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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Pazar
21.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çanlar köpekbalıkları için çalıyor

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
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Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
Çanlar köpekbalıkları için çalıyor

WWF’nin (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) ‘Köpekbalığı Krizi: Akdeniz için Eylem Çağrısı’ raporuna göre, köpekbalığı ve vatoz popülasyonlarında tükenme noktasına gelindi. Köpekbalıklarının yok olması, Akdeniz’in sağlığı için nasıl bir tehlike yaratıyor? ◊ Yücel SÖNMEZ/ysonmez@hurriyet.com.tr

Onlar besin zincirinin en üstündeki canlılar, bir anlamda denizlerimizin bekçileri, güvenlik görevlileri. Ancak yanlışlarımız bu güvenliği ortadan kaldırmak üzere. WWF’in (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) yayımladığı ‘Köpekbalığı Krizi: Akdeniz için Eylem Çağrısı’ başlıklı rapor köpekbalığı ve vatoz popülasyonlarının tükenme noktasına geldiğini ortaya koyuyor. Rapora göre tüm dünyada köpekbalıklarının en fazla tehlike altında oldukları bölge Akdeniz. Bunun ne demek olduğunu da yıllardır köpekbalıklarını çalışan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Halit Filiz açıklıyor: Denizler komple değişiyor...

***Kum köpekbalıklarının Türkiye’de düzenli olarak görüldüğü tek yer Boncuk Koyu. Buraya mayıs-kasım arası geliyorlar.***

Kılıçbalığı yediğinizi sanıyorsunuz ama...

Akdeniz’de yaşayan köpekbalığı ve vatoz türlerinin yarısından fazlası tehdit altında ve bu türlerin neredeyse üçte birinin tükenme seviyesine kadar avlandığını açıklayan WWF raporu bunun Akdeniz’in sağlığının kötüye gittiğinin işareti olduğunu söylüyor. Bir de ilginç detay var neden köpekbalığının aşırı avlandığına dair: Akdeniz’de kılıçbalığı yediklerini düşünen birçok tüketicinin, aslında yasadışı olarak pazarlanan köpekbalığı yediği tespit edilmiş. Bu durum, bazı köpekbalığı türlerinde güvenli yasal sınırların çok üstünde bulunan cıva miktarları nedeniyle, aynı zamanda tüketenler için sağlık riski de oluşturuyor.

36 türün geleceği belirsiz

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Halit Filiz, köpekbalıklarının yüzmediği denizlerimizde istilacı türlerin avcısı kalmaması nedeniyle nüfus patlaması yaşanabileceğini, bunun da denizlerimize ilişkin bilinen her şey değiştireceğini söylüyor.

Türkiye sularında görülen 36 tür köpekbalığının birçoğunun tüm Akdeniz’de olduğu gibi tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun altını çizen Filiz, bunun nedeninin ise bilgisizlik olduğunu söylüyor. Filiz “Maalesef biz de akademinin, kamunun ve halkın ilgisizliği nedeniyle bu canlılarla ilgili neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Bu nedenle bilmediğimiz bir şeyi de koruyamıyoruz” diyor.

 

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
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