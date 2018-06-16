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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Pazar
16.06.2018 - 15:22, Son Güncelleme:

BODRUM 2018 rehberi

Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
hiperaktif@hurriyet.com.tr
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Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
hiperaktif@hurriyet.com.tr
BODRUM 2018 rehberi

Bu yaz Bodrum’a mı gideceksiniz? Elbette ki keşfetme, birileriyle tanışıp kendi tatil hikâyenizi yazma hakkınız baki. Biz sadece önden gezdik; niyetiniz varsa, ‘kes-sakla’, bilmeniz gerekenler peşinen cebinizde olsun istedik. Savaş Özbey/sozbey@hurriyet.com.tr

1-Merkezde Küba’nın sonu: Bir Bodrum klasiği daha modern meyhaneye kurban gitti. Türkçe müzik mekânı Küba Bar, 21 yıl sonra konsept değiştirdi.

 2-Türkbükü’nde Martinez partileri: Etiler’deki Martinez, Bella Sombra’nın barını almış. Happy hour’lar zaten çılgındı, bu sene n’olur bilemem artık...
3-Eva Klein
tıklım tıklım

BODRUM 2018 rehberi


Eva Klein, İstanbullu gece kulübü Klein’ın, Bodrum’daki kızkardeşi. Geçen hafta açıldı. Mimar Murat Pilevneli dekorasyonu daha Akdenizli bir havaya sokmuş; iyiden iyiye bir zamanların Halikarnas’ını andırmaya başlamış. Hele o kalabalık? Açılışa 600 kişi geldiyse Damian Lazarus çaldığında ne olacak?

4-Merkezde Mahmut Orhan: Yine çok eskilerin ünlü Han’ı performans merkezi oldu ama adı aynı: HANN. Bayrama DJ Mahmut Orhan’la giriyorlar.
5-Merkezde İki Sandal’ın dalak dolması: İstanbullu İnciraltı’nın yazlık çömezi. Safaradlar’ın beyin tavası, çiroz salatası, sütlü incir tatlısı yıkılıyor.
6-Bitez’de Mezeci’nin mezeleri: Yerseniz güzel, yemezseniz sevap... Çünkü günlük hazırlanan mezeler tükenmezse ihtiyacı olanlara dağıtılıyor.
BODRUM 2018 rehberi


7-Ian Schrager’in havalı işi
Efsanevi Studio 54’ün kurucusu Ian Schrager de Bodrum’a imzasını attı: The Edition. İçinde kendi terası ve havuzu olan bungalovlar var. Şantiyenin bile ziyaretçisi bolmuş, ay sonu açılış partisi var.

8-Yalıkavak’ta Asmalı Çardak: Sandırma Köyü’nde eski bir köy evi bahçesi. Serpme köy kahvaltısı muhteşem. Köy yumurtalı omlet isteyin.

9-Merkezde Arka’nın pizzası: Hâlâ pizza yenilebilecek en iyi adreslerden biri. Pizzacı deyip geçmeyin, rezervasyonsuz hâşâ, aklınızda olsun.
10-Liman’da Guru’nun kebapları: “Hem Bodrum, hem deniz kenarı hem de et” diyenlere bu sene lezzetli bir alternatif var: Cruise limanındaki Guru Kebap.

11-İoki bu yaz
Cennet Koyu’nda

BODRUM 2018 rehberi


İsmi gibi mönüsü de tuhaf: Japon mutfağıyla Türk ve Peru mutfaklarını harmanlıyorlar. Ama lezzetli. İstanbullu İoki bu yaz Bodrum’un en güzel koylarından Cennet’te yazlık açtı. Dışarıdan da müşteri alıyor tabii ama çoğunluk, içinde bulunduğu Mandarin Oriental Oteli’nin Batı Avrupalı turistleri.
12-Gangava’nın müdavimleri
Sahibi konservatuar mezunu genç bir müzisyen. Yeni değil, açılalı üç sene oldu ama müşterisi yeni oturdu, yaz-kış Bodrum’da kalanlar arasında acayip popüler. Ama öncelik hep müdavimlerin...
13-Marina’da Neyzar’ın ızgaraları: Et mi dediniz? Marina Yak Kulüp’teki Bistro Marina. Büyülü ocakbaşı... ‘Neyzar’ın Yeri’ diye sor, herkes gösterir.

14-Barlar Sokağı’nda 45’lik nostaljisi: Eski Türkçe pop sevenlere duyurulur: ‘Issız Adam’ filmiyle patlayan Beyoğlu’ndaki 45’lik, barlar sokağında yazlık açtı.

