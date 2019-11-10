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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet İren...ŞÖYLE BİR HAVA ALMAYA ÇIKTIM
10.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Açık hava çarpıntı yaptı sinemaya kaçtım

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Açık hava çarpıntı yaptı sinemaya kaçtım

Şimdi aslında yazdan kalma bir günden ya da ‘Çölde Çay’ filminden havaların hüküm sürdüğü şu günlerde benim değişik yerlere, bol bol hava almaya çıkmam beklenir. Ama her çıktığımda mümkün mertebe kapalı bir mekân olan sinemaya gidiyorum. Niye, çünkü şehirli insanın şehirli insanlıktan uzak olma halleri bana biraz bastı.

Açık havada gezmekten randıman alamıyorum. Durduk yere sinirleniyorum. Halbuki yılın son çeyreğinde öfkemi içimde tutmak suretiyle buhara çevirip, kendi yaşam enerjimi kendim üretmeye karar vermiştim. Bu şekilde dışa bağımlılığı azaltıp sürdürülebilir bir büyüme yakalayaraktan diye gidecekti.
“Adnan Abi oleey”
Ama mesela çıkıp kaldırımda motosikletten kaçmaktan yürüyemiyorsan olmuyor işte. Veyahut geçen akşam aldığımız hava. Köpeği de alıp bir çay içmeye çıkmışız. Köşede ATM’ler var, yanından geçiyoruz. Böyle yaşını başını almış kadınlı erkekli kalabalık bir ekip sotelenmiş, bir şeylerin peşinde. Diğer yandaki mekâna bir adam girmekte, ondan saklanıyorlar. Daha “Bunlar burada n’apıyor” demeye kalmadan haydi hop meşale çıkartıp yaktılar, “Adnan Abi oleey” diye tezahürata giriştiler. Sokak ortasında köşeden fırlayıp meşale patlatmak. Arkadaş sürprizini kes.
Üçümüz ayrı yanlara savrulduk korkudan. Hayvanın zaten fabrika ayarları panik atak. Aklı uçtu garibanın, nereye kaçacağını şaşırdı. Böyle olunca ben “Ne yapsak” sorusuna otomatik olarak “Sinemaya gidelim” diyorum tabii. Ruh hali nispeten stabilize edilmiş ortam sonuçta. Genel olarak da şu düşüncelerle ayrılıyorum:
-Gişede “Yerleri sistem otomatik olarak vermektedir” diyor ama aslında öyle vermiyor, görüyoruz. Gişe memuru kafasında sürekli orası mı burası diye kırk saat yer seçilmesinden sıkılmış. Haklı.
-Burada da her şey mükemmel değil, şu film sırasında telefonla oynamama işini hâlâ oturtamadık.
-Yerli komediler küfretme ya da cinsellikli gönderme mizahına biraz bol keseden yaslanıyor.
-3D sinema teknolojisi gereksiz. Zaten bu da üç boyutlu falan değil, birbirimizi kandırmayalım artık daha fazla.
-Her sinemada mutlaka bir tane fısıldama işinde başarısız insan oluyor. Karikatür sanırsın ama değil. Var hakikaten. Kotası var sanki yıllardır.
-Koreliler sinema işini biliyor.
-Aslında baştan bir ‘Taxi Driver’ izledin mi baya bir filmi izlemiş kadar oluyorsun.

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