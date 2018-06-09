Dünya, yine topun çevresinde dönecek... 8 grup, 32 takım, 1 kupa

1- A GRUBU : Rusya, Suudi Arabistan, Mısır, Uruguay

B GRUBU: Portekiz, İspanya, Fas, İran

C GRUBU: Fransa, Avustralya, Peru, Danimarka

D GRUBU: Arjantin, İzlanda, Hırvatistan, Nijerya

E GRUBU: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan

F GRUBU: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore

G GRUBU: Belçika, Panama, Tunus, İngiltere

H GRUBU: Polonya, Senegal, Kolombiya, Japonya

2 - Luzhniki’de başlayacak Luzhniki’de bitecek



Turnuvadaki 64 karşılaşma 12 stadyumda oynanacak. Rusya’nın geniş coğrafyası nedeniyle mesafeler 3000 kilometreye kadar ulaşacak. 14 Haziran’daki açılış maçı Rusya-Suudi Arabistan ve 15 Temmuz’daki final maçı Luzhniki Stadyumu’nda oynanacak. Turnuvanın statları şöyle: Luzhniki, Spartak, Nizhny Novgorod, Mordovia Arena, Kazan Arena, Samara Arena, Yekaterinburg, St. Petersburg, Kaliningrad, Volgograd Arena, Rostov Arena, Fisht Stadyumu.

3 - Cüneyt Çakır da orada



36 orta, 63 yardımcı hakem görev alacak. Türkiye’yi temsilen Cüneyt Çakır ve yardımcıları Bahattin Duran ile Tarık Ongun kupada yer alacak. Avrupa kıtasını temsil edecek orta hakemler ise şöyle: Felix Brych, Sergey Karasev, Bjorn Kuipers, Szymon Marciniak, Antonio Miguel Mateu Lahoz, Milorad Mazic, Gianluca Rocchi, Damir Skomina, Clement Turpin.

4 - En yaşlı oyuncu



Mısır’ın kalecisi Essam El Hadari 45 yaşında. Eğer Dünya Kupası’nda forma giyerse eski Galatasaraylı Faryd Mondragon’un rekorunu kıracak. Mondi 43 yaş 3 günlükken Dünya Kupası’nda forma giyip bu unvanı almıştı. Turnuvanın en genç oyuncusu Avustralyalı Daniel Arzani. Arzani, 19 yıl 161 günlük olarak çıkacak maça.

5 - Bizim buralardan 21 tanıdık yüz



Dünya Kupası’na Süper Lig’den 21 futbolcu gidiyor: Beto (Göztepe), Pepe (Beşiktaş), Ricardo Quaresma (Beşiktaş), Domagoj Vida (Beşiktaş), Fernando Muslera (Galatasaray), Younes Belhanda (Galatasaray), Lamine Gassama (Aytemiz Alanyaspor), Hassan Trezeguet (Kasımpaşa), Kenneth Omeruo (Kasımpaşa), William Troost-Ekong (Bursaspor), Abdullahi Shehu (Bursaspor), Moussa Sow (Bursaspor), Aziz Behich (Bursaspor), Ogenyi Onazi (Trabzonspor), Manuel da Costa (Medipol Başakşehir), Nabil Dirar (Fenerbahçe), Khalid Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor), Olafur Ingi Skulason (Kardemir Karabükspor), Yuto Nagatomo (Galatasaray), Syam Ben Youssef (Kasımpaşa), Johan Djourou (Antalyaspor).

6 - Gezginler



Bora Milutinoviç ve Türkiye’de Fenerbahçe’yi çalıştırmış olan Carlos Alberto Parreira, dünya kupalarına 5 farklı ülkenin teknik direktörü olarak katıldı.

7 - Yaş farkına bakın

Eski Galatasaraylı Rigobert Song 17 yıl 358 günlükken Kamerun formasıyla Dünya Kupası 94’te sahaya çıktı. Roger Milla aynı gün 42 yıl 35 günlüktü. Aradaki fark (24 yıl 42 gün) rekordu.

