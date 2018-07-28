Aramızdaki aşk bitmişti, sevgi tükenmek üzereydi

Geçmişteki kliplerinize ve danslarınıza baktığınızda “Ne komikmişim” dediğiniz oluyor mu?

- Yaman (oğlu) bir gün gelip bana ‘Aya Benzer’ klibini izletti. “Baba burada ne yapıyorsun” diye sordu. “Bilmiyorum oğlum, o zamanlar dans ettiğimi sanıyormuşum” dedim, kahkahalarla güldük. O günlerde o şarkıları öyle yaşıyormuşum demek ki! Ama şu var: Son birkaç klibimde dans etmeyince, “Abi neden dans etmiyorsun, biz seni öyle sevdik” diyenler oldu. Ben de ‘Reset’in klibinde biraz geçmişe döndüm. Laf aramızda, ben de özlemişim eski Musti’yi.





24 yıl önceki ‘Musti’yi bugün görseniz ona ne öğütlersiniz?

- “Bak oğlum ‘Aya Benzer’ derken göğsünü okşamana gerek yok” derdim (gülüyor). Yok yok! 34 yıl önce söylediğimi söylerdim: “Hayatı dilediğin gibi yaşa ama güzel yaşa ve insanların ruhuna dokunabilmeyi başar.”

Şarkı sözleriyle gönderme yapacak yaşı aştım

Öyle yaşamışsınız sanırım. Çünkü röportajlarınızı okuduğumda karşımıza şu cümleler çıkıyor: “Şöhretin zorluğunu yaşamadım”, “Komplekslerim yok”, “Hiç pişmanlığım olmadı”. Hikâyenizde hiç mi hata, dram ve gözyaşı yok?

- Oooo güzel analiz! İyi okumuşsun tabloyu. Ama inan, onların hepsi doğru. Elbette hikâyemde gözyaşları, hayal kırıklıkları ve hatalar var. Yoksa onca şarkı nasıl yazılırdı? Ama her zorluğun üstesinden gelebilmeyi başarmak, yola dimdik devam edebilmeyi bilmek önemli. Bu da egolarını yenmenle alakalı. Bunu başarabildim sanırım.

Kalıcı olmanın sırrı ne?

- Samimi oldum, kendim oldum. Kariyer açısından kalıcı olmanın bir diğer anahtarı; zamanı yakalamak.

Altı yıldır hep single çıkarıyorsunuz. Neden?

- Zamana göre davranmak gerek. Şimdi, sektör dijitale kaydı. 2019’da planladığım özel bir albümün öncesinde kısa aralıklarla bol single çıkarmayı planlıyorum.

‘Reset’ şarkısı için Eypio’yla yollarınız nasıl kesişti?

- Bu şarkı; sözleri, Eypio’nun harika performansı, Volga’nın aranjesi ve benim klipteki enerjimle genç neslin yüreğine dokunmayı amaçladığım bir çalışmaydı.

Bir önceki şarkınız ‘Aşk Kovulmaz’da “Hâlâ severken kalplerden / Aşk kovulmaz / Sen de gidersen / Bu şehirde yaşanmaz” derken yeni şarkınız ‘Reset’te “Uzun ve ince bir yoldan geçtik / En sonu ölümse faydası yok” diyorsunuz. Bunlar kısa süre önce ayrıldığınız eski eşinize bir gönderme mi?

- Sözleri Yalçın Polat ve Eypio’ya ait. Bunu şarkının söz yazarlarına sorman gerekiyor (gülüyor).

Ama söyleyen sizsiniz...

- Ben şarkı sözleriyle ya da sosyal medyayla birilerine gönderme yapacak yaşı ve konumu çoktan aştım.

Bir kadına değil, hayata tepki

Topluma dair son günlerde nelere reset atmak isterdiniz?

- Toplumca zor günler atlattık, üzüldük ama farkındaysan her defasında tek yumruk olmayı başarabildik. Belki de bunu dünyada başarabilen tek milletiz.

Coğrafyadaki huzursuzluklar şarkılarınıza nasıl yansıyor?

- Elbette bir sanatçı ve bu ülkenin bir evladı olarak bazı tatsızlıklara kayıtsız kalmak imkânsız. Ama herkesin hayatı anlatma ve mesaj verme şekli farklı. Bazen eskilerden bir Mustafa Sandal şarkısı dinlersin ve dersin ki “Bu adam kime bu kadar âşık olmuş da bu sözleri yazmış?” Halbuki, o şarkı âşık olduğun bir kadına değil, hayatın sana yaşattıklarına bir tepki olarak yazılmıştır. Bu yüzden bazı şarkılarımın hikâyesini hiç anlatmadım.Geçmişteki bazı şarkılarımın sözlerine dikkatlice baktığında topluma yönelik birçok mesajın olduğunu görebilirsin.

Bazı hemşire

kardeşlerimi kırmışım

Klibinizdeki hemşire karakterini bir süre çıkardınız. Neden otosansür uyguladınız?

- Senaryo gereği yapay zekâ farklı karakterlere bürünüyor. Klipteki hemşire karakteri, maalesef, bazı hemşire kardeşlerimi kırmış. Bu beni çok üzdü. Vicdani süzgecimden geçirip gerekeni yaptım.

Sansürlerden konu açılmışken... 90’larda rahatlıkla ‘Dokunsana’ şarkısını söylerken şimdi bir dizi müziğindeki ‘şarap’ kelimesi yasaklanabiliyor. Sizce 90’lardan bugüne nasıl bir değişim geçirdik de böyle olduk?

