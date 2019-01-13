Dünyaya tepeden bakan serçe

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Pazar HaberleriDünyaya tepeden bakan serçe
GeriHürriyet Pazar Dünyaya tepeden bakan serçe
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hürriyet Pazar
13.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Dünyaya tepeden bakan serçe

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
Dünyaya tepeden bakan serçe

Kar serçesi, Türkiye’nin en zor görülebilen kuşlarından. Adının serçe olmasına bakmayın. Görüntüsü kelebek, dayanıklılığı türümüzün tümünü kıskandıracak kadar yüksek. Ama yine de bir zaafı var. Bunu değerlendirip ülkemizde onu görenlerden olabilirsiniz.

Soğuk ve kar memleketin tüm dağlarını sarıp sarmaladı. Dağlar buralarda yaşamayı seven az sayıda canlıya, kayak tutkunlarına, dağcılara ve bir de avlananlara kaldı. Bizim de bu konuda hedef kitlemiz onlar. Avcılara “Avlanmayın, ayıptır” deyip başka bir zaman konuya geri dönmek üzere şimdilik bir kenara bırakalım. Bu çağrımız kayakçılara ve dağcılara: “Gözlerinizi dört açın...”
Soğuklara en dayanıklı hayvan hangisi diye sorsalar benim aklıma ilk gelen canlılardan biri kar serçesi olurdu. O bir alpin kuşak canlısı. Başka bir deyişle yükseklerin en yükseğini kendine mesken tutmuş. Yazın görebilmek neredeyse imkânsız. Çünkü zirvelerdeki kaya oyuklarında takılıyor. Kendi aralarında kalabalık gruplar halinde gezseler de başka türlerden hep uzaklar. Hal böyle olunca bu kuşu yazları görmek neredeyse imkânsız hale geliyor.
Ama dedik ya, bir zaafı var. Soğuğa çok dayanıklı olsa da kar örtüsü onun yiyecek bulmasını zorlaştırıyor. Yazın topraktaki böcek ve diğer canlılarla beslenen kar serçeleri kışın kar örtüsünün olmadığı alanları kazıyarak topraktaki tohumlarla beslenmeye çalışıyor. İşte zayıf yanı bu. Üreme dönemini dahi sıfırın altındaki soğuklarda geçirebilen kar serçeleri bu soğuk ve kar yağışlı günlerde kar örtüsünün olmadığı açıklıkları kayak merkezlerinin etrafında bulabiliyor. Eğer kayak yapıyorsanız ya da yolunuz bir şekilde karlı dağlara düşmüşse toprağın görülebildiği yerlerin etrafında gözlerinizi dört açın. Çünkü Türkiye’nin en zor görülebilen canlılarından kar serçesi ile karşılaşabilirsiniz. Özellikle uçarken gördüğünüzde “Kuş muydu, kelebek mi? Sanki koca bir kelebekti” diye söylenebilirsiniz.

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Anneye veda...

Karda pilates!

Arda Kural'dan mesaj var!

Bu fotoğraf kesmez bizi!