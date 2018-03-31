7 uzmandan 7 diyet... Sezona formda ve sağlıklı giriyoruz!

MEHMET ÖZ’DEN MİDE KÜÇÜLTME REHBERİ

-28 günlük bu mide küçültme planında kaçınmanız gereken besinler var: Şeker, diyet gazlı içecekler ve yapay tatlandırıcılar, ambalajlı ve işlenmiş gıdalar, hayvansal süt ürünleri ve alkol.

-Akşam 09.00 - sabah 09.00 arası hiçbir şey yenmeyecek.

-Kahvaltıda üç alternatif var: Birincisi yarım avokado üzerine yumurta, ikincisi tam buğday ekmeği üzerine yarım avokado püresi, üçüncüsüyse avokado çikolata smoothie. (Smoothie için, yarım avokadoyu, iki yemek kaşığı kakao, yarım buzdolabında bekletilmiş muz ve çeyrek bardak hindistancevizi sütüyle blenderda karıştırın.)

-Bir günlük ara öğünde isterseniz bir avuç çiğ badem ya da iki yemek kaşığı şekersiz ve katkısız fıstık, fındık ya da badem ezmesi yiyebilirsiniz.

-Öğle yemeğinde meyve ve lif kombosu yapacağız: İlk seçenek, doğranmış brüksel lahanası ve elma salatası. İkinci seçenek, frambuaz ve lahana salatası.

-Akşam yemeği için her birinden yarım porsiyon olmak üzere kinoa, karabuğday, karabuğday noodle – karabuğday eriştesi, farro veya darı tüketebilirsiniz. Yanında 125 gram yağsız et (et istemezeniz yarım porsiyon baklagil de olabilir) ve sınırsız nişastasız sebzelerle...

Bu rehber şişkinliğinizi azaltmak, yağ yaktırmak ve sadece bir ayda midenizin küçülmesini sağlamak için tasarlandı. Aşağıdaki 11 maddeyi dikkate alarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz.



1. Listenizi buzdolabınız gibi gözünüzün önünde olan bir yere koyun. Bu sayede daha kolay takip edebilirsiniz.

2. Bu 28 günde gazlı içecekler yasak olduğundan dolayı tüketmekte olduğunuz gazlı içecekleri sebze suyu veya su ile değiştirmeniz gerekiyor. Kola gibi gazlı içecekler şeker deposudur ve kilo almanıza neden olur. Ayrıca gazlı içeceklerin diyet olanları da tatlı istediğinizi ve iştahınızı artırdığı için kilo alımıyla ilişkilendiriliyor. (İki kişilik sebze suyu için 450 gram ıspanağı 500 ml. suyla blendarda karıştırın. Sonra bir salatalık ve iki kereviz sapını ekleyip tekrar karıştırın. Bir adet soyulmamış armut ve bir adet limonu katıp karıştırmaya devan edin.)

3. Öğünlerinizi önceden hazırlayın. Zamanınız ve sağlıklı bir seçeneğiniz olmadığında pratik gibi görünen sağlıksız öğünlere yönelme ihtimaliniz yüksek. Ancak hazırda, önceden yapıp dolaba koyduğunuz sağlıklı bir şeyler olduğunda diyetinizi de bozmamış olursunuz. İşe, sağlıklı bir çorba hazırlayarak başlayabilirsiniz.

4. Kalan yemekleri kullanın. Örneğin sıktığınız sebzelerin posalarını çorba veya omlet gibi öğünlerde kullanabilirsiniz. Böylece hem daha fazla sebze tüketmiş olur hem de yemeğinize ekstra lezzet katmış olursunuz.

5. Hazırda atıştırmalık bulundurun. Her zaman yanınızda bir – iki ara öğün seçeneği bulundurun ki açlık bastırdığında hazır ve sağlıksız şeylere yönelmeyin. Örneğin içine birkaç çiğ badem koyacağınız minik bir poşet hazırlayabilirsiniz.

6. Motivasyon cümlesi bulun. Kendinize, stresli olduğunuz veya tatlı krizine girdiğiniz zamanlarda tekrar etmek üzere sağlıkla ilgili bir motivasyon cümlesi yaratın veya bulun. Bu cümleyi tekrarlamak uykunuzda da yardımcı olabilir.

7. Kendi sütünüzü hazırlayın: Bir sürü katkı maddesi içerek sütleri bırakıp kendi sütünüzü hazırlayın. Badem sütü hem çok doğal hem de çok az malzeme gerektiriyor. Üstelik evde hazırlaması çok kolay…

8. Plank hareketine daha fazla önem: Yalnızca diyet yapmak düz bir karna sahip olmanıza tek başına yardımcı olamaz bu yüzden bu programın içinde size yardımcı olması için plank hareketleri bulunuyor. İnternetten, eğitmen Holly Rilinger’in nasıl doğru yapıldığına dair videolarını izleyerek egzersizlerinizi daha doğru ve ileri seviyeye taşıyın.

9. Egzersize vakit ayırın. 28 günlük planınızı uygulayarak tabii ki kilo vereceksiniz ancak biraz egzersize vakit ayırmak da hem forma girmenize hem de genel sağlığınızın artmasına yardımcı olacak.

10. İyi bir gece uykusu. Uykunuzun düzensiz olması kilo almanıza ve diğer sağlık problemlerine yol açabilir. İyi bir gece uykusu almak çok önemlidir. Bu program ile her gün kaliteli bir gece uykusu alarak sağlıklı bir gün geçirmek için ihtiyacınız olan enerji ve konsantrasyona sahip olacaksınız.

