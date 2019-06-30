93. Gazi Koşusu’nun şampiyonu bugün 17.15’te Veliefendi Hipodromu’nda belli olacak! Gazi’de jokey savaşları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Pazar Haberleri93. Gazi Koşusu’nun şampiyonu bugün 17.15’te Veliefendi Hipodromu’nda belli olacak! Gazi’de jokey savaşları
GeriHürriyet Pazar 93. Gazi Koşusu’nun şampiyonu bugün 17.15’te Veliefendi Hipodromu’nda belli olacak! Gazi’de jokey savaşları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hürriyet Pazar
Aslı BARIŞ/abaris@hurriyet.com.tr - Fotoğraflar: İBRAHİM YURTBAY
30.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

93. Gazi Koşusu’nun şampiyonu bugün 17.15’te Veliefendi Hipodromu’nda belli olacak! Gazi’de jokey savaşları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
93. Gazi Koşusu’nun şampiyonu bugün 17.15’te Veliefendi Hipodromu’nda belli olacak! Gazi’de jokey savaşları

Türkiye’nin en önemli at yarışı Gazi Koşusu bugün gerçekleşiyor. Peki şampiyon kim olacak? Kupayı beşinci kez Ahmet Çelik mi kaldıracak? Yoksa ‘Bizim İçin Şampiyon’ filmiyle hayatı film olan Halis Karataş mı? Ya da iki yeni süperstar Mustafa Çiçek ve Gökhan Gökçe mi? Efsane jokey Süleyman Akdı ile yarış öncesi Veliefendi’deydik: “Bu yıl Gazi’de dengeler değişebilir.”

Buraya ilk çıktığım anı hatırlıyorum da... Kazandığım ilk Gazi’yi... Hipodroma çıktığımda kendimi Rambo gibi  hissetmiştim.”

Bu cümlelerin sahibi, binicilik dünyasında ‘İmparator’ olarak anılan efsane jokey Süleyman Akdı. Kavrulan bir İstanbul öğlesi, biz 2400 metrelik parkuru turlarken, 1978 yılında kazandığı ilk Gazi Kupası’nı anlatıyor. Çimenleri göstererek “Ben olsam tam da burada koşardım” diyor. “Buradaki çimenler 1968’de ekildi, eski çimen.  Pistin solunda kalanlar yeni ekilmiş. Her zaman eski çimenlerden koşmak iyidir.”

Bu sabah Veliefendi boş, çıt çıkmıyor. İki gün sonra ise çok farklı bir manzara karşılayacak beni... Önümüzdeki boş tribünler dolup taşacak. Çünkü pazar günü yani bugün Türk at yarışçılığının 1 numaralı organizasyonu Gazi Koşusu düzenlenecek burada... Üç yaşında 21 safkan İngiliz atı hayatlarında ilk kez ve sadece bir kere, tarihe iz bırakmak için koşacaklar. Efsane jokey Süleyman Akdı konuşurken, aklıma geçen seneden kareler geliyor: Jokey Ahmet Çelik, ‘Hep Beraber’ adlı atıyla sadece 2 dakika 29 saniye 67 salisede dördüncü kez Gazi Kupası’nı kucakladığında yaklaşık 8 bin kişinin tezahüratları, alkışları, coşkusu... Ve aklımdaki soru: Ahmet Çelik beşinci kez Gazi’yi alabilir mi? Süleyman Akdı “Bence zor” diyor... Nasıl yani? İki hafta önce kazanmasına kesin gözüyle bakılan favori, nasıl bahislerde gözden düştü? Öğreniyorum ki, bu sene yaşananlar bir hayli heyecanlı: Son dört yılın şampiyonu Ahmet Çelik ve efsane jokey Halis Karataş arasında öyle bir mücadele yaşanmış ki! 

93. Gazi Koşusu’nun şampiyonu bugün 17.15’te Veliefendi Hipodromu’nda belli olacak Gazi’de jokey savaşları

Üç favori var

Bu mücadelenin kaynağı: Gazi’nin bu seneki favorilerinden ‘Long Runner’ adlı safkan. Özetlersek:  Ahmet Çelik, muhtelif koşularda üç kez bindiği Long Runner’la Gazi Koşusu’nda koşmak için anlaşıyor ve hazırlanıyor. Ancak geçen ay, ‘Bizim için Şampiyon’la hayatı film olan Halis Karataş koşmak istiyor Long Runner’la... Atın sahibi Arif Kurtel, Çelik’ten vazgeçerek, tercihini Karataş’tan yana kullanıyor; Long Runner’la koşmak tecrübeli jokeyin hakkı oluyor. Çelik, bu tercihin üzerine, Karataş’ın Long Runner’ı görmeden önce bindiği ‘Last Romance’ ile Gazi’ye koşmak için hazırlanıyor. Ve iş birdenbire Karataş-Çelik arasında dev bir çekişmeye dönüşüyor.

