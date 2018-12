Dünyanın en büyük uyuşturucu lideri El Chapo'nun davasını izledik

İnanılmaz bir hayat hikâyesi. Kahramanımızın adı: Joaquin Archivaldo Guzman Loera. Ama sonra hikâyesi o kadar büyüyecek ki bu isim onu tarif etmeye yetmeyecek. Bodur boyu yüzünden El Chapo (bücür), uyuşturucunun her türünü Amerikan topraklarına her kartelden daha hızlı sokabildiği için El Rapido (hızlı), birinci sınıf bir tünel uzmanı olduğu, o tüneller sayesinde hapishanelerden kaçtığı, uyuşturucu trafiğini yine böyle çözdüğü için Inge yani mühendis. Bilardo masalarının altına hidrolik sistemler kurdurup o tünellerin içinde yarattığı krallığın tek patronu! Lakapların sonu yok, lakin sezon finaline yaklaşıldı ve son sezonun adı, meşhur suç dizisine atıfla, ‘Narcos Brooklyn’.



Niye Meksika’da

değil de ABD’de?

El Chapo, Meksika adaletinin elinden kayıp gittiği, her tutuklanışında hapisten evinden çıkar gibi kaçıp gittiği, ayrıca kendi memleketinde yargılanmaya başlasa ülkenin yolsuzluğa batmış politikacılarının başı yanacağı için “Biz bu işi kıvıramayacağız belli ki” denerek Amerikan adaletine teslim edileli çok oldu. “Nereye getirdiniz beni, bu havaalanını tanımıyorum” diye yanındaki güvenliğe sorup da “New York’a hoş geldin El Chapo” cevabını duyduğu tarih, 20 Ocak 2017. O günden beri günde 23 saat hücrede tutuluyor, 11 Eylül saldırılarında tutuklanan teröristlere uygulanan kurallar Chapo’ya da uygulanıyor, kimseyle görüşmesine izin verilmiyor.





Haftada 10-12 milyon dolar harcayan adamın

marketten alınmış, 50 dolarlık takım elbisesi

Uçağına atlayıp hücre yenileme tedavisi için İsviçre’de bir kliniğe, canı sıkılınca Avrupa’ya, kumar oynamak için Macau’ya uçan adam Manhattan’ın Guantanamo’su denilen hapishaneden çıkarılıp Brooklyn’e getirilirken, önce kurşun geçirmez tabut gibi bir şeye yerleştirilip sonra hapishane arabasına konuyor.

Haftada 10-12 milyon dolar harcayan, adının başharflerini elmaslarla silahına yazdıran Chapo, şimdi K-Mart’tan 50 dolara alınan ucuz takım elbisesiyle kalk denince kalkıyor, otur denince oturuyor! Meksika halkının bir kesimi için modern Robin Hood, ABD’ye göre halkların düşmanı ve yılanın başını ezmek şart.

Halbuki ne çabuk unutuldu üç yıl üst üste Forbes’un ‘dünyanın en güçlü insanları’ listesinde durduğu günler! Gerçi muhtemelen o da çocukken sokaklarda ekmek ve portakal sattığı, sonra şoför olarak girdiği kartelden liderliğe geldiği günleri yâd edecek halde değil. Hayatını nasıl sonlandıracağına; türlü badirelerle, korkudan gözyaşlarıyla fenalıklar geçirerek bu görevi zar zor kabul eden ve sonsuza dek isimleri gizli kalacak 12 kişilik jüri karar verecek!



Köpekler neden sadece karısını kokluyor?

Duruşmaya, özellikle El Chapo’nun olduğu salona girmek kolay değil. Medyanın ilgisi ve yoğun güvenlik önlemleri sebebiyle sabahın köründe kapıda olmak, önce ana binaya girerken, sonra duruşmanın görüleceği katta ayakkabı, kemer, saat ne varsa çıkararak kontrolden geçmek gerekiyor. İçeriye telefon, kayıt cihazı sokmak yasak! Bomba dedektörleri ve polis köpeklerinin onayından geçerek içeri alınıyoruz. Köpeklerin bir sabah sadece El Chapo’nun karısına yaklaşıp koklaması ise acayip bir an. Eh normal! Yıllarca soğan yemişsen bir demet maydanozla bahar gelmez.

Ve El Chapo’nun karısı yanıma oturuyor!

Saat 09.30. Yargıç Cogan (Brian), savcılığın kalabalık avukat ekibi, savunma avukatları, Güney Amerika’nın yıllardır derdini çektiği bu karanlık hikâyenin her detayına hâkim gazeteciler ve El Chapo! Aynı salondayız. Salona her gün en son girense son eşi, 19 çocuğundan ikisinin anası Emma Coronel Aispuro.

Şansıma, kendisinden evvel parfümü ulaşan Aispuro’yu yanıma oturtuyorlar. Dünyanın en ağır parfümü, Chapo’nun her saniye bizim sıraya bakmasının yarattığı stres migrenimi tutturursa “Bizde irsi, hiç önemli değil” diyeceğim.

