Ada sahillerinde gazlıyorum!

Adalar’da ‘Faytonlar kaldırılsın’ tartışması sürerken, bir sorun daha gündemde: Kontrolsüzce artan akülü araçlar. Yasalara göre sadece yaşlı ve engellilerin alabileceği bu araçlar Adalar’da illegal kullanılıyor ve kanuna göre tamamen yaya yolu olarak belirlenmiş ilçede fayton ve bisikletlilerle birlikte yoğun trafik oluşturuyor.

İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği üyesi Şahika Savran; fayton, bisikletli ve akülü araçların yarattığı trafik sebebiyle geçen yıl 20 bisikletlinin hayatını kaybettiğini iddia ediyor: “Elektrikli ya da akülü araçları yalnızca hasta ya da yaşlıların kullanmasına izin var. Ancak yaşlılar üzerinden adaya getirilen akülü araç sayısı 4 bini aşmış durumda. Hatta geceleri 12 yaşındaki çocukların araçlarla yarış yaptığını görüyoruz.”

Adalar’da motorlu araç sayısının da hızla arttığını ifade eden Savran, “İster benzinli, ister akülü; sonuçta motorlu araç. Burada sadece ambulansa izin var ama İSKİ’sinden telekomünikasyon şirketlerine kadar her kurumun motorlu aracı bulunuyor. Adalar bunu kaldırmıyor. Hafta sonu yüzlerce bisiklet kiralanıyor, faytonlar yollarda, elektrikli ve akülü araçlar da çıkıyor. Bu durum çok ciddi kazalara sebep oluyor” diyor.

Yetki karmaşası var

Açık Radyo’da yayımlanan ‘Dünya Mirası Adalar’ programında ilçe sorunlarına ışık tutan Derya Tolgay ise buranın sit alanı olduğunu vurguluyor. “Ulaşım konusunda 2011’e kadar gözle görülür bir problem yoktu” diyen Tolgay, turizmin yoğunlaşmasıyla faytonların, araçların, bisikletli sayısının hızla arttığını anlatıyor.

Tolgay’a göre Adalar’da belirlenmiş belli kurallar var ancak uygulamada kurumlar birbirleriyle bağlantılı değil. “Parçalanmış yönetim sistemiyle çözüm mümkün değil” diyor: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ve Kaymakamlık; Adalar’la ilgili farklı yetki alanlarına sahip. Faytonlar İBB, motorlu taşıtlar Trafik Emniyet Müdürlüğü sorumluluğunda. Çözüm için tüm kurumlar koordineli çalışmalı.”



Fotoğraf:Murat Şaka

Adalar Belediyesi: Çıkardığımız yönetmelikler yeterli olmuyor

Adalar Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Müdürü Şebnem Uztürk anlatıyor:

Aslında akülü araç kullanımı yasak. Sadece yaşlı ve engelliler devlet hastanelerinden heyet raporuyla belediyemize başvurarak alabiliyor.

Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü yasadışı plakasız araçları topluyor. Ama saklanabileceği bir depo olmadığı için el konulan araçları geri dağıtmak zorunda kalıyorlar.

Özellikle yazın nüfus yoğunluğu var. Fayton, bisiklet, akülü araç ve yayalar aynı yolu paylaşınca kazalar kaçınılmaz oluyor.

Maalesef burada yasal bir düzenleme yok. Biz yeni bir bisiklet yönetmeliği çıkardık, Adalar’daki yollarla ilgili çalışmalar yaptık ancak pek çok kurumun birlikte çalıştığı büyük bir düzenleme projesi olmadan bu sorun çözülecek gibi görünmüyor.

Yıllardır Adalar Belediyesi, İBB, Valilik olarak yetki ve sorumluluk kaosu yaşıyoruz. Sorun ancak büyük bir planla çözülebilir.