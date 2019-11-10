Ege’nin zeytin ormanlarını zeytinyağı koruyacak
Tüm dünyada iyi, temiz ve adil gıda için çalışmalar yürüten Slow Food, İzmir ve çevresindeki zeytin ormanlarında, bölgeye özgü ‘erkence’ türü zeytinlerden üretilen Örfene Zeytinyağı’nı tescilledi. İklim ve doğa dostu yöntemlerle üretilen zeytinyağından elde edilecek gelir, Ege’nin zeytin ormanlarının korunmasına aktarılacak.
Ege’nin zeytin ormanları, tehlike altında olan doğal yaşam alanları arasında yer alıyor. Slow Food ve Doğa Derneği’nin 2012’den beri sürdürdüğü çalışmalarsa Ege’nin zeytin ormanlarının korunmasını amaçlıyor. Son olarak Slow Food, bölgeye özgü ‘erkence’ türü zeytinlerden üretilen Örfene Zeytinyağı’nı ‘presidium’ olarak tescilledi.
‘Presidium’, küçük üreticileri ve kaliteli doğa dostu üretimleri korumak için geliştirilmiş bir ürün tescil modeli. Bu unvanla dünyanın en prestijli ürünleri arasına giren Örfene Zeytinyağı, bölgedeki biyolojik çeşitliliği destekleyerek binlerce yıldır kesintisiz devam eden bir kültürü yaşatmayı hedefliyor.
Biyolojik çeşitliliği koruyor
Günümüzde 500’ün üzerinde ürün (Türkiye’den üç ürün var), Slow Food tarafından ‘presidium’ olarak tescillenmiş durumda. Örfene Zeytinyağı, Slow Food ve Doğa Derneği’nin ortak çalışmaları sonucunda belirlenen ve zeytin ormanlarındaki biyolojik çeşitliliğin izlenmesinden sıkım ve depolama koşullarına kadar pek çok farklı konuyu içeren 18 kriteri karşılıyor.
‘Delice’ adlı yabani zeytine, bölgeye özgü ‘erkence’ türünün aşılanmasıyla elde edilen zeytinlerde zirai zehir ve kimyasal gübre kullanılmıyor, zeytinliklerde bölgeye özgü yağmur hasadı teknikleri uygulanıyor, zeytin ağaçlarının altı büyük tarım makineleriyle sürülmüyor. Tellerle çevrilmeyen zeytin ormanları içinde hayvanlar otluyor ve bu alanlar bölgedeki biyolojik çeşitlilik için bir yaşam alanı olma özelliği taşıyor.
Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Akın, “Örfene Zeytinyağı yüksek gastronomik değere sahip ve biyolojik çeşitliliği destekleyen bir ürün. Zeytin ormanlarıyla birlikte insan sağlığını da koruyor. Derneğimizin bir doğa koruma projesi olan ‘Yavaş Dükkân’ üzerinden ulaşarak, Ege’nin zeytin ormanlarının korunmasına ve yürüttüğümüz doğa koruma çalışmalarına herkes katkıda bulunabilir” diyor.
Zeytini ormanında anlayın
Doğa Derneği, İzmir’in Seferihisar ilçesinin Orhanlı Köyü’nde kurulu olan Doğa Okulu’nda 13-15 Aralık’ta ‘Zeytin Ormanı Okulu’ düzenliyor.
Eğitimin amacı zeytin ağacını, ormanlarını ve bu ormanlarda yaşayan canlıları anlayarak, geleneksel üretim yöntemlerini yaşatmak ve aktarmak.
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