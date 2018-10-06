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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Pazar
06.10.2018 - 12:39, Son Güncelleme:

Aylan Bebek’in anısına, saygıyla...

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Aylan Bebek’in anısına, saygıyla...

2 Eylül 2015’te ailesiyle birlikte Yunanistan’a geçmeye çalışırken bindikleri botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum’da kıyıya vuran üç yaşındaki Aylan Kurdi’yi unutmak mümkün değil. ‘Uçurtma Avcısı’ romanıyla dünya çapında bir üne kavuşan Afgan yazar Halit Hüseyni de unutmadı. Aylan Bebek’in hikâyesinden esinlenerek bir metin kaleme aldı. Çizer Dan Williams, bu metin için çizimler yaptı. ‘Deniz Duası’, savaştan ve zulümden kaçarken denizlerde kaybolan binlerce mülteciye adandı. İşte kitaptan bir bölüm...

Aylan Kurdi’nin hikâyesinden fotomuhabiri Nilüfer Demir’in çektiği bu kare sayesinde haberimiz oldu. Demir’in çektiği fotoğraf, dünya basınında da geniş yer buldu, mülteci sorununun sembol görsellerinden biri haline geldi.

Sevgili Mervan, Çocukluğun uzun yazlarında, ben senin yaşında bir oğlanken, amcalarınla birlikte şiltelerimizi dedenin Humus dışındaki çiftlik evinin damına sererdik.

Aylan Bebek’in anısına, saygıyla...

Annenle ilgili hafızama kazınmış anılar var, sana yabani çiçeklerle dolu bir çayırda otlayan inek sürüsünü gösteriyordu.
Aylan Bebek’in anısına, saygıyla...

Sabahları esintide titreşen zeytin yapraklarına, büyükannenin keçisinin melemesine, kap kacağın tıngırtısına uyanırdık; hava serin, hurmanın o soluk çeperi rengindeki güneşse doğudan yükseliyor olurdu.
Aylan Bebek’in anısına, saygıyla...

Keşke Humus’u benim hatırlayabildiğim gibi hatırlayabilseydin.
Aylan Bebek’in anısına, saygıyla...

Şehrin o debdebeli tarihi bölgesinde, biz Müslümanlar için cami, Hıristiyan komşularımız için kilise ve bir de büyük pazaryeri vardı.
Aylan Bebek’in anısına, saygıyla...

Önce gösteriler başladı.Sonra kuşatma.
Aylan Bebek’in anısına, saygıyla...

Gökler bomba kustu. Açlık. Cenazeler.
Aylan Bebek’in anısına, saygıyla...

Bu gece annen burada Mervan, bu soğuk havada, ayın aydınlattığı kumsalda, ağlayan bebelerin ve kaygı içinde bilmediğimiz dillerde konuşan kadınların arasında bizimle birlikte. Afganlılar, Somalililer, Iraklılar, Eritreliler ve Suriyeliler. Hepimiz gündoğumunu hem sabırsızlıkla hem korku içinde bekliyoruz. Hepimiz bir yuva arıyoruz. Bizim hakkımızda davetsiz misafir dendiğini duydum. İstenmeyenleriz.
Aylan Bebek’in anısına, saygıyla...

Bu gece tek düşünebildiğim, denizin ne kadar da derin, engin ve umursamaz olduğu. Elimden gelen yalnızca dua etmek.
Aylan Bebek’in anısına, saygıyla...

Sana dedim ki; “Elimi tut. Korkacak bir şey yok.”
Aylan Bebek’in anısına, saygıyla...

Mervan, sen değerli bir yüksün, gelmiş geçmiş en değerli yük. Sen babanın gözlerinin ışıl ışıl nurusun. Hırpalanmış kalbinin sultanısın. Bunu bilmesi için denize yakarıyorum.
Aylan Bebek’in anısına, saygıyla...

Cem Alpan’ın çevirdiği ‘Deniz Duası’, Everest Yayınları’ndan çıktı.
Aylan Bebek’in anısına, saygıyla...



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