Açtık ellerimizi, bal duasına çıktık

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Pazar HaberleriAçtık ellerimizi, bal duasına çıktık
GeriHürriyet Pazar Açtık ellerimizi, bal duasına çıktık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hürriyet Pazar
23.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Açtık ellerimizi, bal duasına çıktık

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
Açtık ellerimizi, bal duasına çıktık

Haftanın gündeminden: Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da arıcılar bal duasına çıktı. Birleşmiş Milletler raporunda yıl sonuna kadar arıların yüzde 40’ının öleceğini öngörüyor. Çevrebilimciler uyarıyor: “Tehlikenin farkında mısınız?” Peki arıların ekosistemden silinmesi halinde bizi neler bekliyor?

Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak görülen aşırı sıcak, aşırı yağış, kuraklık gibi sert iklim olayları artık hayatlarımızın bir gerçeği. Bu felaketlere dayanma kapasitemiz yüksek gibi görünse de durum hiç de göründüğü gibi değil. Çünkü tehlike birçok yönden geliyor. Örneğin arı ölümleri! Ülkenin hemen hemen tüm bölgelerinde iklimdeki dengesizliğe bağlı olarak yaşanan arı ölümleri ve bal kaybı daha sezonun başında olunmasına karşın ciddi boyutlara vardı. Arıcılar bir mucizeye tanık olmamaları halinde bu yıl yaşanacak arı ve bal kaybının yüzde 40’ları bulacağını, bazı bölgelerde bu rakamın çok daha yukarılara çıkacağını söylüyor.
Çam balını bilirsiniz; ağacın kokusu, aroması, özü siner içine. Aslında arı o balı çamdan yapmaz. Kendine o çamı mesken tutan asalak bir böceğin yardımı gerekir çam balı için. Basra böceğinin...
Basra böceği yaşamının tamamını çam ağacı üzerinde yerleşerek ve çam ağacının özsuyunu emerek geçirir. Bu özsuyunda yaklaşık olarak yüzde 80 karbonhidrat, yüzde 20 protein bulunuyor. Basra böceği protein kısmını kendi beslenmesi için kullanır, artan karbonhidratlı bileşiği ise salgıyla atar. İşte bu salgıya çam balı çiği deniyor. Bal arılarının toplayıp çam balını ürettiği öz işte bu... Ağustos, eylül, ekim ve kasım ayları ise bu balın en yoğun üretildiği zamanlar. Ne var ki ısıttığımız dünyada yeni oluşan şartlara uyum sağlayamayan canlılardan biri de Basra böceği.
Bu ülkesel bir sorun
İklim değişikliğinin oluşturduğu koşulları “Şu an ne arı ne de arıcılar bu değişikliklere uyum sağlayabilecek kadar esnek” diye açıklayan Çevre ve Arı Koruma Derneği (ÇARIK) Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tuncay Beştoy, “Marmaris ve Datça’da şu anda sıcaklık 36 derece. Bu nedenle 0-100 metre arasındaki Basra böcekleri sıcaktan ölüyor. Çok ciddi sayıda Basra böceği kaybı var. Marmaris ve civarına her yıl 3 milyondan fazla kovan çam balı için gelir. Bu, Türkiye’deki kovanların neredeyse yarısına denk geliyor. Bu yıl çok kötü gidiyor ve arıcılar bu gidişle son umutları olan çam balını da bulamayacak” diyor.
Arıcıların her daim iklime göre şekillenmiş, açan çiçekleri takip eden bir rotası olduğunun altını çizen Şamil Tuncay Beştoy, “Örneğin yaylaya çıkıyoruz. Bunun zamanını açan çiçek, hava koşulları belirler. Yaylaya gidiyoruz ve orada yıllardır alıştığımızın dışında üç dört gün yağışa maruz kalıyoruz. Bu yıl tam da bu aylarda aşırı hava olayları nedeniyle 10 günde 4 kere yer değiştiren arıcılar var. Her nakil 4-5 bin lira masraf demek. Daha önemlisi arının güçlenmesi, çoğalması gereken dönemde zayıflaması demek. Böyle giderse şu andaki kaybımız yüzde 40’ları bulur” diyor ve ekliyor: “Bu artık arıcıların sorunu olmaktan çıktı. Bu ülkesel bir sorun.”
Dünyayı terk etmek üzereler!
Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 2018 verilerine göre, iklim değişikliği ve tarımda kullanılan zehirler nedeniyle arılar ve diğer polenleyici türlerin nesli tükenme tehlikesi yaşıyor. BM verilerine göre yüksek sıcaklıklar, kuraklık ve seller gibi aşırı iklim olayları ile çiçeklenme zamanındaki değişimler nedeniyle dünya genelinde arıların yüzde 40’ı yok olma riskiyle karşı karşıya.

Bu hale nasıl geldik?
İklim değişikliği ve etkilerinin Türkiye’de en fazla hissedildiği yerlerden olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki arıcılar ise ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar.Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan geçen yıl aşırı yağışların, bu yıl ise aşırı kuraklığın Van ve çevresindeki arıcıları bitme noktasına getirdiğini söylüyor: “Geçen yıl baharın gelişiyle birlikte arının tam sahaya çıkacağı zamanlar çok fazla yağış oldu. Arılar içeride aç kaldı ve çalışamadı. Bu yıl ise tam çiçeklenme zamanı hiç yağış almadık ve bu defa da her şey kurudu, çiçek kalmadı. Şu an ne ot var, ne çiçek. Normalde iyi bir sezonda kovan başı15 kilo civarı bal alıyorken bu yıl 5 kiloya kadar düşeceğini tahmin ediyorum. Geçen yıl yağmur, bu yıl kuraklık bizi bitirdi.” Halil Tandoğan, Van ve çevresinde bulunan 115 bin civarındaki kovanın yüzde 60’ının yok olması tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor.

Açtık ellerimizi, bal duasına çıktık



Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
“Çocuğumu Los Angelas’ta Büyütemezdim”
'Tarifsiz kederler içinde bir yangının tam ortasındayım'
Dükkanı kapattılar
Can'la alışveriş