Doğadan müjde var

Yavruvatan’ın yeni bir kuş türü oldu: İshakkuşu!

İshakkuşu dünyanın birçok yerinde yaşayan ancak görmesi oldukça zor yaygın bir tür. Ne var ki Kıbrıs’a gidenler, geceleri çok uzaklardan bile duyduğu ishakkuşunun sesinin başka yerde duyduklarından farklı olduğunu hemen anlardı. Bu gizem sonunda çözüldü. Son dönemde yapılan çalışmalar bu farklılığın zannedilenden çok daha büyük olduğunu gösterdi. Değerlendirilen genetik veri ve KUŞKOR Halkalama Programı tarafından kaydedilen morfometrik veriler ışığında ishakkuşunun Kıbrıs’a endemik olduğu ortaya çıktı.

Arı yoksa hayat da yok



Gezegenimizin gelmiş geçmiş en büyük bilim insanlarından olan Albert Einstein’ın “Arılar yok olursa hayat da dört yıl içinde yok olur” kehaneti İngiliz Kraliyet Coğrafya Derneği tarafından doğrulandı. Yapılan açıklamada dünyadaki tarımsal faaliyetlerin yüzde 70’inin arıların sağladığı polenleşmeye bağlı olduğu belirtilerek çiçeklerin üremesinin de arıların varlığına bağlı olduğu açıklandı. Buna karşın arılar üzerinde yapılan son araştırmalara göre, arı popülasyonu son yıllarda yüzde 90’a yakın bir oranda azaldı ve endemik türler arasına girdi. Arıların popülasyonundaki bu düşüş; tarımsal ilaçların kontrolsüz kullanımına, çiçeklerin azalmasına ve ormanların yok edilmesine bağlanıyor.

Dağceylanlarına

koruma kalkanı



Hatay’ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçeleri arasındaki dağceylanlarının yaşadığı 13 bin 288 hektarlık alan ‘Hatay Dağceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’ ilan edildi. Ceylanların korunması için 10 yıldır mücadele eden Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, bu sayede ceylanların yaşadığı alanda olumsuz yapılaşmanın ve çeşitli madencilik faaliyetlerinin önüne geçileceğinin altını çiziyor.