığına göre güle oynaya çıkarız” diyordum. Ama Gökalp zamandan kazanalım diye son anda rotayı ‘Şeytan Boğazı’ olarak değiştirdi.

Ekmekler donmasın diye, uyku tulumunun içine atmıştım; onları da kesmeye dişim yetmedi


Mola vermezseniz gözleriniz kararıyor
Şeytan Boğazı’ndan geçerken eğim yüzde 70-75’lere çıktı. Ellerim, yüzüm neredeyse zemine paraleldi. Çok eğimde ne yapacağımı Gökalp’ten öğreniyordum. ‘Kazıklama’ imiş yaptığımız taktiğin adı.
İlk başlarda metreleri 10’ar 10’ar söylüyordu Gökalp. Sonra her birkaç metrede bir “Kaç oldu?” diye sormaya başladım. Neredeyse her beş metrede bir mola veriyordum. Bir ara gözlerimin karardığını hissettim. Fazla mola verirseniz, bir daha kalkıp devam edemezsiniz. Mola vermezseniz gözleriniz kararıyor. Bir acayip haller...

Ekmekler donmasın diye, uyku tulumunun içine atmıştım; onları da kesmeye dişim yetmedi


Gökalp antrenmanlı olduğundan hızla çıkıp sonra beni bekliyordu. Bir ara “Toplam altı-yedi saatte bitiriyorlar. Biz 10 saati geçeceğiz” diye sitemde bulundu. Ama gaza gelecek ne halim ne de mecalim vardı.
Yavaş yavaş çıktım Erciyes’in zirvesine... Metre metre değil, santim santim... Altı buçuk saat sonra zirveye vardığımda artık 3917 sayısı benim için farklı bir anlam taşıyordu.
Zirvede bir direğe asılmış birçok bayrak bekliyordum. Hiçbir şey yoktu. Galiba çok fazla Everest filmi seyretmişim. Ama manzara muhteşemdi. Normalde çok fazla tipi oluyor diye zirvede uzun süre kalınmazmış. İwqlk zirvemdi, tadını çıkarmak istedim. Gökalp’ı çıldırtana kadar fotoğraf çektim.
İniş kolay olur sanıyordum, meğer o daha da zormuş. Tüm o yolun büyük kısmını geri geri indik. “İki saatte biter” dedik; dört buçuk saat sürdü. Toplamda 11 saatte tüm tırmanışı tamamladık.
Bir dağcı için belki normal sayılacak bir faaliyet ancak bir gazeteci, dağcılık bilmeyen bir doğa sever için zor bir deneyimdi. Yazının girişinde “O kadar da zor değildir” dediğimi yazmıştım ya... Dağcıların Erciyes için “Yaklaştıkça uzaklaşır” sözünün ne demek olduğunu bizzat tırmanıp inerek anladım.

Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Dayatılmış ideal güzellik algılarını onlar yıkacak!

Hoş geldin kızım, ne güzel geldin!

Müjde Ar’dan silahlı sahne...

SPONSORLU

Evdeki Günlük Mücadeleler İçin Pratik Çözümler