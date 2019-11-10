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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Pazar
10.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ege’nin zeytin ormanlarını zeytinyağı koruyacak

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
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Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
Ege’nin zeytin ormanlarını zeytinyağı koruyacak

Tüm dünyada iyi, temiz ve adil gıda için çalışmalar yürüten Slow Food, İzmir ve çevresindeki zeytin ormanlarında, bölgeye özgü ‘erkence’ türü zeytinlerden üretilen Örfene Zeytinyağı’nı tescilledi. İklim ve doğa dostu yöntemlerle üretilen zeytinyağından elde edilecek gelir, Ege’nin zeytin ormanlarının korunmasına aktarılacak.

Ege’nin zeytin ormanları, tehlike altında olan doğal yaşam alanları arasında yer alıyor. Slow Food ve Doğa Derneği’nin 2012’den beri sürdürdüğü çalışmalarsa Ege’nin zeytin ormanlarının korunmasını amaçlıyor. Son olarak Slow Food, bölgeye özgü ‘erkence’ türü zeytinlerden üretilen Örfene Zeytinyağı’nı ‘presidium’ olarak tescilledi.
‘Presidium’, küçük üreticileri ve kaliteli doğa dostu üretimleri korumak için geliştirilmiş bir ürün tescil modeli. Bu unvanla dünyanın en prestijli ürünleri arasına giren Örfene Zeytinyağı, bölgedeki biyolojik çeşitliliği destekleyerek binlerce yıldır kesintisiz devam eden bir kültürü yaşatmayı hedefliyor.
Biyolojik çeşitliliği koruyor
Günümüzde 500’ün üzerinde ürün (Türkiye’den üç ürün var), Slow Food tarafından ‘presidium’ olarak tescillenmiş durumda. Örfene Zeytinyağı, Slow Food ve Doğa Derneği’nin ortak çalışmaları sonucunda belirlenen ve zeytin ormanlarındaki biyolojik çeşitliliğin izlenmesinden sıkım ve depolama koşullarına kadar pek çok farklı konuyu içeren 18 kriteri karşılıyor.
‘Delice’ adlı yabani zeytine, bölgeye özgü ‘erkence’ türünün aşılanmasıyla elde edilen zeytinlerde zirai zehir ve kimyasal gübre kullanılmıyor, zeytinliklerde bölgeye özgü yağmur hasadı teknikleri uygulanıyor, zeytin ağaçlarının altı büyük tarım makineleriyle sürülmüyor. Tellerle çevrilmeyen zeytin ormanları içinde hayvanlar otluyor ve bu alanlar bölgedeki biyolojik çeşitlilik için bir yaşam alanı olma özelliği taşıyor.
Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Akın, “Örfene Zeytinyağı yüksek gastronomik değere sahip ve biyolojik çeşitliliği destekleyen bir ürün. Zeytin ormanlarıyla birlikte insan sağlığını da koruyor. Derneğimizin bir doğa koruma projesi olan ‘Yavaş Dükkân’ üzerinden ulaşarak, Ege’nin zeytin ormanlarının korunmasına ve yürüttüğümüz doğa koruma çalışmalarına herkes katkıda bulunabilir” diyor.
Zeytini ormanında anlayın

Ege’nin zeytin ormanlarını zeytinyağı koruyacak


Doğa Derneği, İzmir’in Seferihisar ilçesinin Orhanlı Köyü’nde kurulu olan Doğa Okulu’nda 13-15 Aralık’ta ‘Zeytin Ormanı Okulu’ düzenliyor.
Eğitimin amacı zeytin ağacını, ormanlarını ve bu ormanlarda yaşayan canlıları anlayarak, geleneksel üretim yöntemlerini yaşatmak ve aktarmak.

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
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