BODRUM 2018 rehberi

 15-Güvercinlik Lujo’nun havuzu: Bodrum’dan ayrılırken denizi son gördüğünüz yerdir Güvercinlik... Artık nostaljiyle değil, partileriyle hatırlayacaksınız.
16-Yunuslar’ın kahvaltısı
Bodrum’un eski pastanelerinden. Şimdi merkezde marinanın karşısında yeni yer açtılar. Öyle bir açısı var ki her yer yanarken burası esiyor. Muhlama yemeyin, o kadar iyi ki artık Karadenizli olduğunuza karar verebilirsiniz.

17-Yalıkavak’taki Palmarina: Yanlış biliyorsunuz, adı artık Palmarina değil, ‘Yalıkavak Marina’. Azeri petrollerinin Ege’ye döküldüğü yer...
Türkbükü’nde Carbon Bar: Yine bir Jüpiter Group işletmesi. Her yeri ele geçirdiler: Hazine, People, X Beach... Şimdi de Topağacı Grey’in yazlığı...

18-Türkbükü’nde Carbon Bar: Yine bir Jüpiter Group işletmesi. Her yeri ele geçirdiler: Hazine, People, X Beach... Şimdi de Topağacı Grey’in yazlığı...
19-Cennet Koyu’nda Kaibeach: Hem plaj, hem restoran hem de bar... Çok iyi ağırlanacaksınız ama güvenlik prosedürü fena yorucu...
20-Merkezde Eski Köy’ün çorbaları: Her şey bittikten ya da yeni başlayacakken gece sonu durağı. Sakatata kimsenin itirazı yok, bari az sarmısaklı olsun!

 21-Merkezde Burcu’nun mozaiği: Lavanta Cake Shop İstanbul kaçkını bir beyaz yakalının eseri. Mozaik pastasına herkes bayılıyor. Halbuki pudingli bisküvi...
22-Angie’nin
Bodrum’a inişi
Bebek’in bebişi, her başarılı kışlık gibi kendinde yazlık hakkı buldu; Bodrum’a indi. Merkezde marinada canlı müzik yapıyorlar. Kim mi gidiyor? Bebekliler gitse yeter, zaten çok büyük değil.

23-Soprano’s’ta
canlı müzik

BODRUM 2018 rehberi


Merkezde, marinadaki Marina Vista otelin terası Aykut Gürel’in Soprano’s Bar... Zaten popülerdi, bu sene bir de canlı müziğe geçtiler. Çarşambaları Aykut Gürel&Friends var. Perşembe ve cumalarıysa Müjde Kızıolkan. Bodrum’a giderseniz bu kızı mutlaka dinleyin. Ben Çeşme’de dinlemiştim, enerjisi müthiş.

24-Marinadaki Tudors’da Yaşar: Tudors yeni. Canlı müzik mekânı. 80 doğumlulara hitap ediyor: Kuşlar... Sen kuşları boş ver, evler... Aşkım!

 25-Yalıkavak’ta Tatlıtuğların yeri: Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi yazarımız Başak Dizer’in Harbiye’de zaten bir yerleri vardı: Room&Rumors. Artık Yalıkavak’talar.

26-Ent’in
Bitez’den çıkışı
Şef Yoldaş, bu yaz Bitez’de değil, merkezdekie Savra Otel’de. Tam ‘fine dining’ kafası. Burun kıvırmadan evvel ‘denizden gelen mantı’ ve ‘meyveli revani’yi bir deneyin, sonra tekrar konuşalım.
27-Gümüşlük’te sosyete Melengeç’i: Tam bohem burjuvu mekânı. Senle sevişir, sabah tanımaz. Şahit de bulamazsın, yanındakiler de hatırlamaz.
Gümbet’te Hande-Demet rekabeti: Hande Yener, yıllardır tam karşısındaki Demet Akalın’la rekabet ediyordu. Bu tersi: Demet Pasha’da, Hande Posh’ta.

 28-Kuum’da
gazino geceleri
Göltürkbükü’nde senelerin cool tesisi Kuum, bu yıl yanına gazino konseptini aldı, İstanbul’un Günay’dan kalan gazino kültürünü sıfırladı. Deniz Seki, Mehmet Erdem, Cenk Eren... Tanıdığınız/bildiğiniz kim varsa sahnede...

 29-Gümbet’te Hande-Demet rekabeti: Hande Yener, yıllardır tam karşısındaki Demet Akalın’la rekabet ediyordu. Bu tersi: Demet Pasha’da, Hande Posh’ta. 
30-Yalıkavak’ta Agency sosyetesi: Etiler Şamdan’ı bildiniz mi? Bu yaz full kadro Bodrum’da. Yalıkavak Marina’da seyreyle gümbürtüyü! Eski Bodrum gibi...

Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
hiperaktif@hurriyet.com.tr
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