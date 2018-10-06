Aylan Bebek’in anısına, saygıyla...
2 Eylül 2015’te ailesiyle birlikte Yunanistan’a geçmeye çalışırken bindikleri botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum’da kıyıya vuran üç yaşındaki Aylan Kurdi’yi unutmak mümkün değil. ‘Uçurtma Avcısı’ romanıyla dünya çapında bir üne kavuşan Afgan yazar Halit Hüseyni de unutmadı. Aylan Bebek’in hikâyesinden esinlenerek bir metin kaleme aldı. Çizer Dan Williams, bu metin için çizimler yaptı. ‘Deniz Duası’, savaştan ve zulümden kaçarken denizlerde kaybolan binlerce mülteciye adandı. İşte kitaptan bir bölüm...
Aylan Kurdi’nin hikâyesinden fotomuhabiri Nilüfer Demir’in çektiği bu kare sayesinde haberimiz oldu. Demir’in çektiği fotoğraf, dünya basınında da geniş yer buldu, mülteci sorununun sembol görsellerinden biri haline geldi.
Sevgili Mervan, Çocukluğun uzun yazlarında, ben senin yaşında bir oğlanken, amcalarınla birlikte şiltelerimizi dedenin Humus dışındaki çiftlik evinin damına sererdik.
Annenle ilgili hafızama kazınmış anılar var, sana yabani çiçeklerle dolu bir çayırda otlayan inek sürüsünü gösteriyordu.
Sabahları esintide titreşen zeytin yapraklarına, büyükannenin keçisinin melemesine, kap kacağın tıngırtısına uyanırdık; hava serin, hurmanın o soluk çeperi rengindeki güneşse doğudan yükseliyor olurdu.
Keşke Humus’u benim hatırlayabildiğim gibi hatırlayabilseydin.
Şehrin o debdebeli tarihi bölgesinde, biz Müslümanlar için cami, Hıristiyan komşularımız için kilise ve bir de büyük pazaryeri vardı.
Önce gösteriler başladı.Sonra kuşatma.
Gökler bomba kustu. Açlık. Cenazeler.
Bu gece annen burada Mervan, bu soğuk havada, ayın aydınlattığı kumsalda, ağlayan bebelerin ve kaygı içinde bilmediğimiz dillerde konuşan kadınların arasında bizimle birlikte. Afganlılar, Somalililer, Iraklılar, Eritreliler ve Suriyeliler. Hepimiz gündoğumunu hem sabırsızlıkla hem korku içinde bekliyoruz. Hepimiz bir yuva arıyoruz. Bizim hakkımızda davetsiz misafir dendiğini duydum. İstenmeyenleriz.
Bu gece tek düşünebildiğim, denizin ne kadar da derin, engin ve umursamaz olduğu. Elimden gelen yalnızca dua etmek.
Sana dedim ki; “Elimi tut. Korkacak bir şey yok.”
Mervan, sen değerli bir yüksün, gelmiş geçmiş en değerli yük. Sen babanın gözlerinin ışıl ışıl nurusun. Hırpalanmış kalbinin sultanısın. Bunu bilmesi için denize yakarıyorum.
Cem Alpan’ın çevirdiği ‘Deniz Duası’, Everest Yayınları’ndan çıktı.
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