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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Pazar
17.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bizi yaza hazırlayacak 75 güzel şey

Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
hiperaktif@hurriyet.com.tr
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Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
hiperaktif@hurriyet.com.tr
Bizi yaza hazırlayacak 75 güzel şey

21 Mart’a dört gün kaldı. Yani gün ve gecenin eşitleneceği, sonra da hayatımızda ışığın, karanlıktan daha çok yer tutacağı döneme. Buzlarımız yavaş yavaş çözülecek; kışlık giysilerimizden, kabuklarımızdan çıkacağız ve sıcak günlere hazırlanacağız.Bahar geliyor! Çiçekleriyle, renkleriyle, sesleriyle bizi yaza hazırlayacak bahar... Sadece tabiat mı? Kent hayatı hareketleniyor; sokaklar, semtler, mekânlar şenleniyor; festivaller, konserler, açık havada spor ve yarışlar başlıyor. Sadece biz mi? Doğa uyanıyor, hayvanlar canlanıyor, Anadolu en güzel yeşiline bürünüyor. Sadece Türkiye mi? Seyahat edilecek yerler, keşfedilecek maceralar, tanışılacak yeni insanlar, kültürler de kendilerini bu cümbüşe hazırlıyor.Şimdi uyanma, gerinme ve ciğerlerimizi temiz havayla doldurma vakti.Sadece bedenlerimizi mi? Zihinlerimizi de sanat, yeni fikirler ve yeni umutlarla gençleştirme zamanı.Yaşasın bahar ve kalplerimizi her seferinde aşkla dolduran coşkusu!

Anadolu uyanıyor!
Doğa - Yücel Sönmez
1-Yunuslar:

Bizi yaza hazırlayacak 75 güzel şey

Göç sadece karada değil denizde de başladı. Balık sürülerini takip eden yunuslar Boğaz’ın giriş ve çıkışlarını tutmuş durumda.
2-Flamingolar:
Bizi yaza hazırlayacak 75 güzel şey

Dansı en güzel, en ilham verici canlılar ve Gediz Deltası ise onların en büyük ve önemli gösteri sahnesi.
3- Kardelenler: Toroslar, Kaçkarlar, Kaz Dağları... Görmek istiyorsanız bugünlerde biraz yükseğe, kar sınırına çıkın yeter.
4- Kelebekler: Bugünlerde Ege ve Akdeniz’de Türkiye’nin en güzeli sultan kelebeğini görmek için maki, çalılık ve park-bahçelere bakın.
1980’lere bin selam!
Stil - Aslı Barış
Bizi yaza hazırlayacak 75 güzel şey

5-Neon renkler: Bu bahar giysiniz 100 metre öteden görünmenizi sağlayacak. Sezonun hitleri parlak yeşil, pembe ve sarı. Özellikle pantolon-ceketlerde...
6-Desenin her türlüsü: Yılan, leopar ya da çiçek... Bu aralar dolabınıza ne katarsanız katın, desenli olmasına dikkat edin. Bu desenler mümkünse ilhamını doğadan alsın.
7-Tepeden tırnağa bej: Bu mevsimi daha sakin geçirmek isteyenlere uygun bir akım. Tepeden tırnağa beyaz giyme modası, yerini beje teslim etti. Hakkını vermek lazım, pek asil duruyor.
8-Dev fiyonklar: Cicili bicili giyinmeyi sevenlerin çok hoşuna gidecek... Özellikle elbise ve gömleklerde devasa fiyonklar moda. Fiyonk, ayakkabı ve çantalarda da kendini gösteriyor.
9-Dizüstü taytlar: 1980’ler sonundan kalan bir ‘stil harikası’. Dönemin ‘asit’ modasını hatırlayın, taytınızın üzerine bir gömlek ya da ceket alın. Bu imaj, bir sene önce alay konusuydu. Ama bu aralar böyle giyinirseniz, sizden ‘tarzı’ yok! Bizimlesiniz!
Şehirde bahar hareketliliği
Kent - Savaş Özbey
Yeni bir sokak
10-Teşvikiye Ahmet Fetgari
Bizi yaza hazırlayacak 75 güzel şey

