Dilan Çiçek Deniz: Obsesif kompülsifim ve hipermobilitem var

Tatlı Küçük Yalancılar’, ‘Bodrum Masalı’ derken ‘Çukur’la kariyerinizde hızlı bir yükselişe geçtiniz... Çabuk gelen şöhret korkutuyor mu?

- Ayaklarım yere basıyor, ne istediğimi biliyorum. Şöhretin fırtınasına kapılıp gitmedim. Kapılırsam biliyorum ki düşüşüm çok kötü olur. O yüzden emin adımlarla ilerliyorum.

Yıldızınızın bu kadar çabuk parlayacağını tahmin ediyor muydunuz?

- Çok istiyor ama bu kadar kısa sürede olacağını düşünmüyordum. Gerçi ben 13 yaşından beri çalışıyorum.

Neden çocuk yaşta çalışmaya başladınız?

- Aileme katkıda bulunmak için. Öğretmen çocuğuyum. Annem edebiyat, babam coğrafya öğretmeni. Bana hiç yokluk yaşatmadılar ama ben aileye katkıda bulunmam gerekiyormuş gibi hissediyordum.

Ne iş yapıyordunuz?

- Oyunculuk istiyordum fakat boyum uzun olduğu için ajansa kaydoldum. Direkt beni podyuma koydular. Bir yandan da çeşitli etkinliklerde hosteslik yaptım. Kazandığım parayla hem anneme katkıda bulunuyor, hem ihtiyaçlarımı karşılıyordum.

MUHSİN AKGÜN/MAStüdyo

Dokuz yaşında şiir yazmaya başladım

Hep böyle güzeldiniz yani?

- Hayır değildim. Benimki bir çirkin ördek yavrusu hikâyesi. Kırmızı çerçeveli gözlüklerim, damaklı diş tellerim vardı. ‘Nerd’ (inek öğrenci) bir tiptim.

Kaderiniz ne zaman değişti?

- 17 yaşında. Fiziğim ve hatlarım yerine oturdu. Konuşurken tükürdüğüm için tellerimi çıkardım. Net görmediğim halde gözlüklerimi attım.

Herkes bu değişimi görsün diye de ‘Miss Turkey’ye katıldınız...

- Yok canım! Yedi yaşından beri tiyatroyla ilgileniyordum. O zamandan beri de belki binlerce deneme çekimine katılmıştım. Bu yarışmanın benim için bir kapı açacağını düşünerek başvurdum, ikinci oldum. Ardından Miami’de Türkiye’yi temsil ettim ve oyunculuğa başladım.

Türkiye güzeli oldunuz, oyunculuğa başladınız, sonra neden üniversitede karşılaştırmalı edebiyat’ okudunuz?

- Dokuz yaşımda şiir yazmaya başladım. İlk şiir kitabımı 15 yaşında çıkardım. Belki ileride bu işi yapmaya devam ederim diye de okumak istedim.

O yaşta bir çocuk nelerden etkilenip şiirler yazar?

- Küçüklüğümden beri melankolik bir halim var. Sylvia Plath hayranıyım. Annem sonumun (intihar) onun gibi olmasından çok korkuyordu. Hatta dokuz yaşımda geceleri annemi “Şiirim geldi” diyerek yataktan kaldırıyordum. Ben söylüyordum, annem yazıyordu. Genelde dört satır, kısa ve vurucu şeylerdi. Şimdi denemeler yazıyorum, oyun metinleri çeviriyorum. Belki ileride sahnelerim.

O melankoli devam ediyor mu?

- Hep öyle devam edeceğini düşünüp ben de tedirgin oluyordum. Ama şimdi iyiyim, daha enerjiğim. Gerçi yazarken yine içimden o melankoli çıkıyor. Sanki paralel evrenlerde yaşayan başka Dilan’larla bağlantıya geçiyorum. Hâlâ yeraltı edebiyatı yazıyorum. Tezer Özlü ve Mine Söğüt tarzı denemeler...

MUHSİN AKGÜN/MAStüdyo

Nedir yazmak dışındaki takıntılarınız?

- Obsesif kompülsifim (takıntı rahatsızlığı). Başladığım şeyi bitirmeden rahat edemiyorum.

Sizin hakkınızda bizi şaşırtacak başka bir şey kaldı mı?

- Hipermobilitem var.

O nedir?

- Eklemlerim ve kaslarım fazla esnek (Parmağını çevirerek gösteriyor).

Öpüşme sahnelerinde çok gerildim

Gelelim ‘Çukur’a ve çok konuşulan öpüşme sahnelerinize. YouTube’da 5 milyonun üzerinde izlenmişler. Zor muydu o sahneleri çekmek?

- Evet, o sahnelerde çok gerildim.

Neden?

- Çünkü ilk defa öyle bir sahnem oldu. Ama Aras (Bulut İynemli)ve yönetmenimiz bana çok yardımcı oldular. İnsanlar eleştirse de bunlar gerçek hayatta herkesin yaşadığı şeyler.

MUHSİN AKGÜN/MAStüdyo

Bu dizinin erkek dünyasında karakteriniz Sena nasıl bir yere denk düşüyor?

