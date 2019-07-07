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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Pazar
07.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bir özgürlük ve gurbet hikâyesi

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
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Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
Bir özgürlük ve gurbet hikâyesi

Onlar normalde olmaması gereken yerlerde, şehirde tutunabilenlerden. Gözlem kayıtlarına göre şu anda sadece İstanbul ve Ankara’da görülüyorlar. Çiğdeci kuşları şimdilik güzellikleriyle gri şehrimize renk katıyor ancak bu hep böyle kalacak değil...

Çiğdeci kuşlarının (Acridotheres tristis) şehirlerdeki nüfuslarının artmasıyla kırsal alanlara doğru yayıldıkları gözlemleniyor. Çünkü geldikleri Hindistan, Sri Lanka, Bangladeş, Güney Afrika, Avustralya ve Hawaii gibi tropikal iklimin etkisindeki ülkelerde ormanlık alanlar, tarım arazileri, otlak, çiftlik, köy ve şehir gibi alanlarda yaşamayı seviyorlar. Küresel ölçekte yaklaşık olarak 10 milyon kilometrekarelik geniş bir alanda yayılış gösteriyorlar.
Kartal ve Kozyatağı’nda görebilirsiniz
Peki tropik olmayan Türkiye’de nasıl tutundular? Bunun iki nedeni var. İlki, kuşun kendisinden kaynaklı: Şaşırtıcı bir şekilde diğer iklim koşullarına ve yaşam alanlarına adapte olabilme yeteneğine sahipler. İkincisi ise bizden: Yaşam biçimimizin bir sonucu olarak iklimini değiştirdiğimiz ve ısıttığımız kürede, bizim iklimimizin de tropiğe doğru yol alması. Özetle; biraz o ortama uydu, biraz da biz ortamı ona uyduruyoruz.
İstanbul’da Kartal Cevizli’de, eski Oto Pazarı çevresinde yıl boyunca bu kuşu görmek mümkün. Kışın Kozyatağı civarında da rastlayabilirsiniz. Evlerin çatılarında, borularında ürüyorlar. Yaşadıkları bölgelerde kumruların yuva yaptığı her yer, onların da potansiyel yuvaları. Yani insana yakın olmaktan çekinmiyorlar.
Haşere, çekirge ve bitkiyle beslenen yeni kuşumuzun bir de insanların hoşuna gitmeyecek yanı var: Sesi! Her ne kadar ötücü kuşlar takımının sığırcık ailesinin bir üyesi olsa da pek hoşa gitmeyecek bir sese sahipler ve hayli gürültücüler. Özellikle de baharda bir araya gelip küçük gruplar oluşturduklarında... Üstelik insan sesi taklidi yapabildikleri de biliniyor. Kulaklarınızı dört açın, bakalım onları duyabilecek misiniz?

Bir özgürlük ve gurbet hikâyesi

Erkek ve dişinin hemen hemen aynı göründüğü çiğdeciler karşılıklı beğeniyle eşleşip bir ömür boyu birlikte yaşıyorlar.

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
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