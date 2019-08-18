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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Pazar
Mehmet İREN
18.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bazen hedefe giden yolun kendisi de tıkalıdır

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Bazen hedefe giden yolun kendisi de tıkalıdır

Bugün yola çıkacaklara dev hizmet... Nelerle karşı karşıyasınız? Şöyle bir ipucu vereyim: Bayram dediğin biraz da üzerinde uzun beklediğim asfaltın kokusudur. Sizin için o kokuyu içime çektim.

Askerde bir devrem vardı. Mütemadiyen “Bu İstanbullular para için her şeyi yapar, bu İstanbulluların dini imanı paradır, bunlar zaten çakal” cümlelerini tekrara almış döndürüp duruyordu. Bölükteki iki İstanbullu bir gün dellenip “O öyle değil, ayrı da, sen bunlara ek olarak bu İstanbullulara kafana göre ileri geri saydırırsın; onlar da her seferinde ses çıkarmadan dinler zannediyorsan asıl orada büyük yanılıyorsun” demek suretiyle susturduyduk.

O gün bu gün birisi “Bu İstanbullular...” diye lafa girdi mi parmağımı dudaklarına dokundurup “Sus, hiç devam etme” yapmak isterim. Ama şu anda şehre giriş kuyruğundan darlanıp girdiğim mola tesisinde otobana kadar uzanan tuvalet sırasına ve üst üste yığılmış 34 plakalara bakarken ben de içimden “Bu İstanbullular...” diye lafa girip duruyorum.

Giderken biraz daha iyiydi. Evet şehirden üç saatte çıktık ve o kontağı çevirdiğimiz ana lanet ettik ama en azından yol yorgunluğuyla vardığımız yerde  evine varmaya çalışan İstanbulluların tatlı telaşı yoktu.

‘Zombi Apokalips’ ortamı

Birbirini sollayan kamyonlar, sağdan soldan gelen makaslar, şunlar bunlar derken valla insan geldiği yolun iki katı yoruluyor. Yoldan gözümü kazara bir saniye ayırırsam anında biri gelir çarpar duygusuyla ful konsantrasyon yola bakmaya çalışıyorsun.

Bu tabii ilerleyebildiğimiz kısım. Yolun hatırı sayılır bir kısmında haberlerde bahsedilen uzun kuyruklardan oluşturduk, beraber arabalarımızın içinde tıkılıp kalarak kaliteli saatler geçirdik. Zombi Apokalips gibi bir ortam. Bol bol da “Ya siz niye böyle araba kullanıyorsunuz deli manyaklar” diyorsun.

***Yolun hatırı sayılır kısmında kuyruklarda beraber arabalarımızın içinde tıkılıp kalarak kaliteli saatler geçirdik.***

Yanlış güzergâh ve saat seçmenin sonuçları

Bayramda İstanbul girişi, insanın ne kadar deneyimlerse deneyimlesin yine de aynı şoku tekrar tekrar yaşadığı bir şey. Tabelalardan kilometre saya saya geliyorsun, tam “hah vardık” bitti sayılır dediğin noktada yolun en zor etabı başlıyor.

Arabamın içinde oturmuş bunları düşünürken yanımdaki emniyet şeridinden Allah’ın akıllısı arkadaşlarımız fıtır fıtır akmakta. Birazdan şu anda onlara küfretmekte olan sürücülerin de hatırı sayılır bir kısmı “E madem öyle biz de” yöntemiyle kendilerini meşrulaştıracak ve emniyet şeridine girecek. Dört dakikaya o şeridi de hakkıyla tıkayıp işi iyice sevimsizleştirmeyi başaracağız. Bunlar işte hep yanlış güzergâh ve saat seçmenin sonuçları.

Mecbur birikimime kıydım, İzmir otoyolunu deneyimledim. Herkesin karşılayamayacağı seçkin bir ulaşım metodu ile trafiğin ortadan kaldırılması hedeflenmiş sanırsam. Bodrum’daki bazı mekânların savunması da “Evet pahalı ama herkes gelemesin, böylece kafa dinleyebilin diye pahalı” ya. Bu hattımız da o hesap sanırsam. Yıldönümlerinde, özel günlerde falan felekten bir karayolu çalmak olarak denenebilir.

Tabii ben İstanbulluyu gömerim de başkasına öyle harala gürele gömdürmem. Nitekim evet; şehre giriş-çıkışta hemşerilerime bol bol salladım. Ama tatilde uğradığım beldelerde “İstanbullular geldi her şey kötü oldu” diyenlere hep burun kıvırdım, denk gelirse karşılarına dikildim. Adamın bütün yılda kalçasını denize sokabilecek, oturup günbatımına bakacak bir haftası var. Bu vatandaş arabasına atlayıp çılgınca o günbatımına ulaşmaya çalışmasın da ne yapsın?

 

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