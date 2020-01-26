Dünyamız için ev ödevimiz

EVDE

* Enerji verimliliği yüksek ampuller kullanarak yüzde 80 oranında tasarruf etmek mümkün. Her evde üç ampulün değiştirilmesi, iki Keban Barajı büyüklüğünde santral yatırımını amorti etmek demek. Enerji tasarruflu ampuller kullanmanız da her yeri ışıl ışıl yapmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Lüzumsuzsa söndürün!



* Kullanmadığınız cihazları prizden çekmeyi de unutmayın! Şarj aletleri, TV, bilgisayar gibi elektrikli aletler fişe takılı olduğu sürece enerji harcıyor. Örnek mi? Bir Orta Afrika ülkesi vatandaşının toplam karbon emisyonu, bir Batı Avrupa ülkesi vatandaşının kullanmadığı elektrikli ev aletlerinin sebep olduğu karbon emisyonuna denk.



* Evlerimizde kullanılan enerjinin yaklaşık yüzde 80’i elektrikli aletler tarafından tüketiliyor. Enerji verimliliği, henüz siz alışveriş yaparken başlar. Ev aletleri ya da beyaz eşya satın alırken ‘enerji verimliliği yüksek ürünleri’ tercih edin. DIŞARIDA

* Kısa mesafeleri yürüyün veya bisiklete binin. Uçak yerine tren, otobüse binin. Tercihinizi elektrikli otomobillerden yana kullanın. Sürüş sırasında gereksiz yere gaza basmak ve fren yapmak yüzde 5 daha çok yakıt tüketimi demek. Saatte 120 kilometre hızla giderken, 105 kilometre hızla gidenlerden yüzde 15 oranında daha fazla yakıt harcarsınız.



* İş için sık sık seyahat etmek yerine, yeni teknolojilerden yararlanarak internet üzerinden sesli, görüntülü toplantılar düzenleyin. Böylece karbon ayak izinizi düşürmenin yanı sıra zamandan da tasarruf etmiş olursunuz.

MUTFAKTA

* Büyükbaş ve küçükbaş besi hayvanlarının sindirim sistemleri, güçlü bir sera gazı olan metan gazı üretir. Bu nedenle kırmızı et, çevreye en çok zararı olan yiyeceklerin başında geliyor. Bu ürünlerin tüketimini azaltarak, bireysel olarak karbon ayak izinizi üçte iki oranında azaltabilirsiniz.



* Yerli üretim gıdaları tüketerek, yakın çevremizdeki üreticilerin ürünlerini tercih ederek, ambalajı fazla ürünlerden kaçınarak gıda atıklarımızı azaltmak da faydalı.

Enerji tasarrufu için küçük öneriler

* Çamaşır ve bulaşık makinelerinizi tam doldurmadan çalıştırmayın.

* Çamaşırlarınızı kurutma makinesinde değil çamaşırlık ya da çamaşır ipinde kurutun.

* Saçınızı saç kurutma makinesiyle değil, havluyla kurutun. Saç kurutma makineleri çok fazla elektrik tüketiyor. 15 dakika çalışması 75 vat’lık bir ampulün üç saat yanmasına eşdeğer.

* Buzdolabınızı 3-5°C aralığında çalıştırın.

* Buzdolabının kapağını açıp, ne istediğinizi buzdolabının önünde düşünmeyin. Açmadan önce ne alacağınızı düşünün,

hemen alıp kapağı kapatın.

* Evinize yalıtım sistemi kurun: Eviniz yazın serin, kışın sıcak kalsın, gezegenimiz ısınmasın.

Verimlilik sayesinde yüzde 39 kârlı çıkabiliriz

İklim kriziyle başa çıkmak istiyorsak öncelikle enerji verimliliğine kafa yormamız gerekiyor. Çünkü evlerimizde kullandığımız elektriğin yüzde 70’i fosil yakıtlardan geliyor. Enerji verimliliği hedeflerimize ulaşmak demek, daha az fosil yakıt, daha az kömürlü termik santral ve daha az sera gazı emisyonu demek. WWF Türkiye’nin ‘İklim Çözümleri 2050 Türkiye Vizyonu’ raporuna göre, önümüzdeki beş yılda nüfus ve kalkınma düzeyi artacak. Yine de enerji verimliliği sayesinde enerjiye talep yüzde 39 azaltılabilir.

Oda sıcaklığını 1 derece düşürürseniz ısınma masrafını yüzde 10 azaltabilirsiniz

* Enerjinin yüzde 26’sını ısınmak için kullanıyoruz. Çok soğuk olmayan kış günlerinde oda sıcaklığını 1 derece düşürerek iklim kriziyle mücadele edebilir; ısınma masrafını yüzde 10 azaltabilirsiniz!



* Ülkemizin birçok bölgesi güneş enerjisinden yararlanmak için elverişli. Suyu ısıtmak için güneş enerjisi kullanın. Güneş

enerjisiyle çalışan sıcak su sistemleri her yıl 2.5 tonun üzerinde karbondioksit emisyonunun oluşmasına engel oluyor.