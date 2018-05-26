DJ Mahmut Orhan’ın ilham veren yaşam öyküsü...

Şarkılarınız listelerin zirvesinde. ‘Feel’ videonuz 200 milyondan çok izlendi. Dünyanın pek çok ülkesinde müzik yapıyorsunuz. Ama sizi tanımıyoruz. Siz kimsiniz?

- Ben Mahmut. 25 yaşındayım. Bursa’nın Yıldırım Mahallesi’nde doğdum. Üç erkek kardeşin en ufağıyım. Babam emekli oto boyacısı, bizi annem büyüttü.

* Ailede müzisyen yok yani...

- Annemin dayısı ramazanda davul çalarmış.

* Nasıl bir hayatınız vardı?

- Bursa’da yaşadığım mahalle şehrin doğusundaydı. Benim hayalini kurduğum şey, merkezde bir okula gitmekti. Bunun yolu paradan geçiyordu.

* Ve para kazanmak için çalışmaya başladınız...

- Evet, 12 yaşında mağaza satış elemanı olarak çalışmaya başladım. O dönemde DJ’lik yapan bir arkadaşım vardı. 2009 yılbaşı gecesi öncesi mağazaya sahnede giymek için bir şeyler almaya geldi. O sırada bana iş teklif etti.

* Ne iş yapacaktınız ki orada?

- Kolon ve ses sistemi malzemelerini taşıyıp salona kuracaktım. Bu işe o gün, o kolonu tutmakla başladım.



Bütün Bursa’yı ben evlendirmiş olabilirim

* Peki, DJ’lik bu hikâyenin neresinde kalıyor?

- Yaptıklarım bir süre sonra yetmemeye başladı, DJ’lik de yapabileceğime inanıyordum. Bir sonraki yıl o kolonu taşıdığım mekânda ana DJ’dim. 2010’da Bursa’da kulüplerde ve düğünlerde çalıyordum. Bütün Bursa’yı ben evlendirmiş olabilirim!

* Bu kadar kolay mı DJ olmak?

- Değil tabii. Başlarda müzik aletlerini kurcalamama kızarlardı. Sabah okula gitmeyip müzik dükkânını herkesten önce açar, orada çalışırdım. Sonra prodüksiyon yapmaya karar verdim. Aylarca yemedim, içmedim, MacBook için para biriktirdim. O bilgisayara programlar indirip işi öğrendim. Bir dönem kırık kulaklıklarla çalıştım.

* Nedir kırık kulaklığın hikâyesi?

- Ustam Umut Tonga bana kulaklıklarını vermişti. Otobüste kırıldı, yenisini alamadım. Uzun zaman kırık kulaklıkla çalıştım. Babam boyacı olduğu için evde kâğıt bantlar vardı. Kulaklıkları kafama kâğıt bantlarla yapıştırırdım. Annem sabahları benden önce uyanıp

o bantları kesip işe öyle giderdi.

* Sonra müzik eğitimi aldınız mı?

- Okul aşkım hiç olmadı. Ben sadece üzerine düştüğüm şeyin en iyisini yapmak istiyordum. Kemanları çalan arkadaşım Aslıhan Batur’dan nota ve armoni eğitimleri aldım. Bunlarla kafamda çizdiğim haritaya göre hareket edebiliyorum.



Sound’uma Türk ezgilerini, vokale İngilizceyi koydum

* İsminiz nasıl parladı?

- İstanbul’a geldikten sonra oldu.19 yaşında İstanbul’a geldim. İnternet üzerinden bir Yunan plak şirketine şarkılarımı gönderdim. ‘Ceiron’ isimli şarkımı alıp ‘Buddha Bar’ albümünün ilk parçası yaptılar. Dikkat çekti. Ardından Bebek’teki Chilai’de müzik direktörlüğü yapan Gökhan Aydoğmuş’un Bursa’ya dönmesi gerekti, orada başladım, dört sene uyumadan çalıştım.

* Sonra?

- Chilai’de çalarken dinleyicinin kafasının bana dönmesi için bir farklılık gerekiyordu.

* Başarıyı getiren formül neydi?

- İnsanlara bildikleri şeyi farklı şekilde verirsem kendimi sevdirebilirim diye düşündüm. Sound’uma Türk ezgilerini, vokale İngilizceyi koydum.

* Mahmut ismi dünya starlığında önünüzde bir engel olmadı mı?

- Bu işe başladığımda ismime çok takıldılar. “Mahmut olmaz, sana bir ‘nickname’ bulalım” dediler. Ama istemedim.

* Neden istemediniz? Bu işi yapan birçok ismin bir sahne adı var.

- Mahmut, dayımın adı. Anne tarafının son erkek çocuğu, başarılı bir adam... Ben doğmadan vefat etmiş. Annem ben doğmadan birkaç gün önce onu rüyasında görmüş ve dedem “Doğacak çocuğunun ismi kesinlikle Mahmut olsun” demiş. Bu yüzden ismimi hep çok değerli bulurum.

* Kolon taşıdığınız dönemde bugünleri hayal eder miydiniz?

