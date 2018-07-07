Çocuk pornocularının peşine ‘derin web’de düştük

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un açtığı bir yarışmada, 25 sorudan 24’üne cevap bulabilen tek ekip Can Yıldızlı’nın ekibiydi. Onlar Türkiye’de ‘beyaz hacker’ olarak tanınıyorlar. Bilişim suçları konusunda neredeyse hepsi birer dâhi. Bankaların güvenlik açıklarını denetliyor, insanların paralarını koruyorlar.



Can Yıldızlı’nın ekibinin işi, derin web’de bilişim suçlarını takip etmek.

Son günlerde çocuk istismarı konusu yeniden gündeme gelince, Can Yıldızlı ile görüştük ve çocuk pornosu hakkında bilgi aldık. Bilgi almakla yetinmedik, derin web’de verdiği bilgilerin peşine düşerek teyit ettik.

Can Yıldızlı ve ekibi, İstanbul Kurtköy’deki Teknopark’ta, iki farklı şirkette faaliyet gösteriyor. Invictus Bilişim Türkiye’deki bankalarla çalışıyor, Prodaft ise yurtdışında faaliyet gösteriyor. Yıldızlı, derin web’de çocuk pornosuna nasıl rastladıklarını anlatıyor:

“Bizim yaptığımız işin asıl amacı, bilişim suçlarını ‘derin ağ’ ya da ‘karanlık ağ’ denilen dünyada tespit edip bankalara bildirmek. Yani bankalara kendilerini bekleyen tehlikeleri öncesinden söylüyoruz. Onlar da sistemlerini korumak için önlem alıyor. ‘Derin ağ’ın en bilineni ‘TOR’ (The Onion Router). İsminin anlamındaki soğan kelimesi de katman katman olmaktan geliyor. Yani izini saklamak için bir sürü katman kullanılıyor. Başka yöntemler de var elbette. Çocuk pornosu ile ilgili izlere tesadüfen rastladık. Aslında işimiz bunu takip etmek değil. Sonra ‘Daha iyi nasıl tespit edebiliriz?’ diye yeni teknolojiler üretmeye başladık. Anladık ki TOR’un yüzde 70’ini çocuk pornosu oluşturuyor. Ama asıl olay TOR ağını izlemek değil. Güvenlik güçlerinin siber suçlarla mücadele birimleri de bunu izliyor. Bizim yaptığımız; bu kişilerin görüntüleri nerede barındırdığını bulmak ve daha önemlisi bu sitelere girenleri tespit etmek.”

TOR’a Türkiye’den girmek yasak. Ancak çeşitli perdeleme yöntemleri ile kullanılabiliyor. Yıldızlı ve ekibi, 10 dakikalık bir zaman diliminde, Türkiye’nin beş farklı yerinden çocuk pornosu sitelerine giriş yapıldığını tespit ediyor: Antalya Manavgat, Aydın Didim, Mersin Anamur, İstanbul ve İzmir’den... Bu kişilerin hangi servis sağlayıcı şirketten hizmet aldıklarını, şehirlerini ve IP adreslerini, mobil ya da masaüstü bilgisayardan mı girdiklerini, hangi tarayıcıyı kullandıklarını, hatta hangi marka bilgisayar kullandıklarını bile tespit edebiliyorlar.

Ekipten Koryak Uzan’ın verdiği bilgilere göre, hemen hemen herkes aynı ağ etrafında yer alıyor. Sitelerin çoğu birbiri ile bağlantılı. Hepsi trafiklerini birbirine aktarıyor. Çoğu üyelik sistemiyle çalışıyor. Asıl amaç da bu üyelikler üzerinden para kazanmak. Üyelikler üç günlük, bir haftalık, aylık diye gidiyor. Örneğin bir sitenin aylık üyeliği 100 dolar. Fiyatları belirleyen, içerikle ilgili bazı kriterler. Ödemeler kendi kurdukları bir sistem üzerinden yapılıyor. Kimi siteler ise bitcoin kullanıyor. Bu sitelere link kopyalama yöntemiyle ulaşmak mümkün değil. Hatta bazı sitelere TOR aracılığıyla bile girmek mümkün değil. Bilgisayarda özel ayarlar yapmak gerekiyor.

Can Yıldızlı, “Erişebilmek için belli bir bilgisayar bilgisine, teknik bilgiye sahip olmak gerekiyor. Bu da bu kişilerin eğitimli insanlar olduğu anlamına geliyor” diyor.

TÜRKİYE 17. SIRADA

Yıldızlı ve ekibi bir günde en çok girilen üç farklı çocuk pornosu sitesinde inceleme yaptı. O üç siteye giriş yapılan ülkeleri sıraladı. Türkiye bu ülkeler arasında 17. sırada yer aldı. Koryak Uzan’ın verdiği bilgiye göre, bu tür sitelerdeki içeriklerin yarısı, başka kişilerin istismar ettiği çocuklar iken bir diğer yarısı, insanların kendi öz çocuğuyla veya akrabasıyla çektiği içeriklerden oluşuyor.

Bu bilgileri güvenlik birimleri ile paylaşıp paylaşmadıklarını soruyoruz: “Şu ana kadar biz bilgi vermedik. Ancak bizden bu konuda dünyanın neresinden teklif gelirse gelsin elimizdeki tüm bilgileri paylaşmaya hazırız. Bizim gibi kendi yazılımları ile bu tür bilgileri tespit edebilen dünyada 5-6 grup var. Bizim ulaştığımız izlere maalesef emniyet güçlerinin bile ulaşması çok zor. Kendi geliştirdiğimiz sensörlerle kimin çocuk pornosu sitelerine girdiğini, TOR arkasında olsa bile görüp tespit etmeye yönelik teknikler geliştiriyoruz. Başarıya da ulaşıyoruz.”

Bir günde Türkiye’den 460 kişi

6 Temmuz Cuma saat 11.50-12.00 arası 10 dakika içinde dünyada sadece bir siteye 800 kişi girdi.

4 Temmuz Çarşamba günü başka bir çocuk pornosu sitesine (tek bir siteye) dünyadan 47 bin 650 kişi girdi. Türkiye’den ise aynı siteye aynı gün 460 farklı IP adresinden giriş oldu.