İşin bununla bittiğini sanmayın: Çok enteresandır ki yarışın favorileri ‘Long Runner’ ve ‘ Last Romance’ değil. İki genç jokey,     Mustafa Çiçek ve Gökhan Gökçe ve ‘Yamanbeyi’ ve ‘Scoutleo’ ile yarışın diğer favorileri. Peki gençler kıdemlileri geçecek mi? İki şampiyon gençlere yenilecek mi? Yoksa Gazi’den tek ve ölümsüz bir lider mi çıkacak? Efsane jokey Süleyman Akdı ile bu soruların cevaplarını arıyoruz Veliefendi’de...

93. Gazi Koşusu’nun şampiyonu bugün 17.15’te Veliefendi Hipodromu’nda belli olacak Gazi’de jokey savaşları

İşte size 3 bilinmeyenli denklem: Gazi’nin şampiyonu kim olacak? Halis Karataş ve Ahmet Çelik’in paylaşamadığı Long Runner mı? (solda) Yoksa genç jokeylerin bindiği safkanlar Yamanlarbeyi ve Scoutleo mu?

Bu yıl Gazi çok bilinmeyenli bir denklem!

Sizce bu yıl kim kazanacak? Halis Karataş mı Ahmet Çelik mi?

- Üç favorim var: Long runner, Yamanlarbeyi ve Scoutleo. Oldukça ilginç bir yarış geçiriyoruz: Koşulan yarışlara göre konuşursak koştuğu üç yarışı da kazanan Yamanlarbeyi başfavorilerden biri. Scoutleo da favorilerden. İkisine de çok genç jokeyler biniyor. Şansları büyük. Ve tabii Halis Karataş’ın bineceği  Long Runner üçüncü favori. Bu atların hepsi birbirini geçebilir.

Peki Ahmet Çelik’in bindiği ‘Last Romance’?

-’Last Romance’ hiçbir şey yapmayacak bence...

Son dört yılın şampiyonu jokey Ahmet Çelik’e rağmen mi? Birkaç hafta önce verdiğiniz bir röportajda “Ahmet Çelik alır” diyordunuz...

- Evet, daha önce Ahmet Çelik’in bu yarışı da alacağını öngörmüştüm. Ama o zaman Çelik’in koşacağı at The Long Runner’dı. Şimdi işler değişti: Halis Karataş, Long Runner’la koşmak isteyince tüm hesaplar değişti. The Last Romance’in kazanacağını asla düşünmüyorum. Halis Karataş’ın Long Runner’a binmesi şansını bir kat daha artırdı.

93. Gazi Koşusu’nun şampiyonu bugün 17.15’te Veliefendi Hipodromu’nda belli olacak Gazi’de jokey savaşları

Biraz haksızlık olmuyor mu? Nasıl oldu bu değişim?

-Halis ‘Long Runner’ın yarışlarını izleyip, eküri sahibi Arif Kurtel’e kendisinin Long Runner’a binmek istediğini söylemiş. Sonuçta her ne kadar Ahmet Çelik üst üste dört yarışı kazanmış olsa da, tecrübe ve jokeylik anlamında Halis daha önde. Halis’in koşması atın şansını artırdı. Kurtel de öyle düşünmüş olmalı ki böyle bir tercih yaptı.

Karataş şüphesiz çok önemli bir isim ama Çelik de rekortmen oldu. Nasıl başardı sizce?

-En önemlisi en kısa yoldan yarışı koşmak. Ahmet Çelik dört yarış kazandı üst üste, dördünde de baktığınız zaman en kısa yoldan koşan jokey o. En uzun koşup kazanan atlar da var. Ama kendi tecrübeme dayanarak bu yarışı en kısa yoldan koşan atın kazanacağını öngörüyorum. Starttan itibaren atınızı en kısa yoldan ön grubun arkasındaki yere konumlandırırsanız hiç dolaşmadan en kısa yoldan siz koşmuş oluyorsunuz.

