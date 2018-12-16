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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Pazar
FOTO: NÜKHET BARLAS GÜRSOY
16.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Boğaz’ın incileri geldi

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
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Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
Boğaz’ın incileri geldi

Kuzeyde havalar iyice soğudu. Hem aşırı soğuklardan kaçmak hem de yiyecek bulmak daha kolay olduğu için birçok canlı daha sıcağa, güneye doğru inmeye başladı. Birkaç gün önce kuğular da geldi ve İstanbul Boğazı’nın güzelliğine güzellik kattı.

Kuğular kış göçmeni. Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerinde kışın sertleşmesiyle birlikte Türkiye’ye geliyorlar. Geniş bir dağılımları olmasına karşın büyük çoğunluğu kışı İstanbul’a yakın sulak alanlarda geçiriyor.
Dünyadaki yedi kuğu türünden ‘ötücü’, ‘sessiz’ ve ‘küçük’ olmak üzere üçünü bir arada görebiliyoruz. Arada bir de çok ama çok uzaklardan nasıl ve niye geldiği anlaşılamayan siyah kuğu ziyaret ediyor memleketi bu yıl da olduğu gibi.
Kuğular tekeşli canlılar. Ölene kadar sadece eşleriyle çiftleşiyorlar. Biri erken ölürse kalan eş yıllarca, hatta hayatının sonuna kadar bir daha çiftleşmiyor. Onları ülkemizde koruyan da tam olarak bu. Anadolu’da bir inanış vardır. Tekeşli yaşayan canlılara eşinden ayırmamak için silah atmazlar. Kuğularla birlikte turnaları, bahriyi, angıtı da ateşli silahlardan koruyan bu inanış.
İstanbul’un etrafındaki sulak alanlarda zaman zaman sayıları 10 binin üzerine çıkan kuğulardan bazıları da “Şöyle bir Boğaz havası alayım” diyor olmalı ki her yıl burayı ziyaret ediyor. Onları bugünlerde Sarıyer’de ve Beykoz-Paşabahçe arasında görebilirsiniz.
Martıların içinde ya da yakınlarında büyük beyaz ve zarif görünümüyle bir kuş fark ederseniz bilin ki o kuğudur ve çok uzaklardan gelmiştir. İlişmeyin, uzaktan izleyin...
Türkiye’de
10 çift ürüyor
En yüksek kuğu nüfusu yaklaşık 50 bin çift kuğunun ürediği Rusya’da bulunuyor. Bu rakam İngiltere’de 25 bin, İrlanda’da 20 binin üzerinde. Türkiye’de ise yaklaşık 10 çift kuğu ürüyor. Yalnız yuva yapan kuğular genellikle 5-7 yavru yapıyor. Anne ve baba bir sonraki üreme mevsimine kadar yavrularına birlikte bakıyor.
Sadakat ve
sevgi sembolü
Yaşadıkları ülkelerin büyük bölümünde sevilip korunan kuğular için en büyük tehlike, alan kaybı. Sulak alanlar üzerindeki baskı, suyun niteliğinin bozulması en önemli tehdit. Tekeşli olmaları nedeniyle sadakatin ve sevginin sembolü olarak kabul edilen kuğuları görmek istiyorsanız Boğaz’da Sarıyer, Beykoz Çubuklu’yla Paşabahçe arasındaki sahili ve Büyükçekmece Gölü’nü ziyaret edin.

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
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