10-Sanat, moda, gastronomi: Teşvikiye Camii’nin ardında sessiz sedasız uzayan kendi halinde bir sokaktı. Son dönemde gastronomi, sanat ve moda merkezi haline geldi.
11-Kıdemliler: Sağlıklı beslenmek isteyenler için Doğaya Dönüş ve Plus Kitchen... Ev yapımı tatlı ve hamurişi için Cake Away. Pide tutkunları için Pide, İtalyan mutfağı sevenler için Cortiletto... Geceyi uzatmak isteyenlere ‘Moro’ ve ‘Dio’... Kahve tutkunlarına Sunday Coffee Bar, kahvaltı için Grandma.
12-Yeniler: Sokak lezzetlerini yeniden yorumlayan Alfio, lokma çılgınlığını semte getiren Lokmades... Sanat için Ae Sanat, 44A Sanat Galerisi, Artpoint Gallery, Atölye Yudumis, Sauca Collection... Moda tutkunlarına Attolye Teşvikiye, Outcastpeople ve Petra...

Yeni bir semt
Yukarı - aşağı Akaretler...
13-Artweek @Akaretler: Şu ara sanatseverler tarihi yokuşu yukarı-aşağı arşınlamakla meşgul. Muhtelif binalarda yerli-yabancı sanatçıların sergileri var.
14-Kıdemliler: Vogue teras restoran, W Lounge, Limoncello, Beer Hall, Kalamata Meyhane, No Fish Today, Kafi meze-bar, Minoa kitap-kafe-bar, kremalı cheesecake’iyle parlayan B BLok...
15-Yeniler: Asla boş kalmayan çikolatacı Mendel’s, butik restoran-bar ve özel parti mekânı Deus Ex Machina, Cihangirli White Mill kafenin yeni şubesi, Kebapçı İskender, Mathilda Profiterolcüsü...
Yeni bir mekân
Tamirane yaşam alanı
Bizi yaza hazırlayacak 75 güzel şey

16-Plakçı, dövmeci, kahveci: Acıbadem’deki yeni şubesi bir mekândan ziyade, 2 bin 500 metrekarelik bir yaşam alanı: İçinde terası, restoranı, 300 kişilik konser alanı, Zuhal Müzik’in dev müzik mağazası, plak mağazası, Kırmızıkedi Kitabevi, kahveci, dövmeci...
17-Parti-eğlence: Akasya AVM’nin içinde ama akşam dükkânlar kapandıktan sonra Tamirane açık kalıyor ve insanlar swing gecesi gibi etkinliklerde, üzerlerinde 1920’lerin kıyafetleriyle sabaha kadar dans etmeye gidiyor.
18-Sosyal sorumluluk: Ünlü müzisyenler gençlerle buluşuyor. Bu sayede ödeneği kesilen üniversite konservatuvarlarına, tambur, bateri gibi müzik aletleri gönderilecek. Fikri duyunca Yeşim Salkım’la ben de yükseldik, 27 Mart’ta halka açık bir söyleşi yapacağız.

Kentten çıkıp doğayla kucaklaşıyoruz
Seyahat - Serkan Ocak
Festival takviminiz

Bizi yaza hazırlayacak 75 güzel şey

19-Adana Portakal Çiçeği Karnavalı: 3-7 Nisan
20-Alaçatı Ot Festivali: 4-7 Nisan
21-Sarıyer HoliFest: 27 Nisan
22-Yeni bir sahil: Turanlar... Kapıdağ Yarımadası’nın Marmara Denizi’ne bakan tarafı.
23-Yeni bir güzergâh:
Bizi yaza hazırlayacak 75 güzel şey

506 km’lik Frig Yolu. İster 20 günde yürüyün, isterseniz etap etap kat edin...
24-Yeni bir köy: Bolu, Gölköy. Göl kenarındaki meşe ormanlarında ister piknik, isterseniz yürüyüş yapın...
Nereleri keşfetsek?
YURTİÇİ
(Jolly Kültür Turları Müdürü Kerem Gökçe)
25-Likya Bölgesi: Alternatif tatil arayanların tercihi
26-Artvin, Ardahan, Kars: Baharda Doğu Anadolu’nun en gözde rotası.
YURTDIŞI
(Seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç)
27-Bari: Noel Baba’nın kemiklerini muhafaza eden kilise.
28-Maldivler:
Bizi yaza hazırlayacak 75 güzel şey

