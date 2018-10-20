Belki üstümüzden bir papağan geçer
Akademisyenlere 800 gönüllünün destek verdiği, bir yıl süren sayım sonuçlandı; 26 ilde 1335 yeşil papağan tespit edildi. Henüz doğal dengeleri değiştirecek nüfusa sahip değiller ama yine de yaşam alanları için rekabete girdikleri sincap, karga ve martılar için tehlike çanları çalıyor.
Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Esra Per ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi’nden Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz öncülüğünde başlatılıp 800 gönüllüyle bir yıl süren papağan sayımı sonuçlandı. Buna göre ülkemizde 26 ilde yaşadıkları tespit edilen papağanların sayısı 1335. Bu rakam onların henüz doğal dengeleri değiştirecek nüfusa uzak olduklarını gösterse de yine de rekabete girdikleri sincap, karga ve martılar için tehlike çanları çalıyor.
Özellikle 2000’li yıllardan itibaren Türkiye’de yeşil papağanın yayılış alanının ve sayılarının arttığına işaret eden Dr. Esra Per, 1975’le 2015 yılları arasında 26 ile yayıldıklarını söylüyor: “Yeşil papağan 1975-1998 yıllarında 50, 1999’la 2015 yılları arasında ise 186 farklı lokasyonda görülmeye başladı. 40 yıllık sürecin sonunda Türkiye popülasyonu 1355 birey olarak sayıldı. Bu rakam, diğer Batı Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında makul düzeyde.”
Türkiye’de maksimum 1200 metre rakımda görülebilen yeşil papağanlar genellikle 5-120 metre rakımlı deniz kenarındaki yerleşim yerleri ve çevresinde yaşıyor. Tercih ettikleri habitatlar, kentsel parklar ve kentsel ağaçlık alanlar. Genellikle doğu çınarı, Londra çınarı ve palmiye ağaçlarında yuva yapıyorlar. Özellikle yeşil papağanla leş kargası, küçük karga, gümüş martı ve sincap arasında ciddi alan savunmaları yaşanıyor.
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