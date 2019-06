93. Gazi Koşusu’nun şampiyonu bugün 17.15’te Veliefendi Hipodromu’nda belli olacak! Gazi’de jokey savaşları

Buraya ilk çıktığım anı hatırlıyorum da... Kazandığım ilk Gazi’yi... Hipodroma çıktığımda kendimi Rambo gibi hissetmiştim.”

Bu cümlelerin sahibi, binicilik dünyasında ‘İmparator’ olarak anılan efsane jokey Süleyman Akdı. Kavrulan bir İstanbul öğlesi, biz 2400 metrelik parkuru turlarken, 1978 yılında kazandığı ilk Gazi Kupası’nı anlatıyor. Çimenleri göstererek “Ben olsam tam da burada koşardım” diyor. “Buradaki çimenler 1968’de ekildi, eski çimen. Pistin solunda kalanlar yeni ekilmiş. Her zaman eski çimenlerden koşmak iyidir.”

Bu sabah Veliefendi boş, çıt çıkmıyor. İki gün sonra ise çok farklı bir manzara karşılayacak beni... Önümüzdeki boş tribünler dolup taşacak. Çünkü pazar günü yani bugün Türk at yarışçılığının 1 numaralı organizasyonu Gazi Koşusu düzenlenecek burada... Üç yaşında 21 safkan İngiliz atı hayatlarında ilk kez ve sadece bir kere, tarihe iz bırakmak için koşacaklar. Efsane jokey Süleyman Akdı konuşurken, aklıma geçen seneden kareler geliyor: Jokey Ahmet Çelik, ‘Hep Beraber’ adlı atıyla sadece 2 dakika 29 saniye 67 salisede dördüncü kez Gazi Kupası’nı kucakladığında yaklaşık 8 bin kişinin tezahüratları, alkışları, coşkusu... Ve aklımdaki soru: Ahmet Çelik beşinci kez Gazi’yi alabilir mi? Süleyman Akdı “Bence zor” diyor... Nasıl yani? İki hafta önce kazanmasına kesin gözüyle bakılan favori, nasıl bahislerde gözden düştü? Öğreniyorum ki, bu sene yaşananlar bir hayli heyecanlı: Son dört yılın şampiyonu Ahmet Çelik ve efsane jokey Halis Karataş arasında öyle bir mücadele yaşanmış ki!



Üç favori var

Bu mücadelenin kaynağı: Gazi’nin bu seneki favorilerinden ‘Long Runner’ adlı safkan. Özetlersek: Ahmet Çelik, muhtelif koşularda üç kez bindiği Long Runner’la Gazi Koşusu’nda koşmak için anlaşıyor ve hazırlanıyor. Ancak geçen ay, ‘Bizim için Şampiyon’la hayatı film olan Halis Karataş koşmak istiyor Long Runner’la... Atın sahibi Arif Kurtel, Çelik’ten vazgeçerek, tercihini Karataş’tan yana kullanıyor; Long Runner’la koşmak tecrübeli jokeyin hakkı oluyor. Çelik, bu tercihin üzerine, Karataş’ın Long Runner’ı görmeden önce bindiği ‘Last Romance’ ile Gazi’ye koşmak için hazırlanıyor. Ve iş birdenbire Karataş-Çelik arasında dev bir çekişmeye dönüşüyor.

İşin bununla bittiğini sanmayın: Çok enteresandır ki yarışın favorileri ‘Long Runner’ ve ‘ Last Romance’ değil. İki genç jokey, Mustafa Çiçek ve Gökhan Gökçe ve ‘Yamanbeyi’ ve ‘Scoutleo’ ile yarışın diğer favorileri. Peki gençler kıdemlileri geçecek mi? İki şampiyon gençlere yenilecek mi? Yoksa Gazi’den tek ve ölümsüz bir lider mi çıkacak? Efsane jokey Süleyman Akdı ile bu soruların cevaplarını arıyoruz Veliefendi’de...



İşte size 3 bilinmeyenli denklem: Gazi’nin şampiyonu kim olacak? Halis Karataş ve Ahmet Çelik’in paylaşamadığı Long Runner mı? (solda) Yoksa genç jokeylerin bindiği safkanlar Yamanlarbeyi ve Scoutleo mu?

Bu yıl Gazi çok bilinmeyenli bir denklem!

Sizce bu yıl kim kazanacak? Halis Karataş mı Ahmet Çelik mi?

- Üç favorim var: Long runner, Yamanlarbeyi ve Scoutleo. Oldukça ilginç bir yarış geçiriyoruz: Koşulan yarışlara göre konuşursak koştuğu üç yarışı da kazanan Yamanlarbeyi başfavorilerden biri. Scoutleo da favorilerden. İkisine de çok genç jokeyler biniyor. Şansları büyük. Ve tabii Halis Karataş’ın bineceği Long Runner üçüncü favori. Bu atların hepsi birbirini geçebilir.

Peki Ahmet Çelik’in bindiği ‘Last Romance’?

-’Last Romance’ hiçbir şey yapmayacak bence...

Son dört yılın şampiyonu jokey Ahmet Çelik’e rağmen mi? Birkaç hafta önce verdiğiniz bir röportajda “Ahmet Çelik alır” diyordunuz...

