Artık ‘gün’e değil ‘lokal’e gidiyorlar

Burası Ümraniye’de çarşı ve metro durağına yakın, dışarıdan bakıldığında şirin mi şirin bir kafe. Uygun fiyata çay içip tezgâhındaki tamamı el yapımı börek ve kurabiyelerden sipariş edebileceğiniz bir yer. Ama içeri girince daha fazlası olduğunu anlıyorsunuz. Cuma günleri kadınların katıldığı örgü grupları, diğer günler ebru ve keçe dersleri, imza günleri derken her gün farklı bir etkinlikle, mahallelinin uğrak noktası bu lokal. Üstelik kadınlar ürettikleri el işlerini burada satabiliyor.

Lokalin alt katı tam teçhizatlı, mini bir toplantı salonu. Burada her türlü eğitim, tanıtım, sunum, rehberlik, mentorluk, atölye ve kurs çalışmaları yapılabiliyor. Mesela bir öğretmen İngilizce dersi veriyor. Lokal, ne öğretmenden ne katılımcılardan herhangi bir ücret talep etmeyerek her iki tarafı da desteklemiş oluyor. Bu salonun en sıkı müdavimleriyse bölgeye yakın sivil toplum kuruluşları.

Kurucusu İnci Özkul, uzun yıllar finans sektöründe yöneticilik yaptıktan sonra Avea adında yönetim ve danışmanlık şirketi açmış. Bununla paralel olarak da Mart 2019’da 1 Lokal projesini hayata geçirmiş. Amaç, işlerini geliştirmek isteyen insanlara ihtiyaç duydukları sosyal ağı kurmak. Bunu yaparken de gençler ve kadınlara pozitif ayrımcılık uyguluyorlar: “Burayı açtığımızda ilk olarak muhtarla, valilikle, belediyeyle görüştük. Mahalleliyle işbirliği yaptık. Kadınların dikkatini çekecek atölyeler düzenledik. Bir gün astroloji eğitimi verdik, bir başka gün imza günü düzenledik. Bahçe duvarımızı çocuklarla birlikte boyadık. Amacımız bölgedeki kadınları lokale çekmekti. Başarılı olduk. Kadınlar, kendi iş modellerini nasıl geliştirebileceklerini öğrendikleri gibi, ihtiyaç duydukları bağlantılara çok daha kolay ulaşıyor.”

‘Çalış, öğren, üret ve ürettiğini sat’ mottosuyla çalışan 1 Lokal’in daha aktif olabilmesi ve farklı bölgelere de açılabilmesi için Instagram sayfasını (@1lokal2019) takip edebilir, el ürünlerinden satın alarak onlara destek olabilirsiniz.