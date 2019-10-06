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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Pazar
esukan@hurriyet.com.tr
06.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bunlar kalıcı hassasiyetler mi?

Ece SÜKAN
Ece SÜKAN
esukan@hurriyet.com.tr
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Ece SÜKAN
Ece SÜKAN
esukan@hurriyet.com.tr
Bunlar kalıcı hassasiyetler mi?

Dünyanın en önemli dört moda etkinliği; New York, Londra, Milano ve Paris moda haftaları sona erdi. Bir ay süren defile, sunum ve çeşitli organizasyonları yine dönemin ruhu şekillendirdi. Önümüzdeki sezonun nabzını tutmak için Paris ve Milano’daydık.

Moda endüstrisi; sosyal, toplumsal ve ekonomik gelişmelerin yansımalarını doğrudan görebildiğimiz bir alan. Son yıllarda sektörde; iklim krizi, sürdürülebilirlik, kadın gücü ve etnik çeşitlilik gibi kavramlarda atılan adımların samimiyetini sorguladığımız bir gerçek. Ama ister toplumsal baskı sebebiyle ister yeni ‘bilinç trend’inden eksik kalmama telaşından olsun, bir içselleştirilme sürecinin başladığı hissediliyor.

Bünyesinde Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga ve Alexander McQueen gibi markaları bulunduran Kering grup tüm operasyonlarında ‘karbon nötr’ olacağını açıkladı. Hemen akabinde bünyesinde Louis Vuitton, Dior, Celine, Givenchy, Fendi ve Bulgari gibi markaları bulunduran LVMH grubuysa ‘Future Life’ adıyla gerçekleştirdiği panelde; karbon emisyonlarını azaltma, yenilenebilir enerji kullanımı, hayvansal ürünler yerine yeni hammadde kaynaklarına geçiş gibi konuları ele aldı. 20 yıldır bu meseleler üzerinde çalışan tasarımcı Stella McCartney’i de danışman olarak görevlendirdi.

Dior defilesinde yan yana oturduğum, Forbes dergisi editörlerinden Susan Adams’la bu çabaların geçerliliğini sorgularken bulunduğumuz noktada her adımın faydalı olduğu konusunda uzlaştık. Zaten aşırı yüzeysel iletişim hareketleri kendini imha ediyor. Kolektif bilincin ve şeffaflığın yükseldiği bir dönemde ‘mış gibi yapmak’ sürdürülebilir bir durum değil artık.

Google’a ilham veren elbise 

Milano Moda Haftası’nın ‘sosyal medyayı sallayan’ şovu, Jennifer Lopez‘in kapanışını yaptığı Versace defilesiydi. JLo, 2000’de Grammy törenine Versace’nin orman desenli elbisesiyle katılmıştı. Bu parça ertesi gün, açılalı daha iki-üç sene olan Google’da çılgınca aratılmaya çalışıldı ama henüz görsel arama özelliği geliştirilmediği için çabalar sonuçsuz kaldı.  Google yetkilileri bu özelliği geliştirmeye böyle karar verdi. Yani bu arama seçeneğini  bir anlamda JLo’ya ve Versace’ye borçluyuz. Donatella Versace bu sezon kendi 20’nci yılını kutlamak için bu ikonik elbisenin ilham olduğu bir koleksiyon hazırladı. JLO defilenin sonunda bu elbiseyle podyuma çıktığında etrafındaki ekranlarda ‘Google Versace JLO Grammy elbise’ aramasının sonuçları aktı, tüm salon ayakta bu anı alkışladı.

Bunlar kalıcı hassasiyetler mi

FOTOĞRAF: REUTERS, AFP,AP

Defilelerden notlar...

* Louis Vuitton şovunda kreatif direktör Nicolas Ghesquière’in tutkunu olduğu ‘gelecek ve geçmiş’ kodlarının harmanlandığı bir koleksiyon sergilendi. Catherine Denevue, Justin Timberlake, Jessica Biel ön sıradaki yıldızlardandı.

* Dior modaevinin kreatif direktörü Maria Grazia Chiuri ‘Coloco’ adlı bir çevreci grupla işbirliği yaptı ve 170 adet ağacı Longchamp Hipodromu’na yerleştirdi. Chiuri, göreve geldiğinden beri kadın hakları ve doğayla ilgili mesajlarını koleksiyonlarına doğrudan yansıtıyor. Her koleksiyonu için güçlü bir kadın figüründen yola çıkan tasarımcı, bu kez Christian Dior’un kız kardeşi Catherine Dior’un bahçecilik tutkusundan ve özgür karakterinden ilham aldı.

* Chanel modaevi, Karl Lagerfeld’in vefatından sonra kreatif direktörlüğü teslim ettiği Virginie Viard’ın ilk hazırgiyim koleksiyonunu sergiledi. Fransız Yeni Dalga akımından ilham alan tasarımcı, Chanel siluetlerini oldukça sadeleştirdiği bir koleksiyon sundu. Defilenin en çok konuşulan olayı, final yürüyüşünde podyuma atlayan Fransız YouTuber Marie Benoliel’in (üstte solda) model Gigi Hadid tarafından sahneden indirilişi oldu.

* Hermes modaevi karbon-nötr opearasyonlarını 2020’de tamamlamayı hedefliyor. Tasarımcı Nadège Vanhee-Cybulsk, Paris Tenis Kulübü’nde yaptığı defilede güzellik kavramının çeşitliliğini güçlü bir koleksiyonla sergiledi.

 

 

Ece SÜKAN
Ece SÜKAN
esukan@hurriyet.com.tr
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