- Evet, daha önce Ahmet Çelik’in bu yarışı da alacağını öngörmüştüm. Ama o zaman Çelik’in koşacağı at The Long Runner’dı. Şimdi işler değişti: Halis Karataş, Long Runner’la koşmak isteyince tüm hesaplar değişti. The Last Romance’in kazanacağını asla düşünmüyorum. Halis Karataş’ın Long Runner’a binmesi şansını bir kat daha artırdı.

Biraz haksızlık olmuyor mu? Nasıl oldu bu değişim?

-Halis ‘Long Runner’ın yarışlarını izleyip, eküri sahibi Arif Kurtel’e kendisinin Long Runner’a binmek istediğini söylemiş. Sonuçta her ne kadar Ahmet Çelik üst üste dört yarışı kazanmış olsa da, tecrübe ve jokeylik anlamında Halis daha önde. Halis’in koşması atın şansını artırdı. Kurtel de öyle düşünmüş olmalı ki böyle bir tercih yaptı.

Karataş şüphesiz çok önemli bir isim ama Çelik de rekortmen oldu. Nasıl başardı sizce?

-En önemlisi en kısa yoldan yarışı koşmak. Ahmet Çelik dört yarış kazandı üst üste, dördünde de baktığınız zaman en kısa yoldan koşan jokey o. En uzun koşup kazanan atlar da var. Ama kendi tecrübeme dayanarak bu yarışı en kısa yoldan koşan atın kazanacağını öngörüyorum. Starttan itibaren atınızı en kısa yoldan ön grubun arkasındaki yere konumlandırırsanız hiç dolaşmadan en kısa yoldan siz koşmuş oluyorsunuz.

Halis Karataş daha Long Runner’a binmedi. Bir jokeyle at arasında ilişki kurulması gerekmiyor mu koşular öncesinde? ‘Bizim İçin Şampiyon’ filminde izledik: Karataş ve Bold Pilot arasında derin bir sevgi vardı...

- Şimdi o bir film. İşin gerçeği çok farklı. O filmin içinde olan biri olarak söylüyorum bunu. Bold Pilot’a Akın Özdeniz de bindi. Sadece Halis binmedi yani. Ama bir jokeyin bir atla bütünleşmesi sürekli ona binmesiyle alakalı bir durum değil. Biz bu atların zaten yedi sülalesini biliyoruz. Hatta yedi sülalesine biniyoruz. Bir jokeyin yarışını seyretmesi yeterli. Atı tanıyor, birçok yarışını gördü. Zaten şu ana kadar sadece beş yarış koştu Long Runner. Bundan üçünü Ahmet Çelik bindi, birine Halis bindi, bir tanesine de Tolga Yıldız bindi. Yani ilk defa binmesi hiç önemli değil; biz o atları tanıyoruz, ne karakterde olduğunu biliyoruz. Nasıl koştuğunu biliyoruz. O yüzden Halis için bir problem olacağını hiç düşünmüyorum.

Peki siz Ahmet Çelik’in yerinde olsanız Karataş’ın binmekten vazgeçtiği Last Romance ile yarışır mıydınız?

-Hayır. Vardır bir bildiği ama ben yapmazdım.

Ya kazanırsa?

- Hiç sanmıyorum ama tüm dengeleri değiştirir...

Yamanlarbeyi’ne binecek Mustafa Çiçek ya da Scoutleo’nun jokeyi Gökhan Gökçe kupayı kaldırırsa ne olur?

- O iki ismin de kazanması olası. Büyük bir şans elde ettiler, at sahipleri arkalarında durdu. Değerlendirmeleri gerekiyor. Bu tamamen yarışın temposuyla alakalı. Sonuçta bu işler biraz teknik, biraz kısmet... İkinci Gazi şampiyonluğum bir tesadüf

Çok uzun süre ata bindim ama sadece iki kez Gazi kazandım. İlki (1978) kendimden çok emindim, hipodroma Rambo gibi çıktım, kazandım. Son kazandığım Gazi koşusu ise tamamen tesadüf. Sabah idman bitti, bizim televizyonda yarışları seyrettiğimiz bir oda var, ona gittim. Gazi evvelinde koşan Akson yarışı açıktı. İzledim “Gazi’yi kazanacak atı buldum. ‘Prestij’ kazanacak” dedim. Benim de atım yok... Oradaki abilerimiz “Biner misin?” dediler, “Binerim” dedim. Atın sahibiyle görüşüldü, bindim, kazandık. Tamamen tesadüftü...



Tribünden bildiriyoruz: True Models İstanbul’a bağlı modeller Ella ve Rada’nın taktığı çiçekli şapkalar oldukça revaçta.

Derbinin en şıkı kim olacak?

1927’den beri aralıksız düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu’nun bir önemi de tribünlerde yaşanan coşku ve şıklık. Hemen her kesimin rağbet ettiği bu koşu, moda haftasını aratmıyor. Bir balo misali, erkekler takım elbisesiz, kadınlar ise şapkasız katılmıyor. İPeki ngiltere’nin Royal Ascot yarışının Türkiye karşılığı olan derbide ne tip şapkalar göreceğiz? Tüyolar için Meghan Markle ve Kate Middleton’ı referans alalım: Siyah, beyaz ve gri ağırlıklı olurken, çiçekli modeller hayli revaçta. Hava koşullarını da göz önüne alırsak, güneşten koruyan geniş farklı renklerde hasır şapkaların da geri dönüş yapacağını öngörebiliriz. Tarzlar ne olursa olsun, sonuç aynı: Her kadın Veliefendi’de bir günlüğüne Kate Middleton olacak!