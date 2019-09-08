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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Pazar
08.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dâhi ressam ve ilham perileri İzmir’de

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Dâhi ressam ve ilham perileri İzmir’de

20’nci yüzyılın en önemli sanatçılarından Picasso, ilham kaynağı olan gösteri dünyasına ait temaları kapsayan bir seçkiyle ilk kez İzmir’deki Arkas Sanat Merkezi’ne geliyor. 83 eserden oluşan ‘Picasso&Gösteri Sanatı’nı sergi direktörü Müjde Unustası’yla konuştuk.

Sakıp Sabancı Müzesi, 2005’te Türkiye’de Batılı bir sanatçıya ayrılan ilk büyük sergi olarak, Picasso’nun 135 eserine ev sahipliği yapmıştı. Bu, Türkiye’de gördüğümüz ikinci kapsamlı Picasso sergisi mi?

- Evet ancak ‘Picasso&Gösteri Sanatı’, onun bütün yaşamına nüfuz eden gösteri dünyasına tutkusu çevresinde kurgulanması bakımından dünyada bir ilk olacak. Şunun da özellikle altını çizmekte fayda var: Arkas Sanat Merkezi’ndeki (ASM) eserler ağırlıklı olarak Paris Picasso Müzesi’nden geliyor. Müze ilk kez bu kadar çok sayıda eseri ödünç veriyor.

Bu sergi bir projenin son durağı olarak sanatseverlerle buluşuyor. ‘Picasso-Méditerranée’ nedir?

- ‘Picasso-Mediterranée’, 2017’de başlayıp 2019 sonuna kadar devam eden, Paris Picasso Ulusal Müzesi başkanlığında, Akdeniz’e komşu dokuz ülkeden 60’ın üzerinde kurumun işbirliğiyle gerçekleşen bir proje. Picasso ve Akdeniz arasındaki ilişkiyi irdeleyen sergiler serisi ve seminerler bütününden oluşuyor. Projenin ana odağı, katılan her kurumun kimliğine saygı göstererek, Picasso’nun çalışmalarını ve ona ilham veren yerleri, konuları birleştirici bir yaklaşımla derleyip farklı bir sinerji yaratmak.

Dâhi ressam ve ilham perileri İzmir’de

‘Matador’, 1970.©Musée national Picasso-Paris

ASM bu projeye nasıl dahil oldu?

- Küratörümüz Jean-Luc Maeso üç yıl önce Paris Picasso Ulusal Müzesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Müdürü Laurent Le Bon’a, ‘Picasso&Gösteri Sanatı’ projesinden bahsetti. Bunun üzerine müze, bu organizasyona Türkiye’yi temsilen, projelerini yakından bildikleri ASM’nin dahil olmasını teklif etti. 2017’den bu yana ‘Picasso-Mediterranée’ kapsamında gerçekleştirilen pek çok organizasyon ve toplantıya iştirak ettik. Görüşme ve araştırmalar sonucunda, Paris Picasso Ulusal Müzesi bu sergi için 60’tan fazla eser ödünç vererek, gerçekten istisnai bir durumla sergiyi planlamamıza destek oldu.

Başka nerelerden destek aldınız?

Paris’teki Julio Gonzalez Vakfı’ndan, Belçika’daki özel bir koleksiyondan, İspanya’daki Palau Vakfı’ndan eserler ve Opéra National de Paris’ten muhteşem kostümler ödünç aldık.

Dâhi ressam ve ilham perileri İzmir’de

‘Mavi Şapkalı Kadın Portresi’, 1944.©Musée national Picasso-Paris

PIcasso’nun galaksisine hoş geldiniz!

“Sergide tablolar, incelemeler, maketler, eskizler, heykeller, fotoğraflar, filmler, kostümler, videolar ve daha pek çok belge var. Arka plandaysa sanatçılar, yazarlar, şairler, müzisyenler, tiyatrocular gibi dönemin diğer yaratıcı figürlerinden oluşan, ‘Picasso’nun galaksisi’ diyebileceğimiz bir dünyayla kurduğu yakın ilişkiler sunuluyor. Ballets Russes (1909-29 yıllarında Avrupa çapında ve Kuzey ve Güney Amerika’ya turlar düzenleyen gezgin bale topluluğu) için tasarlanmış kostümler ya da sirk, boğa güreşi gibi gösteri dünyasıyla ilişkili eserler arasından seçim yapmak zor. Ama ‘Akrobat’, ‘Matador’, ‘Dora Maar’ tabloları ve kostümlerin öne çıkan eserler arasında olduğunu söyleyebiliriz.”

arkassanatmerkezi.com

Dâhi ressam ve ilham perileri İzmir’de

18 Eylül’den 5 Ocak 2020’ye kadar açık olacak sergi ücretsiz ziyaret edilebilir.

 

 

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