Şimdi en güzel zamanı. Madonna veya Gwyneth Paltrow’a denk gelebilirsiniz.
Açık havada
spor takviminiz
(Rossist Event kurucusu
ve dağcı Polat Dede)
29-Vodafone İstanbul Yarı Maratonu: 7 Nisan. (www.yarimaraton.istanbul)
30-Salcano Granfondo Marmaris: 14 Nisan. (granfondomarmaris.com)
31-Arena AquaMasters: İlki 1-5 Mayıs’ta Marmaris’te. (www.aquamasters.org)
32-Tahtalı Run To Sky: 18 Mayıs. (www.tahtaliruntosky.com)
33-Gelibolu Triatlonu: 25 Mayıs. (www.triatlon.org.tr)

YAZA KADARKİ KÜLTÜR - SANAT AJANDANIZ
Konser - Tolga Akyıldız
34-Zorlu PSM Caz Festivali: John McLaughlin & The 4th Dimension (25 Nisan), Madeleine Peyroux (2 Mayıs), Dead Combo (2 Mayıs), Morcheeba (3 Mayıs), Estas Tonne (3-4 Mayıs), Bobby Mc Ferrin & Gimmes (6 Mayıs), Portico Quartet (9 Mayıs), Christian Löffler Live (10 Mayıs), Olafur Arnalds (15 Mayıs), Stavroz Live (17 Mayıs), Ephemerals (17 Mayıs), John Scofield’s Combo (18 Mayıs), Kamaal Williams (22 Mayıs), Alan Parnsons Live Project (31 Mayıs)...
Mehmet Güreli & Kalben:
20 Mart, Babylon
MFÖ & Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası: 26 Mart, Ankara Spor Salonu
Ezhel: 30 Nisan, ODTÜ
Mezunlar Derneği Courtney Barnett: 18 Mayıs, Babylon

Müzik - Naim Dilmener
Feridun Düzağaç 

Bizi yaza hazırlayacak 75 güzel şey

‘10’a Özel: Yine rock dünyasının en nevi şahsına münhasır albümlerinden biri yolda.
Alpay Tribute: Baharın başına olmasa da sonuna yetişebilir. Nükhet Duru ile yapılan ‘Cennet Yolu’, herhalde en fazla dinlediklerimizden olacak.
Jehan Barbur - ‘Ürkerek Söylerim’: Bu türkü-etnik albümü baharın devamlı dinlenenlerden olacak. Özellikle ‘Hış Hışı Hançer’ türküsüne biçilen caz kılığa doyulamayacak.
Simge - ‘Aşkın Olayım’: ‘Ben Bazen’ albümündeki şarkıya klip çekildi. Bu vesileyle şarkıya yeniden kulak verecek, hatta yeniden keşfedeceğiz.
Kitap - Burcu Aktaş
Bilmek İstemediğim Şeyler: Deborah Levy’nin yeni kitabı George Orwell’in 1946 tarihli ‘Neden Yazıyorum?’ adlı denemesine verdiği feminist bir cevap.
Duygu Asena Röportajları: Asena’nın geçmişte yayımlanan röportajlarından oluşan bir derleme. Kitapta Aziz Nesin’den Süleyman Demirel’e pek çok önemli isim yer alıyor.
DelliÂddem: Margaret Atwood’un ünlü üçlemesinin son kitabı ‘DelliÂddem’ mayıs ayında geliyor, kıyametin son perdesini anlatıyor.
Televizyon - Elçin Yahşi
Zalim İstanbul: Mutfaktan çıkmak üzere bir dizi. Lojistik sektörü devinin İstanbul’daki konağına Antakya’dan gelen bir aile var. İki ailenin çatışması, drama, entrika, gözyaşı... Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay (Kanal D).
Game of Thrones:
Bizi yaza hazırlayacak 75 güzel şey