- Sena çok güçlü bir kadın. Böyle bir karakteri bulmak da aslında çok zor. Biliyor musun, dünyadaki filmlerin sadece yüzde 16’sında kadın başkahramanlar var.

Hemen hemen her projede başrol kadın oyuncu olmuyor mu?

- Evet ama hayatları ya bir erkeği beklemek, ya evlenmeyi beklemek ya da erkeğin peşinden koşmakla geçiyor. Oysa erkekler filmlerin sonunda kahraman oluyor.

Sizin dizinizde de erkek egemen bir dünya görüyoruz...

- Tıpkı hayat gibi. Bu bize normal geliyor ama aslında değil. Geçenlerde bir araştırma okudum, işyerinde kadın ve erkeğin eşit olması için 100 yıl gerekiyormuş.

Siz de mesleğinizde kadın olmakla ilgili zorluk yaşadınız mı?

- Kendimi savunma mekanizmaları geliştirdim. Zarar gelmesin diye kendimi, herkesten ve her şeyden korumaya çalıştım. Bu da beni duvarları olan biri yaptı. Hâlâ o savunma mekanizmasını üzerimden atmakta zorlanıyorum ve kadın olmanın zorluklarını yaşıyorum. ODTÜ’de ‘Kadınlar Günü’yle ilgili katıldığım bir söyleşide şunu sordular: “Bir erkek olsaydın sektörde her şey daha kolay olur muydu?” Direkt, “Evet” dedim.

MUHSİN AKGÜN/MAStüdyo

Neden?

- Kadın olarak yaşamak zaten zor. Bir de tanınıyorsan... Özellikle son zamanlarda neredeyse her hafta beni biriyle yazdılar. Önceleri ‘Göz önündesin, yapacağın bir şey yok’ diye düşünürdüm. Ama haberlerin dili o kadar seksistti ki... Göz önünde olduğum için değil, kadın olduğum için bana karşı o dilin kullanıldığını anladım.

Furkan bana güven veriyor

Bir süredir Furkan

Andıç’la birliktesiniz.

Nasıl tanıştınız?

- İki sene önce bir arkadaş ortamında tanıştık. Sonra ortak arkadaşlarımızın olduğu bir ortamda yeniden karşılaştık ve başladık.

Neyine âşık oldunuz?

- Huzurluyum. Bana güven veriyor, şefkatli ve zeki...

Birlikte bir projede rol almak istiyor musunuz?

- İleride bir sinema filmi olursa neden olmasın? İkimiz de oyuncu olduğumuz için birbirimize destek oluyoruz, senaryoları birlikte çalışıyoruz.

Aşk şiirleri yazan bir kadın olarak aşkı nasıl anlatırsınız?

- Şairin dediği gibi ‘Aşk bir delilik hali’. Ben de âşık olduğum için üzerimdeki etkisinin çok güzel olduğunu söyleyebilirim.

İngilizceyi yedi yaşında dizi izleyerek öğrendim

Papağan gibi ne duyarsanız ezberlediğiniz doğru mu?

- Evet. Küçüklüğümden beri okuduğum ve izlediğim şeylerin hepsi aklımda kalıyor.

Bu, hayatta size ne sağladı?

- İngilizceyi yedi yaşımda öğrenmeye başladım. Önce ‘The Simpsons’ı, sonra da diğer yabancı dizileri izleyerek... Şimdi anadilim gibi konuşabiliyorum. Bir süredir de İspanyolca üzerinde çalışıyorum. Artık derdimi anlatabilecek seviyeye geldim.

Bu ilginç yeteneğiniz oyunculukta işe yarıyor mu?

- Farklı aksanları yapabiliyorum. Bu yaz oyunculuk eğitimi için Los Angeles’a gittiğimde çok yardımcı oldu. Hint, Rus, Alman aksanlarını birebir uygulayabiliyorum. Orada meslek adına farklı teknikler öğrendim. Bundan sonra da Hollywood’da iş yapmak istiyorum. Orada bir ajansa kaydoldum. Çalışma iznimi aldım. Bu yaz deneme çekimlerine gireceğim.

MUHSİN AKGÜN/MAStüdyo

Annem bir hippi,

babam bir doğa âşığı

Sivaslısınız. Orada mı büyüdünüz?

- Baba tarafından Sivaslıyım. Ama Antalya’da büyüdüm.

Anne ve babanızı nasıl anlatırsınız?

- Özgür ruhlar... Annem bir hippi.

Hippi derken?

- Örnek vereyim; geçen yaz sırt çantasını alıp üç ay Likya Yolu’nda yürüdü.

Baba?

- O da doğa âşığı. ‘Asi Yaban Keçileri’ isimli bir yürüyüş grubu var. Her pazar dağlarda 15 kilometre yürüyorlar.

Birlikteler mi?

- Ben sekiz yaşımdayken ayrıldılar. Ben annemle kaldım. Annem Nevşehirli. Çocukluğum, Nevşehir-Antalya arasında geçti.

Ayrılık sizi nasıl etkiledi?

- Travmalarım olmadı. Babamla görüşmeye devam ettik. Hatta biraz saftım sanırım; ayrılacaklarını duyduğumda “Yaşasın, iki ayrı evimiz olacak” demiştim. Zaten ikisi de sonra evlenmedi.

MUHSİN AKGÜN/MAStüdyo