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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Pazar
ysonmez@hurriyet.com.tr
20.10.2018 - 11:54, Son Güncelleme:

Belki üstümüzden bir papağan geçer

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
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Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
Belki üstümüzden bir papağan geçer

Akademisyenlere 800 gönüllünün destek verdiği, bir yıl süren sayım sonuçlandı; 26 ilde 1335 yeşil papağan tespit edildi. Henüz doğal dengeleri değiştirecek nüfusa sahip değiller ama yine de yaşam alanları için rekabete girdikleri sincap, karga ve martılar için tehlike çanları çalıyor.

Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Esra Per ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi’nden Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz öncülüğünde başlatılıp 800 gönüllüyle bir yıl süren papağan sayımı sonuçlandı. Buna göre ülkemizde 26 ilde yaşadıkları tespit edilen papağanların sayısı 1335. Bu rakam onların henüz doğal dengeleri değiştirecek nüfusa uzak olduklarını gösterse de yine de rekabete girdikleri sincap, karga ve martılar için tehlike çanları çalıyor.

Özellikle 2000’li yıllardan itibaren Türkiye’de yeşil papağanın yayılış alanının ve sayılarının arttığına işaret eden Dr. Esra Per, 1975’le 2015 yılları arasında 26 ile yayıldıklarını söylüyor: “Yeşil papağan 1975-1998 yıllarında 50, 1999’la 2015 yılları arasında ise 186 farklı lokasyonda görülmeye başladı. 40 yıllık sürecin sonunda Türkiye popülasyonu 1355 birey olarak sayıldı. Bu rakam, diğer Batı Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında makul düzeyde.”

Belki üstümüzden bir papağan geçer

Türkiye’de maksimum 1200 metre rakımda görülebilen yeşil papağanlar genellikle 5-120 metre rakımlı deniz kenarındaki yerleşim yerleri ve çevresinde yaşıyor. Tercih ettikleri habitatlar, kentsel parklar ve kentsel ağaçlık alanlar. Genellikle doğu çınarı, Londra çınarı ve palmiye ağaçlarında yuva yapıyorlar. Özellikle yeşil papağanla leş kargası, küçük karga, gümüş martı ve sincap arasında ciddi alan savunmaları yaşanıyor. 

KISA KISA...
Balkonun, çiftliğin olsun
Küçük alanlarda meyve-sebze, hayvan, verimli toprak, su ve gıda üretimi konularında herkese açık ve ücretsiz düzenlenecek ‘Balkon Çiftliği Eğitimi’, bugün Kadıköy Kent Konseyi’nde verilecek. (0216) 347 53 47
Belki üstümüzden bir papağan geçer

Marmara Gölü kurtulacak mı?
Hızla kurumakta ve niteliği bozulmakta olan göllerimizden Manisa’daki Marmara Gölü için tüm ilgili taraflar bir araya geldi ve beş yılı kapsayan bir ‘eylem planı’ oluşturulması kararlaştırıldı. Plan bakanlığın onayı sonrasında yürürlüğe girecek.
Belki üstümüzden bir papağan geçer

Nereye kaçsınlar...
Avcılıkla ilgili düzenlemeleri belirleyen Merkez Av Komisyonu’nun 2018-2019 kararları açıklandı. Buna göre avcılık salı-çarşamba ve cumartesi-pazar olmak üzere haftada dört güne çıkarıldı. Ayrıca salı günleri göçmen kuşlar ve domuz avı serbest bırakıldı; motorlu tekneyle sabit kalmamak koşuluyla av yapılabilir oldu. Özetle, ülkemizde kışlayan kuşların neredeyse tamamı artık hedefte!
Belki üstümüzden bir papağan geçer

Çocuklar sonbaharı karşılıyor
5-8 yaş çocuklar bugün 11.00-12.30 saatlerinde çocuk kitabı yazarı Özlem Şekercioğlu Lesport eşliğinde Emirgân Korusu’nda sonbaharı karşılayacak.Üstelik gezinin sonunda topladıkları malzemelerle ekoheykeller de yapacaklar.
Belki üstümüzden bir papağan geçer


Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
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