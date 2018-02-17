Ekmek yoksa tuz yesinler!

1- Haftanın “Algı operasyonuna kurban edildim” açıklaması kimden geldi?
a- Adriana Yengemiz’den
b- Tarkan’dan
c- Çelik’ten
d- Arda Turan’dan
e- Ajda Pekkan’dan
2- Hollanda Dışişleri Bakanı neden istifa etti?
a- Yalan söylemiş
b- Rüşvet almış birinden
c- Hollanda’nın komşularıyla sıfır sorunu varmış, bu bakanlığa artık gerek yokmuş
d- Daha büyük bir ülkeden teklif almış
e- Kral istemiş istifasını, metal yorgunluğu olmuş
3- Bu hafta her 10 kişiden 1’i neye baktı?
a- Meteor yağmuruna
b- Real Madrid-PSG maçına
c- Danla Bilic’in kanalına
d- Alt-üst soy işine
e- Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesine
4- Soner Yalçın’ın gündeme getirmesiyle hatırlanan ve zamanında ABD tarafından operasyonel amaçlarla yazdırıldığı iddia edilen eser hangisidir?
a- ‘Zeytinyağlı Yiyemem Aman’ türküsü
b- ‘Eşkıya’ filmi
c- ‘Aman Petrol’ şarkısı
d- ‘Devlet Ana’ romanı
e- ‘Yunus Emre’ Oratoryosu
5- Canan Karatay tuzun sebep olduğu bir şeyi daha tespit etti ve açıkladı. Neymiş o?
a- AIDS
b- Enflasyon
c- Deprem
d- Fransız İhtilali
e- Küresel ısınma
6- İstanbul Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Fahrettin Can, Uber’i ne olarak tanımladı?
a- Bizim düzgün yapamadığımız işi yapan şirket
b- FETÖ gibi paralel taksicilik
c- Sarı rengin hain düşmanları
d- Milli ve yerli olmayan ulaştırma şebekesi
e- Kısa mesafe yolcu taşıyarak haksız rekabet yaratan oluşum
7- Burhan Kuzu’nun kendi beyanına göre profesör olmasını 12 yıl boyunca kim engellemiş?
a- Ruslar
b- Komünist bir çete
c- Risk altındaki akademisyenler konseyi
d- CHP
e- Dost bildikleri
Cevaplar: 1-C, 2-A, 3-D, 4-A, 5-D, 6-B, 7-B