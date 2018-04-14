Aslışah Alkoçlar’la tanışmadım bile! Güzel mi?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hürriyet Pazar
hgence@hurriyet.com.tr - Fotoğraflar: Emre YUNUSOĞLU
14.04.2018 - 12:57, Son Güncelleme:

Aslışah Alkoçlar’la tanışmadım bile! Güzel mi?

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Aslışah Alkoçlar’la tanışmadım bile! Güzel mi?

‘Tarzan’ dizisiyle adını herkese duyurdu. En büyük çıkışı ‘Vikingler’ dizisinde Kral Ragnar Lodbrok rolüyle yaptı. Dünyanın en seksi erkeklerinden biri gösterilen Travis Fimmel geçen hafta İKSV’nin düzenlediği 37. İstanbul Film Festivali’nin konuğu olarak Türkiye’deydi. ‘Vikingler’ macerasından Türkiye izlenimlerine her şeyi konuştuk.

* Viking kralı Ragnar’a dönüşüm hikâyeniz nasıldı?

- Senaryo çok bilgilendiriciydi, bana çok yol gösterdi.

* İzleyiciye ‘Vikingler’ gibi barbar bir topluluğu sevdirmenin sırrı ne?

- Kabul ediyorum dizideki karakterlerin neredeyse hepsi kötü ve şiddet dolu şeyler yapıyordu. Bu yüzden seyircinin diziyi takip etmesi ve devamlılıklarını bozmamaları için bir sürü farklı şey denedik.

* Bu kadar kan, şiddet dolu geçen dört sezondan size ne kaldı?

- Eğlenceli bir iş ve iyi bir eğitimdi. Oyunculuk ve senaryo dili adına çok şey öğrendim.

* Karaktere fazla girip barbar Ragnar’a dönüştüğünüz oldu mu?

- O adam benim içimde de herkeste olduğu kadar var. Yine de bazen insanların kafasına bir baltayla vurmak istiyorum (Gülüyor).

* Dördüncü sezonda veda ettiniz. Şimdi altıncı sezonun hazırlıkları yapılıyor. Geri döner misiniz?

- Ragnar ölmesi gereken zamanda öldü. Hayır, dönmem; artık bitti.

* Savaş alanlarının acımasız savaşçısından sonra ‘Lean On Pete’ isimli bir festival filminde oynamak nasıldı?

- Daha kolaydı. Vücut geliştirmeyle uğraşmak zorunda değilsiniz. Ayrıca çekmesi çok daha hızlı. Filmdeki karakterim pek iyi ve olgun bir baba değil, yine de çocuğunu çok seviyor. Bazı noktalarda çocuğu ondan daha olgun davranıyor ve ona babalık yapabiliyor.

Aslışah Alkoçlar’la tanışmadım bile Güzel mi

Aslışah Alkoçlar’la tanışmadım bile

* Türkiye ziyaretiniz sırasında sizi en etkileyen ne oldu?

- İnsanlar çok güzel, iyi ve yardımsever. Kadınlar da güzel ve çekici.

 * Zor mudur bir Vikingin kalbine girmek?
- Bu konuda oldukça kolay bir insanım. Eğlenceli ve kocaman bir kalbi olan kadınlar ilgimi çekiyor.

*Aslışah Alkoçlar’la ilgili aşk dedikodularınız çıktı...
-
Tanışmadım bile! Güzel mi?

*Evet... Türk oyuncular hakkında fikriniz var mı peki?

- Hayır, sinefil değilim.


Aslışah Alkoçlar’la tanışmadım bile Güzel mi

Şakacı Travis 

Röportaj bittikten sonra mekândan ayrılmak üzereydim ki birden sanki biri bacağıma bir tekme atıyor. Dönüp bakıyorum, koskoca Ragnar Lodbrok karşımda. E bildiğin ortaokul şakası bu! Anlıyorum ki barbar kralın ruhunda muzip bir adam yatıyor.

Oldukça basit bir adamım
Çiftlikte yetiştim. Tabii her oyuncunun içinde olduğu kadar karanlık bir tarafım da olabilir. Yine de genelde insanlara sarılmak istiyorum.

Aslışah Alkoçlar’la tanışmadım bile Güzel mi


 

 

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