8 - Fransa istilası

Rusya’daki turnuvada her yerde Fransa kökenli oyuncu olacak. Fransa topraklarında doğmuş 49 oyuncu bu turnuvada forma giyecek.

9 - Bu rekor zor kırılır

Fransız Just Fontaine 1958 Dünya Kupası’nı 13 golle tamamladı. Bu rekora yaklaşan olmadı.

10 - Golcü maskot



Turnuvanın maskotu, ‘Gol atan’ manasına gelen, bir Sibirya kurdu olan Zabikava.

11 - Yeni rekor City’de

Arsenal, 2006 Dünya Kupası’na 15 futbolcu gönderip rekor kırmıştı. Manchester City bu rekoru geçiyor bu turnuvada: 16.

12 - Hüsran yaşamadı

Brezilya, geride kalan 20 turnuvada da yer aldı ve gruptan çıkmayı başardı. Bu hüsranı hiç yaşamadı.

13 - Finallerin adamı

Brezilya’nın efsane sağ beki Cafu, üç Dünya Kupası finalinde forma giymiş tek futbolcu: 1994-1998-2002.

14 - (MERT AYDIN)

Kupa Tarihinden Unutulmaz 10 Maç



◊ Batı Almanya-Fransa 3-3: 1982 Dünya Kupası yarı finalinde drama ön plandaydı. Almanlar 3-1’den 3-3’e getirdi, penaltılarla kazandı. Schumacher’in Battiston’a hareketi maçı unutulmazlar arasına soktu.

◊ Arjantin-Peru 6-0: 1978’de final için Arjantin’e 4 fark gerekiyordu. Güçlü Peru bir anda dağıldı.

◊ Brezilya-Uruguay 1-2: 1950 Dünya Kupası resmi finali olmayan tek kupa. Final grubunun son maçında ev sahibi Brezilya’ya beraberlik yetiyordu. 200 bin kişiyi susturan 2-1’lik sonuç ülkede tarihin en büyük felaketi olarak biliniyor.

◊ İtalya-Fransa 1-1: 2006 finalinde sonuç penaltılarla belirlendi. Ve Zidane’ın Materazzi’ye attığı kafa ve gördüğü kırmızı kart unutulmazdı.

◊ Batı Almanya-Macaristan 3-2: 1954 Dünya Kupası finali savaş sonrası Batı Almanya’nın yeniden doğuşu oldu. Puskas ve arkadaşları 2-0’dan 3-2 verdi maçı.

◊ Portekiz-Kuzey Kore 5-3: 1966 Dünya Kupası çeyrek finalinde Kuzey Kore 3-0 öne geçtiğinde ağızlar açık kalmıştı. Eusebio ve arkadaşları 5 gol bularak durumu normale çevirdi.

◊ Arjantin-İtalya 1-1: 1990 Dünya Kupası yarı finali Maradona ile İtalya’nın kapışmasına döndü. Napoli’de penaltılarla Diego kazandı.

◊ Fransa-Brezilya 3-0: 1998 finali özetle şöyleydi: Ronaldo’nun bayılışı, sponsor zoruyla oynatılışı, Zidane’ın kafa golleri.

◊ Brezilya-Almanya 1-7: Brezilya için bir iç saha felaketi daha. Almanlar takır takır golleri atarak finale gitti. Kupayı da aldılar zaten.

◊ ABD-İngiltere 1-0: 1950 Dünya Kupası’nda ABD’nin tek golle İngilizleri yenişi filmlere de konu oldu. Halbuki İngiltere, Dünya Kupası’na ilk kez teşrif etmişti.

15 - (Jonathan WIlson)

İngiltere bu kez başaracak mı?