Halis Karataş daha Long Runner’a binmedi. Bir jokeyle at arasında ilişki kurulması gerekmiyor mu koşular öncesinde? ‘Bizim İçin Şampiyon’ filminde izledik: Karataş ve Bold Pilot arasında derin bir sevgi vardı...

-       Şimdi o bir film. İşin gerçeği çok farklı. O filmin içinde olan biri olarak söylüyorum bunu. Bold Pilot’a Akın Özdeniz de bindi. Sadece Halis binmedi yani. Ama bir jokeyin bir atla bütünleşmesi sürekli ona binmesiyle alakalı bir durum değil. Biz bu atların zaten yedi sülalesini biliyoruz. Hatta yedi sülalesine biniyoruz. Bir jokeyin yarışını seyretmesi yeterli. Atı tanıyor, birçok yarışını gördü. Zaten şu ana kadar sadece beş yarış koştu Long Runner. Bundan üçünü Ahmet Çelik bindi, birine Halis bindi, bir tanesine de Tolga Yıldız bindi. Yani ilk defa binmesi hiç önemli değil; biz o atları tanıyoruz, ne karakterde olduğunu biliyoruz. Nasıl koştuğunu biliyoruz. O yüzden Halis için bir problem olacağını hiç düşünmüyorum.

93. Gazi Koşusu’nun şampiyonu bugün 17.15’te Veliefendi Hipodromu’nda belli olacak Gazi’de jokey savaşları

Peki siz Ahmet Çelik’in yerinde olsanız  Karataş’ın binmekten vazgeçtiği Last Romance ile yarışır mıydınız?

-Hayır. Vardır bir bildiği ama ben yapmazdım.

Ya kazanırsa?

- Hiç sanmıyorum ama  tüm dengeleri değiştirir...

Yamanlarbeyi’ne binecek Mustafa Çiçek ya da Scoutleo’nun jokeyi Gökhan Gökçe kupayı kaldırırsa ne olur?

- O iki ismin de kazanması olası. Büyük bir şans elde ettiler, at sahipleri arkalarında durdu. Değerlendirmeleri gerekiyor. Bu tamamen yarışın temposuyla alakalı. Sonuçta bu işler biraz teknik, biraz kısmet...

93. Gazi Koşusu’nun şampiyonu bugün 17.15’te Veliefendi Hipodromu’nda belli olacak Gazi’de jokey savaşları
İkinci Gazi şampiyonluğum bir tesadüf

Çok uzun süre ata bindim ama sadece iki kez Gazi kazandım. İlki (1978) kendimden çok emindim, hipodroma Rambo gibi çıktım, kazandım. Son kazandığım Gazi koşusu ise tamamen tesadüf. Sabah idman bitti, bizim televizyonda yarışları seyrettiğimiz bir oda var, ona gittim. Gazi evvelinde koşan Akson yarışı açıktı. İzledim “Gazi’yi kazanacak atı buldum. ‘Prestij’ kazanacak” dedim. Benim de atım yok... Oradaki abilerimiz “Biner misin?” dediler, “Binerim” dedim. Atın sahibiyle görüşüldü, bindim, kazandık. Tamamen tesadüftü...

93. Gazi Koşusu’nun şampiyonu bugün 17.15’te Veliefendi Hipodromu’nda belli olacak Gazi’de jokey savaşları

Tribünden bildiriyoruz: True Models İstanbul’a bağlı modeller Ella ve Rada’nın taktığı çiçekli şapkalar oldukça revaçta.

Derbinin en şıkı kim olacak?

1927’den beri aralıksız düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu’nun bir önemi de tribünlerde yaşanan coşku ve şıklık. Hemen her kesimin rağbet ettiği bu koşu, moda haftasını aratmıyor. Bir balo misali, erkekler takım elbisesiz, kadınlar ise şapkasız katılmıyor. İPeki ngiltere’nin Royal Ascot yarışının Türkiye karşılığı olan derbide ne tip şapkalar göreceğiz? Tüyolar için Meghan Markle ve Kate Middleton’ı referans alalım: Siyah, beyaz ve gri ağırlıklı olurken, çiçekli modeller hayli revaçta. Hava koşullarını da göz önüne alırsak, güneşten koruyan geniş farklı renklerde hasır şapkaların da geri dönüş yapacağını öngörebiliriz. Tarzlar ne olursa olsun, sonuç aynı: Her kadın Veliefendi’de bir günlüğüne Kate Middleton olacak!

 

 

  

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
“Bakışların hep kalbime aksın böyle"
Kapadokya’da moda şovu
Kim der ki doğum yapmış!
Yasemin tatilde!