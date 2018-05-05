Biz de seni özledik Wiki
Yıllık sandık sezonumuz açıldı. Bir süre seçim konuşacağız. Bu arada Wikipedia bize selam gönderdi ama öyle kuru selamla olmaz onun işi. Mehmet İren
1-Yeni Şafak’ın haberine göre aşağıdakilerden hangisi bu hafta içerisinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanı adayı konusunda baskı yaptı?
a- İlluminati
b- Taksiciler Odası
c- Konsey
d- Masonlar
e- Putin
2-CHP oyunlu slogan seviyor. Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin sloganı da bu kontenjandan. Hangisi?
a- İnce ince Muharrem İnce
b- İş ciddiye binince Muharrem İnce
c- Türkiye’ye müjde Muharrem İnce
d- İncelikler yüzünden
e- Sen gel’ince dünyalar bizim olur
3-Bir yıldır Türkiye’de yasaklı olduğunu hatırlatıp bitsin bu dargınlık diyen Wikipedia’nın ilgili videosunda kullandığı slogan neydi peki?
a- Konu komşuya ayıp oluyor Türkiye
b- Türkiye olmadan dünya kaybeder
c- Dünya 192’den büyüktür
d- Dünya’dan Türkiye’ye selamlar
e- En büyük Türkiye!
4-İzmirli uykudaymış. Uyandırmaya talip olan kim?
a- Beyaz atlı prens
b- Belediye uyandırma servisi
c- İbrahim Tatlıses
d- Rasim Ozan Kütahyalı
e- Cem Uzan
5-Meral Akşener, Devlet Bahçeli için aşağıdakilerden hangisini kullandı?
a- Yardımcı doçent
b- Doçent yardımcısı
c- Eylemsiz doçent
d- Eğlenceli profesör
e- Çılgın profesör
Cevaplar: 1-D, 2-C, 3-B, 4-C, 5-C
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