Büyük final! 14 Nisan’dan itibaren beinConnect’te.
Zengin ve Yoksul: Kanalı henüz kesin değil. Başrollerinde Gökhan Alkan, Binnur Kaya ve Osman Sonant’ı izleyeceğiz.
Hakan: Muhafız: İkinci sezonunda Çağatay Ulusoy koruyuculuğunu devam ettirecek (Netflix, 26 Nisan).
İstanbullu Gelin: Dillere destan bir final bekliyoruz (Star, 31 Mayıs).
Planets / Gezegenler: İnsanoğlunun Ay’a ayak basışının 50’nci yılında BBC Earth’den bizi adeta uzayda gezdirecek olan beş bölümlük belgesel geliyor.
Twilight Zone: Kim hatırlamaz? Üçüncü ve yepyeni versiyonuyla 1 Nisan’da başlıyor, bir gün sonra da beinSeries’e bekliyoruz.

Tiyatro - Bahar Çuhadar
Yaralarım Aşktandır:

Bizi yaza hazırlayacak 75 güzel şey

Ölümünden yıllar sonra İranlı şair Furuğ Ferruhzad’ın mücadele dolu hayatını sahneye taşıyor. 21 Mart itibariyle DasDas’ta.
At Gözü: Altıdan Sonra Tiyatro’nun oyunu, atların her şeyi iki kat büyük gördüğünü fark eden bir diktatörün, korku ve ayrışmayla daha kolay yöneteceğini akıl edip, ülkedekilere at gözü taktırdığı bir kurgu. 2 Nisan’da Kumbaracı50’de.
Vahşi Batı: Amerikan toplumuna ve aileye dair sıkı eleştiriler yöneten oyun, mart boyunca Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

Sergi - Erkan Aktuğ
ARŞİV : 1987-2018: Sanat dünyasının saygın isimlerinden Haldun Dostoğlu yönetimindeki Galeri Nev İstanbul, kurulduğu 1987’den 2018 sonuna kadar 101 sanatçıyla gerçekleştirdiği 254 sergiyi belgeleyen bir sergi hazırlığında. Kuruluştan itibaren yayımlanmış tüm kataloglarla muhtelif sergilerden fotoğraf ve belgeler yer alacak.
Sinema - Uğur Vardan
İhtiyar Adam ve Silah:

Bizi yaza hazırlayacak 75 güzel şey

Robert Redford’un jübile filmi. Son kez soyguna kalkışan emektar suçlunun hikâyesi. Vizyon tarihi 5 Nisan. 
Kapı: Berlin’e göçmüş Süryani bir ailenin Mardin’e dönüşleri.... Kadir İnanır ve Vahide Perçin başrolde. Vizyon tarihi 12 Nisan.
Avengers: Endgame: Oyunun sonu… Bir önceki film ‘Sonsuzluk Savaşı’nda zalim Thanos, evrenin yarısını ortadan kaldırmıştı. Şimdi devreye Captain Marvel giriyor. Vizyon tarihi 26 Nisan.
Godzilla; King of the Monsters: Gene ortalık kırılıp dökülecek… Godzilla’yla birlikte tarihöncesi birçok yaratık da perdede. Vizyon tarihi 31 Mayıs.
John Wick 3:
Bizi yaza hazırlayacak 75 güzel şey

Parabellum: Keanu Reeves’ın hayat verdiği ölüm makinesi üçüncü kez karşımızda. Vizyon tarihi 17 Mayıs.
Nisan demek, festival demek: Film festivalleri baharın da müjdecisidir… Uluslararası Film Festivali, bu yıl 38. kez sinemaseverlerle buluşacak. 5-16 Nisan’daki organizasyonda 175 uzun, 11 de kısa metrajlı film gösterilecek. İstanbul’un ardından da Ankara Film Festivali start alacak. Başkentte 18 Nisan’da başlayacak şenlik, 28 Nisan’a kadar sürecek…

 

 

 

 

 

 

Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
hiperaktif@hurriyet.com.tr
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