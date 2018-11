Çocuklar fotoğraf çekerek engellilere destek olacak

Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği beşinci yılında... Bugüne kadar neler yaptınız?

- Fiziksel ve zihinsel engelli çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlanması için bir rehabilitasyon ve özel eğitim merkezi inşa etmek amacıyla kurmuştuk derneği. Ve Bağcılar’da, 5 bin metrekarelik bir merkez yapıyoruz. Pek çok öğrenciye eğitim bursu ve pek çok ihtiyaçlı aileye geçim desteği sağladık. Kamu yararına dernek olmak üzere İçişleri Bakanlığı’nın tüm denetimlerinden geçtik, süreci bekliyoruz.

Klasik bir okul tasarımının dışında

Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Merkezi’ni diğerlerinden ayıran özellikleri neler?

- Anafikrimiz, engelli çocuklarımızın ve gençlerimizin her mekâna kendi başına ulaşabilecekleri, yardım almadan kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, güvenli ve rahat bir bina tasarlamaktı. Bunu başardık; gençleri hem psikolojik hem de fiziksel anlamda destekleyecek bir tasarım gerçekleştirdik. Burası klasik okul tasarımının dışında bir bina. Engelliler için düzenlenen alanlarda uygulanan TS 9111 ve TS 12460 standartlarıyla yetinmedik. Bizde ‘Engelliler için özel olarak tasarlanmış’ mekânların yalnızca adı öyledir. Biz bu duruma mahal vermemek adına, USTAD (Universal standarts for people with disabilities) ve ADA (Americans with disabilities act) standartlarından da önemli ölçüde faydalandık. Proje hem bu standartlara uyum sağlamamız hem de Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yönlendirmeleri, hazırladıkları ihtiyaç listesi sonucunda ortaya çıktı.



Revna Demirören, beş yıldır eğitimde fırsat eşitliği için çalışıyor.

Çocuklar, hayran oldukları isimlerle tanışacak

Proje Milli Eğitim Bakanlığı tarafından örnek proje seçildi. Türkiye’nin farklı bölgelerinde uygulanacağı doğru mu?

- Evet, N8 mimarlık ve dernek yönetim kurulumuz tarafından hazırlanan projemiz MEB tarafından örnek proje olarak seçildi. Bakanlığın yönlendirmesi ile farklı il ve ilçelerde kullanılacak.

Peki biraz da bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘Onların Gözünden Futbol’ projesinden bahsedebilir misiniz?

- Proje kapsamında şehit, gazi ve engelli polis ailelerinin çocukları, fotoğraf eğitimi aldı. İstanbul’daki Süper Lig takımlarının kulüp başkanlarının, teknik direktörlerin ve dört futbolcunun fotoğraflarını çekecekler. Ayrıca hayranı oldukları isimlerle aynı karede olmanın keyfini de yaşayacaklar.

Çekilen fotoğraflar ne olacak?

- İş, sanat ve spor dünyasının ünlü isimlerinin katılımıyla, 3 Aralık’ta Beyoğlu Emek Sineması’nda gerçekleşecek olan özel bir lansmanda sergilenecek. Fotoğraflar için yapılan bağışlardan elde edilen gelir de şehit ve gazi ailelerinin çocuklarının eğitimi için kullanılacak. Ayrıca derneğimizin inşa ettiği engelli merkezinin tamamlanmasına da katkı sağlanacak.



Başkanlığını Revna Demirören’in yaptığı derneğin yönetim kurulunda Monik İpekel, Fatoş Altınbaş Sarıgül, Sitare Kalyoncuoğlu ve Ayşegül Toplusoy gibi isimler var.



Merkezde neler var?

İstanbul’da yaşayan ve yaşları 5-18 arasında değişen ihtiyaç sahibi, fiziksel veya zihinsel engelli çocuklar için kurulan binada;

*Tekerlekli sandalye kullanımına uygun, hareketli oturma aparatlarının bulunduğu 22 derslik/atölye,

*Çocukların kalacağı, yüksekliği ayarlanabilir mobilyalarla donatılmış 28 oda,

*İçinde televizyon, çalışma masası, tekerlekli sehpalar bulunan bir rehabilitasyon odası,

*Fizyoterapi ve spor salonu,

*Sergi, tiyatro, gösteri gibi etkinliklere uygun bir aktivite salonu,

*Kadınlar ve erkekler için ayrılmış, bedensel engellilerin kullanımına uygun iki mescit,

*Yemek salonu bulunuyor.



İstanbul Bağcılar’daki merkezin inşaatı sürüyor.