17 yaşında Sinaloa güzeli seçilen Emma Coronel, Chapo’yla evlendiğinde18 yaşında. O zamanlar çok güzel, genç bir kadınken paranın sonsuzluğu sonsuz tatminsizlikler getirdiğinden midir bilinmez şimdi ‘silikon vadisi’. Buz gibi havada çorapsız giydiği ince topuklu Prada’ları, dapdar kotları, kadife ceketleri, beline kadar inen ve sabahtan akşama kadar oynaya oynaya yağlandırdığı simsiyah saçları ve ağzından hiç düşürmediği sakızıyla Pocahontas’la Kim Kardashian arasında bir yerde duruyor.

İngilizce bilmiyormuş gibi davransa da Yargıç Cogan’ın yaptığı ilginç yorumlara kahkahayı ilk o basıyor. Bu ortamda gülmek zor ama belli ki Emma Coronel zoru seviyor.



Tonlarca uyuşturucu bu tünellerden geçti.

Mahkeme ressamlarına mesaj: Beni şişman çizmişler, düzeltilsin!

Yasak olduğu halde içeriye savunma avukatları sayesinde soktuğu telefonla kocasıyla haberleştiği tespit edilince yargıçtan uyarıyı yiyor. Telefon gidince sık sık çantasından çıkardığı minik aynasına, bir de mahkeme ressamlarının kendisini çizdiği portrelere bakıyor! “Beni şişman çizmişler, lütfen düzeltilsin” diye haber gönderdiğini ressamlar anlatıyor.

Fonda çalan şarkı:

‘Bir Avuç Toprak’

Duruşma için savcılığın hazırladığı tanık listesinde yok yok. Chapo’nun bir zamanlar fırtınalar estirdiği ana kadrosu, her hafta banka hesabına yatan 20 milyon doların ardından içleri elmas dolu Rolex’lerle yolluk olsun diye kokain paketleri hediye ettiği arkadaşları, tanık koruma programı dahilinde kürsüde ifade veriyor.

Kimi üç, kimi iki buçuk gün süren sorgulamalar sırasında kartelin nasıl bu kadar büyüdüğünü, şık restoranlarda üst düzey yetkililere bavullarla teslim edilen 3’er-5’er milyon dolarlık rüşvetleri, La Comadre adlı acı biber konservelerinde tonlarca kokain dağıtmayı, sonsuz tünelleri, kazanılan paranın büyüklüğünü, polisle nasıl işbirliği yaptıklarını, liderleriyle ‘kimin öldürülmesi gerekiyor’ toplantılarını, birini öldürmeye karar verdiğinde ise infaz timinin adrese gidip Chapo’nun en sevdiği, neşeli Meksika türküsü ‘Un puño de tierra’yı yani ‘Bir Avuç Toprak’ı çaldırttığını anlatıyorlar. Sözler manidar: “Ölüp gideceksin ve şu hayattan elinde bir avuç kir kalacak!” Sonrası malum. “Niye birilerini öldürüyoruz” sorusuna aldıkları cevap çok kısa: “Benim anam ağlayacağına onlarınki ağlasın!”

Pazarın büyüklüğünü “15 bin ton Kolombiya kokainini 9 milyon dolara pazara çıkardık diyelim. Eğer Los Angeles’a yolluyorsak getirisi 39 milyon dolar, Şikago’ysa 48 milyon dolar, aynı mal New York’a ulaşırsa 78 milyon dolar!” diyerek tarif ediyorlar.



El Chapo, mahkeme salonuna büyük güvenlik önlemleriyle getiriliyor

Telefonunun dinlendiğine

sevinen bir kadın!

Kolombiya kartelleriyle el ele verip özellikle Tijuana kartelini nasıl bitirmeye çalıştıklarını, Chapo’nun ailesi dahil etrafındaki herkesin telefonlarını dinlettiğini anlatırlarken, karısının yüzünde güller açıyor. Kimi sevildiğini başı okşanınca anlıyor, kimi telefonu dinletilince!



17 yaşında Sinoa güzeli seçilen Emma Coronel, onun son eşi

Pişman olmadığından mı botokstan mı; gözünü

bir kere bile kırpmıyor

Chapo çok denediği ama öldürtmeyi başaramadığı adamlarını dinlerken, en ufak bir pişmanlığı olmadığı için mi yoksa botokstan mı bilemiyorum, gözünü bir kere bile kırpmıyor. Mahkeme ressamından detay çizimleri için kullandığı dürbününü rica ediyorum. El Chapo’ya bakmak istiyorum. Ben ona bakarken, onun da bana baktığını görüyorum. Dönüp karısına “Eşiniz de maşallah epey boylu bosluymuş, çok yakışıyorsunuz birbirinize” demeden, dürbünü sakince kenara bırakıyorum.

El Chapo şimdi hem her yerde hem de hiçbir yerde... Kartel yeni liderini adam asmaca oynayarak bulmak üzeredir, Brooklyn’deyse henüz son sezonun fragmanı dönüyor.



El Chapo’nun karısıyla göz göze geldiği bir an mahkeme ressamının çizimine böyle yansıyor.

