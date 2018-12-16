Boğaz’ın incileri geldi
Kuzeyde havalar iyice soğudu. Hem aşırı soğuklardan kaçmak hem de yiyecek bulmak daha kolay olduğu için birçok canlı daha sıcağa, güneye doğru inmeye başladı. Birkaç gün önce kuğular da geldi ve İstanbul Boğazı’nın güzelliğine güzellik kattı.
Kuğular kış göçmeni. Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerinde kışın sertleşmesiyle birlikte Türkiye’ye geliyorlar. Geniş bir dağılımları olmasına karşın büyük çoğunluğu kışı İstanbul’a yakın sulak alanlarda geçiriyor.
Dünyadaki yedi kuğu türünden ‘ötücü’, ‘sessiz’ ve ‘küçük’ olmak üzere üçünü bir arada görebiliyoruz. Arada bir de çok ama çok uzaklardan nasıl ve niye geldiği anlaşılamayan siyah kuğu ziyaret ediyor memleketi bu yıl da olduğu gibi.
Kuğular tekeşli canlılar. Ölene kadar sadece eşleriyle çiftleşiyorlar. Biri erken ölürse kalan eş yıllarca, hatta hayatının sonuna kadar bir daha çiftleşmiyor. Onları ülkemizde koruyan da tam olarak bu. Anadolu’da bir inanış vardır. Tekeşli yaşayan canlılara eşinden ayırmamak için silah atmazlar. Kuğularla birlikte turnaları, bahriyi, angıtı da ateşli silahlardan koruyan bu inanış.
İstanbul’un etrafındaki sulak alanlarda zaman zaman sayıları 10 binin üzerine çıkan kuğulardan bazıları da “Şöyle bir Boğaz havası alayım” diyor olmalı ki her yıl burayı ziyaret ediyor. Onları bugünlerde Sarıyer’de ve Beykoz-Paşabahçe arasında görebilirsiniz.
Martıların içinde ya da yakınlarında büyük beyaz ve zarif görünümüyle bir kuş fark ederseniz bilin ki o kuğudur ve çok uzaklardan gelmiştir. İlişmeyin, uzaktan izleyin...
Türkiye’de
10 çift ürüyor
En yüksek kuğu nüfusu yaklaşık 50 bin çift kuğunun ürediği Rusya’da bulunuyor. Bu rakam İngiltere’de 25 bin, İrlanda’da 20 binin üzerinde. Türkiye’de ise yaklaşık 10 çift kuğu ürüyor. Yalnız yuva yapan kuğular genellikle 5-7 yavru yapıyor. Anne ve baba bir sonraki üreme mevsimine kadar yavrularına birlikte bakıyor.
Sadakat ve
sevgi sembolü
Yaşadıkları ülkelerin büyük bölümünde sevilip korunan kuğular için en büyük tehlike, alan kaybı. Sulak alanlar üzerindeki baskı, suyun niteliğinin bozulması en önemli tehdit. Tekeşli olmaları nedeniyle sadakatin ve sevginin sembolü olarak kabul edilen kuğuları görmek istiyorsanız Boğaz’da Sarıyer, Beykoz Çubuklu’yla Paşabahçe arasındaki sahili ve Büyükçekmece Gölü’nü ziyaret edin.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle