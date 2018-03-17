Anadolu'nun dünyadaki bütün kedilerin atayurdu olduğu ortaya çıktı! Ankara’nın kedisine bak

Bilim insanları evcil kedilerin atası olan ‘Felis silvestris lybica’ isimli vahşi kedilerin dünyaya Anadolu’dan yayıldığını açıkladı. Şaşırdık mı? Tarımın keşfedildiği, ilk yerleşim alanlarının, köylerin kurulduğu Anadolu’yu düşününce çok da şaşılacak bir durum yok aslında. Hatta dahası var... Avrupa’da bugün kanepeleri işgal eden kedilerin atası da Ankara kedisi...

Oslo Üniversitesi ve York Üniversitesi’nin ortak çalışmasında bilim insanları Claudio Ottoni ve Laura Llorente 200’den fazla kedi kalıntısının DNA’larını inceleyerek yaptıkları araştırmayla kedilerin dünyaya Anadolu ve Mısır’dan yayıldığını ortaya koydu. Buna göre vahşi kediler 10 bin yıl önce Anadolu’da evcilleştirilmiş ve dünyaya efsane denizciler Vikingler aracılığıyla yayılmış.

Evcilleştirilen ve dünyaya yayılan kedinin atası ‘Felis silvestris lybica’. Avrupa, Asya ve Afrika’da geniş bir dağılımı olan bu türün evcilleşmemiş haline halen Anadolu’da doğada rastlanıyor.

Bugün evlerde beslediğimiz, güzellikleri ve sevimlilikleriyle bizi esir alan kedilerin temel olarak ‘uzun tüylü’ ve ‘kısa tüylü’ olarak iki sınıfa ayrıldığını belirten İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alper Yılmaz, “Köken olarak uzun tüylü kedi Avrupa’da yok. Bizimse uzun tüylü sınıfında iki kedimiz var: Biri Ankara kedisi, diğeri ise Van kedisi... İkisi de saf ırk olarak kabul ediliyor. Bugün Avrupa’da evlerde beslenen bütün uzun tüylü kedilerin atası Ankara kedisi” diyor.

Kedilerin evcilleşmesiyle oldukça net bilgilere sahip olduğumuzu, bunun ilk defa Mezopotamya’da gerçekleştiğini anlatan Prof. Dr. Alper Yılmaz’a göre, kedilerden önce bitkilerin evcilleştirilmesi söz konusu. İlk buğdayın bu topraklarda evcilleştirildiğini, avcı toplayıcılıktan tarıma bu topraklarda geçildiğini biliyoruz. Buğday fareleri gelince, onlar da doğal düşmanı olan kedileri insana yaklaştırıyor. İnsanlarla kediler arasında karşılıklı çıkara dayanan ilişki başlıyor. Kedileri besleyip büyütüyorlar.

Van ve Ankara kedisi dışındaki tüm kedilerin ‘sokak’ da denilen melez ırklar olduğunun altını çizen Yılmaz, “Ankara ve Van kedisi dünya ırkları içinde çok özel bir yere sahip. Artık farklı renkte varyeteleri olsa da Avrupa’daki uzun tüylülerin atası Ankara kedisi. Ama bu kedilerin genetik kökenini henüz tam olarak bilmiyoruz” diyor.

Doğadaki kedinin kanepedekinden farkı



* Bacakları daha uzun, başı daha iri ve yassı...

* Gür ve kalın kuyruğu ve kuyruğunda üç-beş siyah halka bulunur. Kuyruk ucunda da kalın bir siyah halka vardır. Ev kedisinin kuyruğu ince olur ve halkaları bu denli belirgin olmaz.

* Kuyruk ucu ev kedisinde incelerek biterken, yaban kedisinde genişleyerek biter.

* Vücudun bazı bölgeleri kızılımsıdır (Ense, bacak baldırları vs). Ayrıca vücutta siyah çizgileri bulunur, bacaklarda ve ensede görülenler çok belirgindir.

Doğadaki kediler kayalık alanlarda ve sık ormanlarda görülür. Genellikle gece etkindir. Ağaç ve kütük kovuklarında, kaya yarıklarında barınır.