- ‘Dokunsana’ şarkısında ‘Yüreğime dokun’ diyordum. Sen ne anlamıştın ki (gülüyor)? Ben çok da sansürcü bir ortamda olduğumuzu düşünmüyorum. 90’larda başımıza gelenleri sana bir anlatsam ayrı bir röportaj konusu çıkar! Tam aksine şimdi daha özgür müzik yapılabildiğini ama karşılaştığımız ufak tefek engelleri her dönem de yaşadığımızı söyleyebilirim. ‘Araba’ klibimin sansürlenmek istendiğini kaçınız hatırlar, bilemiyorum!

DM’den değil gözleriyle yürüyen kadını severim!

Ayrılık sonrası aşkla aranıza mesafe girdi mi?

- Yok ya girmez! Ben hep aşk adamı oldum.

90’larda aşkı ‘Bu kız beni görmeli, bana kazak örmeli’ diye anlatırken artık ‘Resetle’ diyorsunuz. O zamandan bu zamana aşk nasıl değişti?

- Aşk değişmez. “Bana kazak örmeli” diyen adam da “Resetle” diyen adam da aynı şeyi istiyor: Aşkı bulmak ve onu doyasıya yaşamak.

Evli-aile babasıyken yeniden bekâr popstar oldunuz. O halde sorayım: Nasıl kadınları beğenirsiniz?

- Hımm, demek öyle tanımlıyorsun. Güzelmiş. Şimdilerde DM’den yürümek diye bir şey var ya! İşte ben o kafada değilim. Ben gözleriyle yürüyen kadını severim.

Bekârlıkla birlikte kadınların ilgisi değişti mi?

- Tehlikeli soru! Evet, 90’lara döndük sanki, hayırdır inşallah (gülüyor).







Yeni gençlik, ‘star’ının kendisiyle muhatap

olmasını istiyor

90’lardan bugüne müzikte ne değişti?

- O zamanlar derdimiz en iyi şarkıyı yapmaktı. İki ‘dımtıs’la, ‘hadi eller havaya’ müziği yapmazdık. Albümümüzü ülkelerinde çıkarmak için ayağımıza gelirlerdi. Avrupa’da çıkan albümlerim, aldığım Altın Plak ve CD satışları ortada. Sonraki nesilde bunu mu kaybettik acaba?

Star kavramında değişim var mı?

- Zorlama starlığın ömrü bir yıl. Sadece eskiden ‘ulaşılamamazlık’ vardı. Şimdi halk ulaşamadığına kafasını çevirebiliyor. Yeni gençlik, ‘star’ının kendisiyle muhatap olmasını istiyor.

Hayat sana ‘Bitti artık, zorlamana gerek yok’ diyebiliyor







Emina Hanım’la 10 yıllık evliliğinizi sonlandırdınız. Örnek bir çifttiniz. Ne yaşandı da ayrılık kararı aldınız?

- Bazen hayat sana “Bitti artık, zorlamana gerek yok” diyebiliyor! Hayat, bizim de kulağımıza bunu fısıldadı. Aramızdaki aşk bitmişti, sevgi tükenmek üzereydi. Bizim için en doğrusunun bu olduğu konusunda hemfikir olduk. Bize yakışan şekilde davaya birlikte gittik ve birlikte döndük. Çocuklarımıza ileride göstermek istediğimiz tablo önemliydi.

Ayrılık süreci nasıl geçti?

- Bu süreçteki en önemli şey çocuklarımızın yıpranmamasıydı. Biz artık Yaman’la Yavuz’un anne-babasıyız. Tüm samimiyetimle söyleyebilirim ki, şu anda çok daha iyi dostuz ve mutluyuz.

Emina Hanım, Sırbistan’da verdiği bir röportajda boşanmayı, “Boşanmak aslında küçük bir ölüm. Birlikte yaptığın her şeyin ölümü” diye anlatmış. Boşanmak sizin tarafınızda nasıl yaşandı?

- Hayatımı resetlediğim bir durumdu diye özetleyebilirim.

Emina, kıymetlim

Geçen hafta gazetelerde “Mustafa ‘Hâlâ Emina’ya âşığım’ dedi” haberleri çıktı.

- Sosyal medyadaki bir röportajımın yanlış anlaşılmasından ibaret. Sadece “Çocuklarımız çok büyük bir aşkla doğdu” demiştim.

Dostluğunuz devam ediyor mu?

- Dostluğumuz baki! Emina her koşulda benim kıymetlimdir çünkü evlatlarımın annesidir.

Boşanma döneminde aldatma-aldatılma haberleri yapıldı. Bu haberler sizi nasıl etkiledi?

- Hiç etkilenmedik çünkü hepsi yalandı. Biz kendimizden emin insanlarız. O haberler yüzünden magazin basınına kırgın değilim ama keşke olmasaydı.

Boşandıktan kısa süre sonra magazinin, eski eşinizin başka bir isimle haberini yapması sizi rahatsız etti mi?

- Ciddi ciddi söylüyorum: Biz hayatımızı reset’ledik. Kafayı yeniledik yani Hakancığım. Herkesin özeli kendine özel artık. İnan, bahsettiğin şey ne benim, ne ekibimin ne de yakın çevremin gündeminde hiç olmadı. Neden olmadı dersen, bilmiyorum olmadı işte!

Çocuklarınız şimdi kiminle birlikte kalıyor?

- Elbette anneleriyle... Sık sık görüşüyoruz, çok güzel zaman geçiriyoruz.