‘Başarmak’tan ne kastettiğinize bağlı bu. Eğer, “İngiltere Dünya Kupası’nı kazanabilecek mi?” diye soruyorsanız, muhtemelen başarılı olamayacak. Bu, İngiltere’nin büyük bir turnuvaya götürdüğü en genç ve yıldızdan yoksun kadro. Eğer ‘başarmak’tan kastınız çeyrek finalse, bunu başarmaları mümkün görünüyor. Kura göreceli olarak iyi ve Gareth Southgate’in oluşturduğu şatafatsız kadro, bu konuda güven hissi uyandırıyor.



16 - (Tan Morgül)

İngiltere ne yapar?

İngiltere şaşırtmayacak ve muhtemelen, en fazla çeyrek finale kadar gelecek. Ve cemi cümle, bu kadar genç ve yetenekli kadronun makûs talihine üzülürken, Britanya basını Southgate’i ‘haklı olarak’ tefe koyacak. Tüm önlemlere karşı asıl mücadele saha dışında olacak ve iki ‘çökmüş’ imparatorluğun torunları, İngiliz ve Rus taraftar grupları birbirlerine hırlayıp duracak. Yesin birbirlerini demeyin, özellikle Rus taraftarların başını çektiği ırkçı lümpen kalkışmalar futbolu fena halde zehirliyor.

17 - Üst üste kazananlar

İtalya 1930-1934, Brezilya da 1958-1962’de kupayı üst üste iki kez kazanmayı başardı. Bunu başka yapan olmadı. ‘Rusya 2018’i son şampiyon Almanya kazanırsa, bu seriye dahil olacak.



18 - (UĞUR MELEKE)

Teknik adamlar ve oyun felsefeleri



Kulüp teknik direktörlüğü ile ulusal takım hocalığı bir dönem birbirinden çok ayrışmıştı. Dünyanın en iyi hocaları kulüplerde çalışıyor, milli takımlara ise iki tip teknik adam geliyordu sadece: Ya 65’i geçmiş ve kulüp hikâyesini bitirmişler... Ya da hemen hiç hocalık tecrübesi olmayan eski milli sembol oyuncular. Her iki teknik adam tipolojisinin de garanticiliğe olan ihtiyacı, bir dönem milletler arası futbolu sıkıcılaştırdı. Ama bugünkü teknik adam profili öyle değil. Dünya Kupası’na son derece nitelikli, hem deneyimli hem enerjik hocalar gidiyorlar. Almanya’da Joachim Löw, Fransa’da Didier Deschamps, Belçika’da Roberto Martinez, Arjantin’de Jorge Sampaoli, Brezilya’da Tite gibi son derece üst düzey menajerlerin görevde olduğunu düşününce, ben Dünya Kupası’ndan iyi futbol, çekişme ve eğlence bekliyorum doğrusu. Aksiyonlu, gollü maçlar olası.

19 - Maçlar TRT’de

Türkiye’de turnuvanın resmi yayıncısı TRT olacak. TRT1 ve TRT Spor’un yayımlayacağı müsabakaları şu spikerler anlatacak: Levent Özçelik, Cüneyt Kıran, Güven Göktaş, Hünkâr Mutlu, Kerem Öncel, Alper Bakırcıgil, Serkan Yetkin, Erdoğan Arıkan. Yorumcu olarak Ömer Üründül’ün yer alıp almayacağı ise henüz net değil.

20 - (Metin Tekin, BeIN SPORTS Yorumcusu)

Süper yıldızlar turnuvada ne yapacak?

