Aşkım ‘yapay’dı ümitler vardı...

“Samantha’yla tanışın. O, hoşsohbet biri: Havadan sudan da olsa, iki lafı bir araya getirebiliyor. İyi bir dinleyici; susması gerektiği zaman susuyor. Başıyla onaylayarak derdinize derman oluyor. Ateşli bir âşık: Dokunuşu hissediyor, az da olsa karşılık verebiliyor, orgazm olabiliyor. En azından, karşındakinin öyle düşünmesini sağlayabiliyor. Ve en önemlisi, sizi asla terk etmiyor. Kavga gürültü yok. Dram yok. Hayat boyu yanınızda...” Bu vaatler bir robot üreticisinden, Synthea Amatus adlı firmadan geliyor.



Bu, Samantha 2.0’ın versiyonlarından biri... Onu istediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz.

İngiliz aksanlı romantik robot

1987 yapımı, Fatma Girik ve Kemal Sunal’ı bir araya getiren ‘Japon İşi’ meğer ne kadar zamanının ötesinde, ne vizyoner filmmiş. Hayran olduğu şarkıcıya tıpatıp benzeyen uysal robotla mutluluğu yakalayan Kemal Sunal misali, dünyanın pek çok yerinden meraklıları, Synthea Amatus’un piyasaya sürdüğü Samantha 2.0’a sahip olabilmek için 10 bin doları gözden çıkardı.

Şirketin CEO’su Dr. Sergi Santos şöyle anlatıyor: “Hayallerinizin kadınını size teslim ediyoruz. Ten renginden beden tipine her şeyi müşterilerimizin zevkine göre ayarlayabiliyoruz. Bacak boyundan göğüs şekline, göz renginden ten rengine tamamen isteğe özel üretiyoruz. Karakteristik özelliklerini de şekillendirebiliyoruz: Sakin, oyuncu, ateşli... Kendini yalnız hisseden tüm erkeklere hayallerini sunuyoruz aslında.”

‘Yalnızlık’ kartını oynayan tek firma Synthea Amatus değil. Harmony ve Solana adlı iki kadın seks robotunun yaratıcısı olan RealDoll/Realbotix, ‘yoğun ilgi üzerine’ erkek bir modeli de piyasa sürmeye hazırlandıklarını açıkladı.

‘Henry Hunk’ 182 cm’lik boyu, kaslı vücudu, renkli gözleri ve İngiliz aksanıyla yalnızların dermanı olmaya hazırlanıyor. Şiir okuma, şaka yapma, flört etme özelliklerine sahip. Gününüzün nasıl geçtiğini soruyor. Sarılabiliyor. Üstelik tıpkı kız kardeşleri gibi sahibini mutlu etmek amacıyla yaratılmış. Mart sonu- nisan başı gibi piyasaya sürülecek mekanik yakışıklının fiyatı, 12 bin dolar civarı olacak.

Şirketin kurucusu Matt McMullen, Henry’nin erkeklere olan ihtiyacı bitireceğini iddia ediyor: “Tıpkı erkekler gibi, günümüzün kadınları da yalnız. Teknoloji geliştikçe insanlar yalnızlaşıyor. İroniktir ki, teselli de yine teknolojiden geliyor. Ve biz yalnızlığı bitirmeyi vaat ediyoruz.”

Cevap bekleyen sorular

Seks robotu üreticileri ‘yalnızlık’ savına sığınadursun, bu robotların önemli bir bölümü, kendilerini ‘fuhuş batağında’ buluyorlar.

Danimarka, Hollanda, Japonya, Amerika, İspanya’dan sonra, geçen ay Fransa‘da, bu ay başında da İngiltere’de bir robot randevu evi açıldı.

Bunlardan Paris’teki XDOLLS’un kurucusu girişimci Joaquim Lousquy (28) müşterilerine bütün fantezilerini gerçekleştirme imkânı sunduklarını söylüyor: “Adresimizi gizli tutuyoruz, randevuları internet sitemizden alıyoruz. Saati sadece 89 euro’ya büyük bir gizlilik içinde müşterilerimize istedikleri her şeyi yapma imkânı sağlıyoruz. Robotla seksin, gelecekte ‘insanla’ fuhşu önemli ölçüde azaltacağını düşünüyorum. Sonuçta bunlar teknolojik oyuncaklar, seçenek şansları yok.”

İnsanların robotlara istediği gibi hükmedebilmesi, cevaplanması gereken pek çok soruyu da beraberinde getiriyor. Vahşetin ve sapkın davranışların başka bir alanda beslenip yeniden üretilmesine kapı aralayıp aralamayacakları, en büyük tartışma konusu. Danimarka’nın Århus kentindeki ‘Doll House’ adlı genelevde müşterilerin maliyetini ödeyerek robota zarar verebilmesi, tartışmayı alevlendiren çarpıcı örneklerden biri. Asıl soru ise şu: Yapay zekâ, buna ne kadar sessiz kalacak?





FİYATLAR 10 BİN DOLARDAN BAŞLIYOR

Saati 89 euro’ya randevu evlerinde çalıştırılan robotlar, bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Çünkü tüm uzuvları sökülüp takılabiliyor.

Onları satın almak isteyenler ise yaklaşık 10 bin doları gözden çıkarmak durumunda...



Henry Hunk şiir okuyor, sarılıyor ve şakalaşıyor.