- Annem o günlerde “30 TL için ellerini parçalama” derdi ama ben hep “Bir gün hayallerim gerçek olacak” diye düşünüyordum. Çok şükür, oldu. ‘Feel’ ilk çıktığında altı ay Türkiye’de kimse çalmadı. Sonra birden Yunanistan’da alevlendi, bir numaraya yükseldi. Ardından Ukrayna, Bulgaristan, Makedonya... Birçok yerde liste başı oldu. Büyük plak şirketleri aramaya başladı.

Şöhret başımı döndürmedi, daha çok yordu

* Şöhret başınızı döndürdü mü?

- Daha çok yordu, işlerim yoğunlaştı, sosyal hayatım bitti. Devamlı müzik yapmak zorundayım.

* Hayatınızda neler değişti? İyi kazanıyor musunuz?

- Çok şey oldu ama bunları söylemek ne kadar doğru? Paraya önem vermiyorum. Ben müziğimle konuşulmak istiyorum. Bindiğim araba ya da aileme aldığım evle ilgili sohbet edilmesi beni mutsuz eder.

* DJ’lik denince akla lüks arabalar, limuzinler, jetler geliyor. Gerçekten öyle bir hayatınız mı var şimdi?

- Evet. Ama sen nasıl yaşamak istersen onu yaşarsın. Ben araba hastasıyım, kullanmayı seviyorum, üzerine düştüğüm arabalarım var. Jet, gemi gibi hayallerim yok.

* Kadınlar konusunda...

- Benim aşkım müzik ve köpeğim Riko. Zaten çok vaktim yok.

* Nasıl bir tempodasınız?

- Çoğu ülkeyi ayda bir ziyaret ediyorum. Günde 11 saat uçtuğum oluyor. Ama DJ kabinine çıkınca gözümün içine bakan, müziğimi seven, bana saygı duyan insanları görünce, o haz yorgunluğumu unutturuyor.

* Yola Türkiye’de mi devam edeceksiniz?

- Yurtdışında birçok firma “Gel, işleri buradan kontrol et” dedi. Ben zor olanı seçtim. İstanbul’da olursam daha kıymetli olacağını düşündüm. Zaten milliyetçi bir adamım ve ülkemi seviyorum. Bundan sonra hayalim bir Türk şarkıcıyla yaptığımız Türkçe bir şarkının dünyada hit olması.



Avicii’yi öldüren şeylerden biri...



* Sizin için ‘Yerli Avicii’ diyorlar. Geçen haftalarda genç yaşında hayatını kaybetti. Siz de savrulmaktan korkuyor musunuz?

- Korkmuyorum. Uzak ve yakın duracaklarım kafamda belli. Bu saatten sonra haritanın dışına çıkacağımı sanmıyorum.



* “Ya bir gün dinlenmezsem” korkusu yaşıyor musunuz?

- Avicii’yi öldüren şeylerden biri buydu. Tabii, bir gün dinlenmeyeceksiniz. Bunu dünyanın en büyük sanatçısı da tadacak. Yeni genç DJ arkadaşlarımız çıkacak, belki biri dünyada çığır açacak. Benim de işleriyle ilgilendiğim arkadaşlar var. Kendim gibi gariban, müziğe saygılı, efendi ve yetenekli çocukları seçiyorum. Hayalim, yetiştirdiğim birini benden daha iyi bir noktaya getirebilmek.

2018 yazının hiti bu şarkı olacak

* Deeperise gibi sizden sonra çıkanlara kapı açtığınızı söyleyebilir miyiz?

- Deeperise’la yani Mesut’la aynı DJ kabinini temizlerdik. Bursa’dan çok eski arkadaşım. Onun bilgisayarına DJ’lik programını yükleyenlerden biriyim. Sonra da hep fikir alışverişlerimiz oldu



* Dünyaca ünlü Ultra Records’la anlaştınız ve

‘6 Days’ o şirketten çıktı. Neden 1970 tarihli bu şarkıyı seçtiniz?

- Bursa’dan İstanbul’a yolculuk yaparken denk geldim. Eve gelip çalışmaya başladım, sabaha bitmişti. Parçayı Madeo’da çaldığımda inanılmaz tepki geldi. Sonra radyolarda çaldı. Şarkının sahibi Colonel Bagshot duyup bana ulaştı ve bir anlaşma yaptık. 2018 yazının dünya hiti bu şarkı olacak.



* Yakışıklı, boylu boslu bir gençsiniz. Neden kliplerde kendinizi saklıyorsunuz?

- Kamerayı pek sevmiyorum.



* İlk klibinizde oynayan modeli siz sandık bir süre...

- Bodrum’da “Aa bu, o klipteki çocuk değil” diyenlerin tepkileriyle karşılaştım. Hatta “Bu nasıl Mahmut” diyorlardı (gülüyor). Bundan sonra beni kliplerde de göreceksiniz.

EXIT’te David Guetta’yla aynı sahnede...



45’in üstünde ülkede sahne alan Mahmut Orhan; Ibiza, Fransa, İsviçre, Arap Emirlikleri’nde DJ kabinine çıktı ve önemli festivallerde müzik yaptı. Bu yıl EXIT Festival’de David Guetta, Martin Garrix gibi dünyaca ünlü DJ’lerle aynı gün, aynı sahnede performansını sergileyecek.