Bütün yıldızlar önemli ancak ben turnuvaya Messi’nin damga vuracağını düşünüyorum. Arjantin’le Dünya Kupası’nı kazanmasıyla ilgili oluşan baskı sonrası bu kez gördüğümüz en etkili Messi’yi izleyeceğiz sanki. Mo Salah etkili bir sezon geçirdi ama sakatlıktan nasıl dönecek, performansını o belirleyecek. Cristiano Ronaldo belki de son dünya kupasını oynayacak. Çok etkili olmasına ve Portekiz ile Euro 2016’yı kazanmış olmalarına rağmen, Portekiz’i şampiyonluk adayı olarak göremiyorum. Kevin De Bruyne, kariyerinin en verimli dönemini yaşıyor. Onun da etkili olacağı ve Belçika’yı yukarılara taşıyacağı kanısındayım. Fransa’nın genç kadrosuna bakınca şu not geliyor aklıma: Bu kadar üst düzey bir turnuvayı 27 yaş ortalamasından daha genç kazanan takım yok. Fransa’nın yaş ortalaması 26. Gençlik mi deneyim mi bunu göreceğiz. Çok iyi yıldızlara sahip olabilirsiniz ama kupa kaldırmak başka bir iş. Kadrosunda Neymar’ı barındıran Brezilya, onun da sayesinde favorilerden olacak. Takım oyunu çok önemli ama tıpkı Neymar’ın Brezilya’da yaptığı gibi iş bitirici isimlere sahip olduğunuzda bazı şeyleri yapmanız kolaylaşıyor.



21 - Her grupta bir Barçalı

İspanyol devi, Rusya’daki tüm gruplarda futbolcusu olan tek takım. 9 milli takıma futbolcu veren Barça’nın temsilcileri 8 gruba dağılmış durumda.

22 - (UĞUR vardan)

Ev sahibi Rusya ne yapacak?

Sovyetler futbolda bir ekoldü, Rusya ise özel bir renk ve ruh olmaktan uzak. Lobanovsky’nin mirası tükendi ve yerine yeni bir şey koyamadılar. Evlerinde düzenlenen kupada ikinci tura çıkmaları bile sanırım büyük başarı olacak.

23 - Sahada en çok o kaldı



Paolo Maldini, sahada kalma süresine bakılınca rekorun sahibi. Toplam 2217 dakika Dünya Kupası sahnesinde yer aldı.

24 - İki ülke, bir futbolcu

Ayrılan ülkeler turnuvayı da etkiledi tabii. Bugüne kadar 11 oyuncu, iki farklı ülke için Dünya Kupası’nda forma giydi. Bunlardan sadece Robert Prosinecki bu iki ülke için de gol atmayı başardı (Hırvatistan-Yugoslavya).

25 - Turnuvanın en güzel forması



Sabahın altısı, uykulu gözlerle yüzlerce kişi Londra’da bir mağazanın önünde kamp kurmuş. Portatif şezlonglar, battaniyeler, yer savaşları. Mağazanın açılış saati 10.00. 10.05’te raflar tamamen boştu. Tüm bu izdiham, geçen hafta Nike mağazasında yaşandı. Sebep: Fiyatı yaklaşık 400 TL olan Nijerya formasının sahibi olabilmek. Nike forma piyasaya sürülmeden haftalar önce 3 milyon sipariş aldı. Formanın sahteleri, internette kapış kapışa gidiyor. Bu ilginin sebebi ne? Forma, etnik motiflerin, parlak renklerin ve sokak modasının ortalığı kasıp kavurduğu 2018 yazı için yaratılmış gibi. 90’lara, özellikle de ilk yarısına gönderme yapan her şey yok satıyor. Hal böyleyken takımın 1994’te giydiği formaya göndermeler yapan zikzak deseni, yeşil, beyaz ve siyahı birleştirmesi ve sokak modasına birebir uygun kesimiyle arzu nesnesi oldu.

26 - Rekor Salenko’nun

Bir maçta en fazla gol atma rekoru bir zamanlar İstanbulspor forması giymiş olan Rus futbolcu Oleg Salenko’da: 1994’te Kamerun kalesine 5 gol atmıştı.

27 - 14 teknik adam

Brezilya, turnuva tarihinde 14 farklı teknik adamla sahaya çıkarak bir rekora imza attı.

28 - Ya evde yoksan

Güney Afrika, ev sahibi olduğu 2010 Dünya Kupası’na ilk turda veda ederek, bunu başaran ilk ev sahibi oldu.

