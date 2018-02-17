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Hürriyet Pazar Haberleri

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    Haberler >Kelebek >Hürriyet Pazar>Ekmek yoksa tuz yesinler!

    Ekmek yoksa tuz yesinler!

    Mehmet İREN
    17.02.2018 - 13:23 | Son Güncelleme:

    Tuz canavarı Canan Hoca rakibine nefes aldırmadan saldırmaya devam ediyor, Soner Yalçın büyük resme baka baka hipermetrop oldu, taksiciler küçük hesaplar peşinde... Haftanın kenarında kalanlardan bir kuple hazırladık.

    1- Haftanın “Algı operasyonuna kurban edildim” açıklaması kimden geldi?
    a- Adriana Yengemiz’den
    b- Tarkan’dan
    c- Çelik’ten
    d- Arda Turan’dan
    e- Ajda Pekkan’dan

    Ekmek yoksa tuz yesinler

    2- Hollanda Dışişleri Bakanı neden istifa etti?
    a- Yalan söylemiş
    b- Rüşvet almış birinden
    c- Hollanda’nın komşularıyla sıfır sorunu varmış, bu bakanlığa artık gerek yokmuş
    d- Daha büyük bir ülkeden teklif almış
    e- Kral istemiş istifasını, metal yorgunluğu olmuş

    Ekmek yoksa tuz yesinler
     

    3- Bu hafta her 10 kişiden 1’i neye baktı?
    a- Meteor yağmuruna
    b- Real Madrid-PSG maçına
    c- Danla Bilic’in kanalına
    d- Alt-üst soy işine
    e- Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesine

    Ekmek yoksa tuz yesinler
     

    4- Soner Yalçın’ın gündeme getirmesiyle hatırlanan ve zamanında ABD tarafından operasyonel amaçlarla yazdırıldığı iddia edilen eser hangisidir?
    a- ‘Zeytinyağlı Yiyemem Aman’ türküsü
    b- ‘Eşkıya’ filmi
    c- ‘Aman Petrol’ şarkısı
    d- ‘Devlet Ana’ romanı
    e- ‘Yunus Emre’ Oratoryosu

    Ekmek yoksa tuz yesinler
     

    5- Canan Karatay tuzun sebep olduğu bir şeyi daha tespit etti ve açıkladı. Neymiş o?
    a- AIDS
    b- Enflasyon
    c- Deprem
    d- Fransız İhtilali
    e- Küresel ısınma

    Ekmek yoksa tuz yesinler
     

    6-  İstanbul Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Fahrettin Can, Uber’i ne olarak tanımladı?
    a- Bizim düzgün yapamadığımız işi yapan şirket
    b- FETÖ gibi paralel taksicilik
    c- Sarı rengin hain düşmanları
    d- Milli ve yerli olmayan ulaştırma şebekesi
    e- Kısa mesafe yolcu taşıyarak haksız rekabet yaratan oluşum

    Ekmek yoksa tuz yesinler
     

    7- Burhan Kuzu’nun kendi beyanına göre profesör olmasını 12 yıl boyunca kim engellemiş?
    a- Ruslar
    b- Komünist bir çete
    c- Risk altındaki akademisyenler konseyi
    d- CHP
    e- Dost bildikleri

    Ekmek yoksa tuz yesinler

    Cevaplar: 1-C, 2-A, 3-D, 4-A, 5-D, 6-B, 7-B

     

    Etiketler: Burhan Kuzu , soner yalçın , Arda Turan
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