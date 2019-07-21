Çanlar köpekbalıkları için çalıyor

Onlar besin zincirinin en üstündeki canlılar, bir anlamda denizlerimizin bekçileri, güvenlik görevlileri. Ancak yanlışlarımız bu güvenliği ortadan kaldırmak üzere. WWF’in (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) yayımladığı ‘Köpekbalığı Krizi: Akdeniz için Eylem Çağrısı’ başlıklı rapor köpekbalığı ve vatoz popülasyonlarının tükenme noktasına geldiğini ortaya koyuyor. Rapora göre tüm dünyada köpekbalıklarının en fazla tehlike altında oldukları bölge Akdeniz. Bunun ne demek olduğunu da yıllardır köpekbalıklarını çalışan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Halit Filiz açıklıyor: Denizler komple değişiyor...

***Kum köpekbalıklarının Türkiye’de düzenli olarak görüldüğü tek yer Boncuk Koyu. Buraya mayıs-kasım arası geliyorlar.***

Kılıçbalığı yediğinizi sanıyorsunuz ama...

Akdeniz’de yaşayan köpekbalığı ve vatoz türlerinin yarısından fazlası tehdit altında ve bu türlerin neredeyse üçte birinin tükenme seviyesine kadar avlandığını açıklayan WWF raporu bunun Akdeniz’in sağlığının kötüye gittiğinin işareti olduğunu söylüyor. Bir de ilginç detay var neden köpekbalığının aşırı avlandığına dair: Akdeniz’de kılıçbalığı yediklerini düşünen birçok tüketicinin, aslında yasadışı olarak pazarlanan köpekbalığı yediği tespit edilmiş. Bu durum, bazı köpekbalığı türlerinde güvenli yasal sınırların çok üstünde bulunan cıva miktarları nedeniyle, aynı zamanda tüketenler için sağlık riski de oluşturuyor.

36 türün geleceği belirsiz

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Halit Filiz, köpekbalıklarının yüzmediği denizlerimizde istilacı türlerin avcısı kalmaması nedeniyle nüfus patlaması yaşanabileceğini, bunun da denizlerimize ilişkin bilinen her şey değiştireceğini söylüyor.

Türkiye sularında görülen 36 tür köpekbalığının birçoğunun tüm Akdeniz’de olduğu gibi tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun altını çizen Filiz, bunun nedeninin ise bilgisizlik olduğunu söylüyor. Filiz “Maalesef biz de akademinin, kamunun ve halkın ilgisizliği nedeniyle bu canlılarla ilgili neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Bu nedenle bilmediğimiz bir şeyi de koruyamıyoruz” diyor.