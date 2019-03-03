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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Pazar
03.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Aslında bir karavan alacaksın...

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Aslında bir karavan alacaksın...

Âdetimdir, hayalleri olan arkadaşlarımın o hayallerine körükle giderim. Karavan isteyen arkadaşıma eşlikçi olup ilgili fuara gitmek ve kendisine aralıksız gaz vermek de bu amacıma uygun bir aktiviteydi. Hava alma günümü gönül rahatlığıyla buna ayırdım.

Günün mırıldanılan şarkı parçası t-rap makamında Kayra’dan geliyor: “Kafaya koydum alacaktım bi tane orta yollu taka, bütün parayı çarçur ettim çünkü yoktu o fiyata.”

Boat Şov fuarındayım ve gerçekten de o paraya yok, bütün parayı çarçur etmek yapılabilecek anlamlı işlerden biri. Hemen yan taraftan bir tane yine orta yollu çekme karavan alınabilir, o da bir seçenek.

Evet, Boat Şov’un yanı başında Kamp ve Karavan Fuarı da yer alıyor. Ki aslında ben ve yanımdaki arkadaşım da tekneden ziyade bu kısma geldik. Kendisi doğa sporlarına, aktivitelerine, her şeylerine meraklı bir insan.

Bir karavan sahibi olmak istediğine karar vermiş. Kendisine eşlikçi olmadan edemedim. Çünkü erkekliğin onda dokuzu beraber taşıt bakmak ve üzerine ahkâm kesmektir neticede.

***

Fuar alanında bizden iyi olmasın pek çok üçlü beşli erkek grubu var zaten şu kaç beygir, bu kaç yapar stili dolaşan... Başta şöyle bir kaybolur gibi olduk tekne ne tarafta karavan ne tarafta diye ama çabuk çözüldü. Şöyle bir demografiye bakınca halloluyor. Polarlı, sakallı abilerin geldiği taraf karavan, efil gömlekli enseli abilerin gittiği yer tekne.

Karavana geçiyoruz geçmesine ama girer girmez kendimizi VIP karavanların arasında buluyoruz, tekneye gitmiş kadar oluyoruz.

Âdet yerini bulsun diye uzanamadığımız karavana laf çakıyoruz geçerken. Arkadaşım bakıp bakıp “Bunlar aslında doğa ve kamp ruhunu yansıtmıyor” diyor.

Bu arada fuarlarda taşıtların üzerine mini etekli kız atma uygulaması gözle görülür ölçüde azalmış, biteyazmış sanki. Hayırlı olmuş.

Herkes bize çekme karavan tavsiye ediyor, ısrarla yok biz yekpare istiyoruz diyoruz, lafımızdan da dönmüyoruz. Niye öyle istediğimizden tam emin değilim ama evden öyle karar verip çıktıydık dönmek olmaz.

***

Birisi “Avcılık fuarı burada mı?” diye soruyor. Bilmiyoruz, bilsek de söylemezdik.

Hop iki adım sonra bir soruya daha yakalanıyoruz: “Doğayı seviyor muyuz?”, Evet, seviyoruz... “Kredi kartımızla bağış yapar mıyız?”. “Yapamayız, karavan parası biriktiriyoruz.”

Karavanlarda açılır tavan uygulamasından çok etkileniyoruz ki ben bunu bir süredir internette görüp etkileniyordum zaten, gözümle görüp etkilendim bir de iyi oldu.

Çekme karavanlar da bakmayın övüldükleri kadar sevimli. Bazılarına böyle masanın üzerine kadehli şişeli falan dekorasyon yapmışlar. Bir tek gece fenerle  GBT yapmaya gelen jandarma eksik dekorda.

G G G

Büyük alan, üstüne üstüne oradan motor, buradan bot, yok taşınabilir masaj koltuğu falan derken insan bir süre sürmenaj oluyor.

Arkadaşım iki saattir “Detaylar müthiş, detaylar müthiş” diye deli deli sayıklayarak karavandan inip karavana biniyor.

“Aslında ikinci el bir panelvan alsan şu kadara, içini şu kadara yapsan, bizim kuzen var marangoz, o da şey etse” falan diyerek kendi karavanını kendin yapmanın çok mantıklı olduğuna ikna etme stratejisine geçiyorum.

E madem kendimiz yapacağız, hazırına altı saat daha bakmamıza gerek yok. Sabahtan beri Euro’dur, dolardır çarpıp duran arkadaşa da ilaç gibi geliyor bu argümanım. O fikrini değiştirmeden çıkabiliyoruz.

Yolda marangoz kuzenini arıyor, ben kendi karavanını yapan Instagram hesaplarında fink atmaya başlıyorum. Mesela: Instagram /benceyaparim.

Eril enerjimizi faydalı bir iş olan karavan araştırmasına yönlendirmiş olmanın haklı gururuyla geri dönüyoruz. Karavanı büyük ihtimalle hiç yapamayacak, seneye tekrar fuara gelip aynı turu baştan atacağız, bence o da bir gerçek tabii.

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