Dâhi ressam ve ilham perileri İzmir’de

Sakıp Sabancı Müzesi, 2005’te Türkiye’de Batılı bir sanatçıya ayrılan ilk büyük sergi olarak, Picasso’nun 135 eserine ev sahipliği yapmıştı. Bu, Türkiye’de gördüğümüz ikinci kapsamlı Picasso sergisi mi?

- Evet ancak ‘Picasso&Gösteri Sanatı’, onun bütün yaşamına nüfuz eden gösteri dünyasına tutkusu çevresinde kurgulanması bakımından dünyada bir ilk olacak. Şunun da özellikle altını çizmekte fayda var: Arkas Sanat Merkezi’ndeki (ASM) eserler ağırlıklı olarak Paris Picasso Müzesi’nden geliyor. Müze ilk kez bu kadar çok sayıda eseri ödünç veriyor.

◊ Bu sergi bir projenin son durağı olarak sanatseverlerle buluşuyor. ‘Picasso-Méditerranée’ nedir?

- ‘Picasso-Mediterranée’, 2017’de başlayıp 2019 sonuna kadar devam eden, Paris Picasso Ulusal Müzesi başkanlığında, Akdeniz’e komşu dokuz ülkeden 60’ın üzerinde kurumun işbirliğiyle gerçekleşen bir proje. Picasso ve Akdeniz arasındaki ilişkiyi irdeleyen sergiler serisi ve seminerler bütününden oluşuyor. Projenin ana odağı, katılan her kurumun kimliğine saygı göstererek, Picasso’nun çalışmalarını ve ona ilham veren yerleri, konuları birleştirici bir yaklaşımla derleyip farklı bir sinerji yaratmak.



‘Matador’, 1970.©Musée national Picasso-Paris



◊ ASM bu projeye nasıl dahil oldu?

- Küratörümüz Jean-Luc Maeso üç yıl önce Paris Picasso Ulusal Müzesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Müdürü Laurent Le Bon’a, ‘Picasso&Gösteri Sanatı’ projesinden bahsetti. Bunun üzerine müze, bu organizasyona Türkiye’yi temsilen, projelerini yakından bildikleri ASM’nin dahil olmasını teklif etti. 2017’den bu yana ‘Picasso-Mediterranée’ kapsamında gerçekleştirilen pek çok organizasyon ve toplantıya iştirak ettik. Görüşme ve araştırmalar sonucunda, Paris Picasso Ulusal Müzesi bu sergi için 60’tan fazla eser ödünç vererek, gerçekten istisnai bir durumla sergiyi planlamamıza destek oldu.

◊ Başka nerelerden destek aldınız?

Paris’teki Julio Gonzalez Vakfı’ndan, Belçika’daki özel bir koleksiyondan, İspanya’daki Palau Vakfı’ndan eserler ve Opéra National de Paris’ten muhteşem kostümler ödünç aldık.



‘Mavi Şapkalı Kadın Portresi’, 1944.©Musée national Picasso-Paris

PIcasso’nun galaksisine hoş geldiniz!

“Sergide tablolar, incelemeler, maketler, eskizler, heykeller, fotoğraflar, filmler, kostümler, videolar ve daha pek çok belge var. Arka plandaysa sanatçılar, yazarlar, şairler, müzisyenler, tiyatrocular gibi dönemin diğer yaratıcı figürlerinden oluşan, ‘Picasso’nun galaksisi’ diyebileceğimiz bir dünyayla kurduğu yakın ilişkiler sunuluyor. Ballets Russes (1909-29 yıllarında Avrupa çapında ve Kuzey ve Güney Amerika’ya turlar düzenleyen gezgin bale topluluğu) için tasarlanmış kostümler ya da sirk, boğa güreşi gibi gösteri dünyasıyla ilişkili eserler arasından seçim yapmak zor. Ama ‘Akrobat’, ‘Matador’, ‘Dora Maar’ tabloları ve kostümlerin öne çıkan eserler arasında olduğunu söyleyebiliriz.”

arkassanatmerkezi.com



18 Eylül’den 5 Ocak 2020’ye kadar açık olacak sergi ücretsiz ziyaret edilebilir.