29 - Görkemli kaybeden

Hollanda, 1974, 1978 ve 2010 Dünya Kupası’nı finalde kaybetti.

30 - Gol yağmuru

Bir maçta en fazla gol atan takım 1982’de El Salvador’u 10-1 yenen Macaristan oldu.

31 - Lejyoneri yok

İngiltere’nin kadrosunda yer alan oyuncuların hepsi İngiltere’de mücadele ediyor. Yabancı liglerde oynayan hiçbir İngiliz yok kadroda.

32 - Çılgın maç:

1954’te Avusturya’nın İsviçre’yi 7-5 mağlup ettiği maç en çok gol atılan müsabaka oldu.

33 - İlk gol Fransa’dan

Kupa tarihinin ilk golünü Fransız Lucien Laurent kaydetti. Fransız oyuncu Meksika ağlarını havalandırdı.

34 - Tanıdık bir şov



Fenerbahçe forması da giyen Nijeryalı Jay Jay Okocha, Dünya Kupası 94’teki İtalya maçında 15 başarılı driplingle rekor kırdı.

35 - İlk kırmızı Babacan’dan

Yakın bir zaman önce kaybettiğimiz Doğan Babacan, Dünya Kupası 74’te B. Almanya-Şili maçında Carlos Caszely’ye, kupalar tarihinin ilk kırmızı kartını göstermişti.

36 - Hep sahada



‘Son şampiyon’ Almanya, dünya kupalarında bugüne kadar 106 maça çıktı. Almanlar aynı zamanda en golcü takım: 224 gol. Kupa tarihinin en çok maç kazananı ise 70 galibiyetle Brezilya. En çok maça çıkan futbolcu ise Lothar Matthaus: 25.

37 - En çok kazanan:

Brezilya 5 kez mutlu sona ulaştı. Almanya’nın 8 finali var.

38- Penaltılar onların

Almanya ve Arjantin bu turnuvalarda penaltılarda ustalığını konuşturuyor. İki ülke de 4’er kez penaltılarda gülen taraf oldu.

39 - İtalya bu kez yok

Dünya Kupası’nı dört kez evine götüren İtalya, 60 yıl sonra ilk defa bir turnuvada boy göstermeyecek.

40 - Lejyonerler geçidi

İsveç ve Senegal kafilelerinde, kendi ülkelerinin liglerinde oynayan futbolcu yer almıyor. Milli takımlar lejyonerlerden oluşuyor.

41 - Savunma Bakanı

ABD’li kaleci Tim Howard, 2014 Dünya Kupası’nda Belçika karşısında gerçekleştirdiği 16 kurtarışla tarihe geçti. Adı Savunma Bakanı’na çıktı ama ABD’yi yenilgiden kurtaramadı. Belçika uzatmalarda 2-1 kazandı.

42 - Dile kolay

Beş kez Antonio Carbajal (Meksika), Lothar Matthaus (Almanya), Gianluigi Buffon (İtalya), 5 Dünya Kupası’nda yer almış oyunculardı. Bu turnuvada Meksikalı Rafael Marquez de onlara katılıyor.

43 - (İBRAHİM ALTINSAY)

‘Güzel futbol’u hâlâ beklerken...

Eskiden dünya kupaları sabırsızlıkla beklenen futbol zirveleriydi. Büyülü bir havaları vardı. 1970’te başlayan TV yayınları kısa sürede bu büyüyü yok edecekti... Artık bütün ligler her akşam evimizde. Politik nedenlerle daha fazla ülke finallere gidiyor. Dünya Kupaları lig sonlarına sıkıştırılmış, sponsorlu-reklamlı zorlama organizasyonlara dönmek üzere...

Zaten 1974’ten sonra, oyuncuların küresel dolaşımının da etkisiyle, futbol taktikleri artık milli takımlar üzerinden değil, lig takımları üzerinden gelişiyor; Ajax, Dinamo Kiev, Milan, Arsenal, Barcelona.... ve şimdi Manchester City.

