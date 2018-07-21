Can Yücel’in tutunduğu dal ne olacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Pazar Haberleri Can Yücel’in tutunduğu dal ne olacak?
GeriHürriyet Pazar Can Yücel’in tutunduğu dal ne olacak?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Hürriyet Pazar
Yenal BİLGİCİ
21.07.2018 - 09:45, Son Güncelleme:

Can Yücel’in tutunduğu dal ne olacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Can Yücel’in tutunduğu dal ne olacak?

Popülerliğine, Instagram yıldızlığına aldanmayın; kendini inatla İstanbul’un içinde ama şehirden ayrı bir ada gibi muhafaza eden Kuzguncuk, insana hep ‘gecikmişlik’ hissi veriyor. Bitmiş bir tartışmayı mı yaşıyoruz sahiden?

Can Yücel söylemiş işte tüm sözleri bitiren sözü: “Ben Kuzguncuk’ta / yeşil bir dal buldum / ona tutundum...” Tutunmuş sahiden, dilediği gibi yaşamış bu güzelim semtte. İstanbul’un herkesin bildiği tek sırrına çoğumuzdan evvel vâkıf olmuş. Hem metropolün hayhuyundan ışık yılları kadar uzak hem de curcunanın burnunun dibinde olan semt neresidir? İlk cevap hep Kuzguncuk.

Bir ipucu: Bu tip sorulara eski-yeni cevaplar bulmak isterseniz, hep şairlerin güzergâhını takip edin. Şairler inzivaya çekilmek ister ama çoğu aslında münzevi karakterli değildir; sosyalleşmeye, sevişmeye, dedikodu yapmaya, kavga etmeye, hatta düelloya ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden ancak bir sıkımlık, kendilerine yetecek kadar inziva ararlar. Havasıyla suyuyla, Boğaz’ı ve ruhuyla Kuzguncuk, düşlere çıkan en kestirme yoldur.

İşte Can Yücel... İşte akrabalarını görme bahanesiyle sık sık semte yolunu düşüren Nâzım Hikmet... İşte Oktay Rifat, Haydar Ergülen, Cengiz Bektaş... Şiirin ‘Şampiyonlar Ligi’ Kuzguncuk’ta oynanmış.

Müteahhit durur mu!

Doğanın yasası; bir yere şairler, sanatçılar girdi mi er ya da geç müteahhitler de girer. Ortada belli ki bir güzellik vardır; o güzellik belli ki ucuza gidiyordur; belli ki su akarken küpü doldurmak lazımdır.

Kuzguncuk da bir ucundan bu süreci yaşıyor. Hem de yıllardır. Bizler semti gazetelerde, televizyonlarda övdükçe fırlayan kiraları, emlak fırsatçılarını semtin eskilerine sorun. Şimdi bir de ‘kentsel dönüşüm’ tartışması var. Doğaldır; ‘yetkililer’ süreci asla bir başına bırakmak istemez. Bir yerinden dahil olurlar ki esas patron kim bilinsin.

Serkan Ocak’ın yukarıdaki haberinde de okuyacaksınız; “Sizin bildiğiniz ahşap dokulu, gelin fotolu Kuzguncuk değil bahsi geçen; daha yukarıda, eski püskü bir Kuzguncuk” mealinde bir açıklama yapılıyor. Boğaz kıyısındaki semte zaten müdahale edilemezmiş. Orası öyle de, elimizden parça parça kayıp giden koca İstanbul’u ne yapacağız? Peki yukarıdakileri, aşağıdakilerden neye göre ayıracağız?

Kuzguncuklular haberlerden ürkmüş ama bu konulara semtteki meşhur bostan meselesinden idmanlı sayılırlar. Orayı korumak için çok uğraş verdiler. Yine uğraşırlar. Uğraşırlar da... İstanbul çok hızlı değişiyor, burası da belli ki değişecek. Çoktan bitmiş bir tartışma bu belki de. Geciktik.

Kuzguncuk’a bir de bu gözle bakın. Popülerliğine, Instagram yıldızlığına aldanmayın; kendini İstanbul’un içinde ama şehirden ayrı bir ada gibi muhafaza eden Kuzguncuk, insana hep bir ‘gecikmişlik’ hissi veriyor. Hep “Buralara daha evvel gelmeliydik” duygusu oturuyor içinize... Herkes gelmeden, tüm mahalle fotoğraf çektirecek kapı eşiği arayan gelin-damat adaylarıyla dolmadan evvel...

Henüz vakit var

Beri yandan, “Bir şeyler olmadan önce gelmişiz” gibi de hissediyorsunuz. “Henüz vakit var” diyorsunuz. Halen ayağınızı toprağa basıyorsunuz çünkü; güneşli bir hafta sonunda mutlu bir kertenkele misali, bostandaki fidelerin arasında fitir fitir dolanabiliyorsunuz. Dükkânın önüne iskemle atan bir esnaf gibi gelip geçenle bir olabiliyorsunuz. O iskemleyi kapıp gidebildiğiniz yazlık sinema da var semtin ortasında, ne güzel.

İşte Kuzguncuk halen bu rahatlığın, bu ferahfezalığın, bu püfür püfürlüğün adı. Can Yücel’in tutunduğu yeşil dal halen orada. Yerinde kalsın o dal, hep tutunalım istiyoruz, çok mu?

Can Yücel’in tutunduğu dal ne olacak
Kuzguncuk, düşlere çıkan en kestirme yoldur. İşte Can Yücel, Nâzım Hikmet, Oktay Rifat, Haydar Ergülen, Cengiz Bektaş... Şiirin ‘Şampiyonlar Ligi’ burada oynanmış.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

İlham veren her kadının aştığı 9 büyük engel

Gökbakar Ailesi

O ayrıntılar gözden kaçmadı

Şöhret zehirdir panzehrini bulmazsan ölürsün