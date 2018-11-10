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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Pazar
10.11.2018 - 16:10, Son Güncelleme:

Çocuklar fotoğraf çekerek engellilere destek olacak

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Çocuklar fotoğraf çekerek engellilere destek olacak

Beş yıldır eğitimde fırsat eşitliği ve her türlü şiddetin engellenmesi için çalışan Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği’nin temel amacı, fiziksel ve zihinsel engelli çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak bir rehabilitasyon ve özel eğitim merkezi inşa etmek. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘Onların Gözünden Futbol’ projesi ile de merkeze kaynak yaratmayı hedefliyorlar. Projeyi Turkcell, Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kulüpler Birliği, Beyoğlu Belediyesi ve Bizce Yapım destekliyor. Projelerini, derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Revna Demirören ile konuştuk.

Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği beşinci yılında... Bugüne kadar neler yaptınız?
- Fiziksel ve zihinsel engelli çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlanması için bir rehabilitasyon ve özel eğitim merkezi inşa etmek amacıyla kurmuştuk derneği. Ve Bağcılar’da, 5 bin metrekarelik bir merkez yapıyoruz. Pek çok öğrenciye eğitim bursu ve pek çok ihtiyaçlı aileye geçim desteği sağladık. Kamu yararına dernek olmak üzere İçişleri Bakanlığı’nın tüm denetimlerinden geçtik, süreci bekliyoruz.
Klasik bir okul tasarımının dışında
Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Merkezi’ni diğerlerinden ayıran özellikleri neler?
- Anafikrimiz, engelli çocuklarımızın ve gençlerimizin her mekâna kendi başına ulaşabilecekleri, yardım almadan kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, güvenli ve rahat bir bina tasarlamaktı. Bunu başardık; gençleri hem psikolojik hem de fiziksel anlamda destekleyecek bir tasarım gerçekleştirdik. Burası klasik okul tasarımının dışında bir bina. Engelliler için düzenlenen alanlarda uygulanan TS 9111 ve TS 12460 standartlarıyla yetinmedik. Bizde ‘Engelliler için özel olarak tasarlanmış’ mekânların yalnızca adı öyledir. Biz bu duruma mahal vermemek adına, USTAD (Universal standarts for people with disabilities) ve ADA (Americans with disabilities act) standartlarından da önemli ölçüde faydalandık. Proje hem bu standartlara uyum sağlamamız hem de Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yönlendirmeleri, hazırladıkları ihtiyaç listesi sonucunda ortaya çıktı.

Çocuklar fotoğraf çekerek engellilere destek olacak

Revna Demirören, beş yıldır eğitimde fırsat eşitliği için çalışıyor.
Çocuklar, hayran oldukları isimlerle tanışacak
Proje Milli Eğitim Bakanlığı tarafından örnek proje seçildi. Türkiye’nin farklı bölgelerinde uygulanacağı doğru mu?
- Evet, N8 mimarlık ve dernek yönetim kurulumuz tarafından hazırlanan projemiz MEB tarafından örnek proje olarak seçildi. Bakanlığın yönlendirmesi ile farklı il ve ilçelerde kullanılacak.
Peki biraz da bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘Onların Gözünden Futbol’ projesinden bahsedebilir misiniz?
- Proje kapsamında şehit, gazi ve engelli polis ailelerinin çocukları, fotoğraf eğitimi aldı. İstanbul’daki Süper Lig takımlarının kulüp başkanlarının, teknik direktörlerin ve dört futbolcunun fotoğraflarını çekecekler. Ayrıca hayranı oldukları isimlerle aynı karede olmanın keyfini de yaşayacaklar.
Çekilen fotoğraflar ne olacak?
- İş, sanat ve spor dünyasının ünlü isimlerinin katılımıyla, 3 Aralık’ta Beyoğlu Emek Sineması’nda gerçekleşecek olan özel bir lansmanda sergilenecek. Fotoğraflar için yapılan bağışlardan elde edilen gelir de şehit ve gazi ailelerinin çocuklarının eğitimi için kullanılacak. Ayrıca derneğimizin inşa ettiği engelli merkezinin tamamlanmasına da katkı sağlanacak.
Çocuklar fotoğraf çekerek engellilere destek olacak

Başkanlığını Revna Demirören’in yaptığı derneğin yönetim kurulunda Monik İpekel, Fatoş Altınbaş Sarıgül, Sitare Kalyoncuoğlu ve Ayşegül Toplusoy gibi isimler var.

Merkezde neler var?
İstanbul’da yaşayan ve yaşları 5-18 arasında değişen ihtiyaç sahibi, fiziksel veya zihinsel engelli çocuklar için kurulan binada;
*Tekerlekli sandalye kullanımına uygun, hareketli oturma aparatlarının bulunduğu 22 derslik/atölye,
*Çocukların kalacağı, yüksekliği ayarlanabilir mobilyalarla donatılmış 28 oda,
*İçinde televizyon, çalışma masası, tekerlekli sehpalar bulunan bir rehabilitasyon odası,
*Fizyoterapi ve spor salonu,
*Sergi, tiyatro, gösteri gibi etkinliklere uygun bir aktivite salonu,
*Kadınlar ve erkekler için ayrılmış, bedensel engellilerin kullanımına uygun iki mescit,
*Yemek salonu bulunuyor.
Çocuklar fotoğraf çekerek engellilere destek olacak

İstanbul Bağcılar’daki merkezin inşaatı sürüyor.
Çocuklar fotoğraf çekerek engellilere destek olacak


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