Tek maçın her şeyi belirlediği Dünya Kupası gibi turnuvalarda takımlar önce kaybetmemeye, sonra da bir gol atıp turu kapmaya bakıyor. Son iki final uzatmalarda atılan tek golle belirlendi. Önceki de normal sürede 1-1 bitti, penaltı atışlarına kaldı.

Şimdi soru şu: Anti-futbolu bırakıp, güzel oyunu öne çıkaracak takım olacak mı Rusya’da? İspanya, Fransa, Kolombiya, Kosta Rika’dan umutluyum. Takımını 2-3-3-2 gibi dizen Sampaoli’nin Arjantin’inden de.

Favorim Brezilya’nın iki yüzü var. Biri, Tite’nin ort alana üç sert kesici koyduğu, kendi alanında bekleyen ‘golyemez’ Brezilya... Öteki, yaratıcı orta sahaların yer aldığı ‘Atağadoymaz’ Brezilya... İkincisiyle, bütün dünya kupalarının en iyi takımı 1970 Brezilyasına yaklaşabilirler.



Altınsay’ın, günümüz futbolunda en atağa en dönük takım olan Man. City patentli 2-3-2-3 dizilişiyle hayalindeki Brezilya:Ederson Marquinhos - Miranda Danilo - Fernandinho - Marcelo Firmino - Coutinho Willian - Jesus - Neymar

ADAYLARIM



Final: Brezilya-İspanya

Sürpriz: Kolombiya

Yıldız: Ousmane Dembele-Fransa

44 - (ONUR ÜNLÜ)

Sürpriz kim olur?

Bence Belçika. ‘Altın kuşak’ artık bu turnuvada bir şeyler yapsın.



45 - (ENİS BATUR)

Fransa ne yapar?

Fransa ya Dünya Kupası’nı kazanır ya da turnuva bittikten sonra yoluna Zinedine Zidane yönetiminde devam eder. Bu arada favorim Almanya.

46 - Eli kolu durmadı



Bu alanda istatistiğin tutulmaya başladığı 1966’dan beri topa elle en çok müdahale eden ve oyunun durmasına sebep olan oyuncu Arjantinli efsane Diego Maradona. Haklı, ne de olsa ‘Tanrı’nın Eli’ydi o!

47 - Tam 25 maç

Helmut Schön, Batı Almanya’nın başında tam 25 Dünya Kupası maçına çıktı. Bu sayı, Doğu Almanya doğumlu teknik adamın birinci rekoru. İkinci rekoru da bu karşılaşmaların 16’sını galibiyetle kapatmasıydı.

48 - (KENAN BAŞARAN)

Cüneyt Çakır, ne yapar?

Evet, Cüneyt Çakır dünya arenasında Türkiye’den daha başarılı maç yönetiyor. Çünkü sınırların dışında olumlu-olumsuz kararlarına saygı duyuluyor. Yanlış düdükleri ‘hata’ olarak görülüyor. Bu topraklardaysa her düdüğün arkasında bir bit yeniği arandığından daha huzursuz çıkıyor sahaya. Çakır, Dünya Kupası’nda final yönetmeye aday üç Avrupalı hakemden biri. Diğerleri Alman Felix Brych ve Hollandalı Bjorn Kuipers... Çakır, Avrupa’da bu sezon çok üst düzey maç yönetti. Göze batan hataları da yardımcı kaynaklıydı. Ekibi de kendisine daha iyi destek verirse final neden olmasın?

49 - Adeta Britanya Kupası

Rusya 2018’de mücadele edecek 796 futbolcudan 124’ü İngiltere liglerinde forma giyiyor.

50 - İki ülke iki final

Emsalsiz bir kariyer, Luis Monti kaleci olarak 1930’da finalde Arjantin kalesini, 1934 finalinde ise İtalya kalesini korudu. Alanında tek.