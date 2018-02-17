Ekmek yoksa tuz yesinler!

1- Haftanın “Algı operasyonuna kurban edildim” açıklaması kimden geldi?

a- Adriana Yengemiz’den

b- Tarkan’dan

c- Çelik’ten

d- Arda Turan’dan

e- Ajda Pekkan’dan

2- Hollanda Dışişleri Bakanı neden istifa etti?

a- Yalan söylemiş

b- Rüşvet almış birinden

c- Hollanda’nın komşularıyla sıfır sorunu varmış, bu bakanlığa artık gerek yokmuş

d- Daha büyük bir ülkeden teklif almış

e- Kral istemiş istifasını, metal yorgunluğu olmuş





3- Bu hafta her 10 kişiden 1’i neye baktı?

a- Meteor yağmuruna

b- Real Madrid-PSG maçına

c- Danla Bilic’in kanalına

d- Alt-üst soy işine

e- Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesine





4- Soner Yalçın’ın gündeme getirmesiyle hatırlanan ve zamanında ABD tarafından operasyonel amaçlarla yazdırıldığı iddia edilen eser hangisidir?

a- ‘Zeytinyağlı Yiyemem Aman’ türküsü

b- ‘Eşkıya’ filmi

c- ‘Aman Petrol’ şarkısı

d- ‘Devlet Ana’ romanı

e- ‘Yunus Emre’ Oratoryosu





5- Canan Karatay tuzun sebep olduğu bir şeyi daha tespit etti ve açıkladı. Neymiş o?

a- AIDS

b- Enflasyon

c- Deprem

d- Fransız İhtilali

e- Küresel ısınma





6- İstanbul Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Fahrettin Can, Uber’i ne olarak tanımladı?

a- Bizim düzgün yapamadığımız işi yapan şirket

b- FETÖ gibi paralel taksicilik

c- Sarı rengin hain düşmanları

d- Milli ve yerli olmayan ulaştırma şebekesi

e- Kısa mesafe yolcu taşıyarak haksız rekabet yaratan oluşum





7- Burhan Kuzu’nun kendi beyanına göre profesör olmasını 12 yıl boyunca kim engellemiş?

a- Ruslar

b- Komünist bir çete

c- Risk altındaki akademisyenler konseyi

d- CHP

e- Dost bildikleri

Cevaplar: 1-C, 2-A, 3-D, 4-A, 5-D, 6-B, 7-B