11. İlerlemenizle övünün. Sağlıklı öğünlerinizi fotoğraflayın, bir plank antrenmanını tamamladıktan sonra kendinizi çekin veya planınızda nasıl ilerlediğinizi anlatan bir şeyler yazın ve bunları sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Arkadaşlarınız da bu işi başaracağınızı bilsin!

28 günlük plank hareketi programı ise şöyle:

1. Gün: 20 saniye 2. Gün: 20 saniye 3. Gün: 30 saniye 4. Gün: 30 saniye 5. Gün: 40 saniye 6. Gün: dinlenme günü 7. Gün: 45 saniye 8. Gün: 45 saniye 9. Gün: 1 dakika 10. Gün: 1 dakika 11. Gün: 1 dakika 12. Gün: 1.5 dakika 13. Gün: dinlenme günü 14. Gün: 1.5 dakika 15. Gün: 1.5 dakika 16. Gün: 2 dakika 17. Gün: 2 dakika 18. Gün: 2.5 dakika 19. Gün: dinlenme günü 20. Gün: 2.5 dakika 21. Gün: 2.5 dakika 22. Gün: 3 dakika 23. Gün: 3 dakika 24. Gün: 3.5 dakika 25. Gün: 3.5 dakika 26. Gün: Dinlenme günü 27. Gün: 4 dakika 28. Gün: 4 dakika

DR. AYÇA KAYA’DAN SAYMALI DİYET

-Sebze yemeklerine et konuyorsa yağ koymayacağız. Etsiz yapılan sebze yemeklerinde bir kilo sebze yemeğine iki yemek kaşığı zeytinyağı koyacağız.

-Peynirler, sütler ve yoğurtlar az yağlı olacak. Her gün üç porsiyon süt-yoğurt grubu yenecek çünkü yoğurt metabolizmayı çalıştırıyor, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor.

-Çorbalarda krema kullanımı yasak.

-Haftada iki gün balık, iki gün tavuk, üç gün kırmızı et yenmeli.

-Badem ve fındık özellikle çiğ ve tuzsuz tüketilmeli.

-Her gün en az iki porsiyon taze meyve yenebilir.

-Her öğünde muhakkak salata veya haşlanmış sebze bağırsak dostu lif kaynağı olarak kullanılıyor.

-Tahıl grubundan günde en az üç, en fazla beş porsiyon yemeye özen göstereceğiz ki bütün besin gruplarından yiyerek sağlığımızı kaybetmeden fazla kilolardan kurtulalım.

-‘Saymalı Diyet’te ekmekten, pilavdan, makarnadan ve çorbadan vazgeçilmiyor. Ancak porsiyon kontrollerine dikkat ediliyor. Hamur işleri ve kızartmalar yenemez. Tatlılara çok yüz verilmiyor. Ama ille isterseniz, haftada bir sütlü tatlı veya iki top dondurma yiyebilirsiniz. Tatlı yenilen günlerde karbonhidrat tüketimi hafif kısıtlanıyor.

-Bu diyette dünde en az sekiz bardak su içilmeli, rahatlatıcı ve metabolizma çalıştırıcı olarak ıhlamur ve yeşil çay tercih edilmeli. Haftada iki-üç kez sütlü kahveye de izin var. Ancak krema ve süttozu kullanmamak üzere.





Birinci günün yıldızı pekmez. Hem iyi bir demir kaynağı hem de enerjiyi yüksek tutmak açısından çok faydalı. Güne kahvaltımızda bir yemek kaşığı pekmez yiyerek başlıyoruz.

Sabah: Bir tane ince ve yağsız krep, 30 gram az yağlı dil peyniri, domates, salatalık, biber, maydanoz ve bir yemek kaşığı pekmez

Öğlen: Bir kase sebze çorbası, beş-altı yemek kaşığı etli türlü, bir kase yoğutlu semiz otu, bol salata

Ara: Bir kase yoğurt, bir yeşil elma, iki yemek kaşığı yulaf ezmesi

Akşam: 120 gram ızgara balık, haşlanmış sebze (kabak, ıspanak, Brüksel lahanası, brokoli), limonlu ve nar ekşili, yağsız salata

İkinci günün yıldızı enginar. Enginar hem karaciğerimizi temizliyor hem de hücrelerimizi yeniliyor.

Sabah: Bir bardak süt, iki yemek kaşığı yulaf ezmesi, bir tane küçük armut

Öğlen: Bir kase yoğurtlu çorba, 120 gram ızgara köfte, haşlanmış sebze (kabak, havuç, brokoli, Brüksel lahanası)

Ara: Bir fincan gerçek süte kahve, üç tane kuru hurma veya kayısı

Akşam: Bir dilim tam buğday ekmeği (25 gram), bir enginar, yoğurtlu semizotu, bol salata

Üçüncü günün yıldızı mantar. Mantar çok iyi bir protein kaynağıdır. Kolesterol içermez ve tok tutar. Form tutmak isteyenler mantardan vazgeçmesin.

Sabah: Bir dilim ekmek (25 gram), bir dilim az yağlı beyaz peynir, domates, salatalık, biber

Öğlen: Bir dilim ekmek, dört-beş yemek kaşığı etsiz zeytinyağlı kabak, bir kase cacık

Ara: İki ince grisini, üç tane kuru kayısı, şekersiz ıhlamur

Akşam: Bir kase tarhana çorbası, dört-beş yemek kaşığı mantar sote, limonlu ve nar ekşili, yağsız salata, bir bardak ayran

Dördüncü günün yıldızı közlenmiş kırmızıbiber. Çok iyi bir likopen kaynağıdır, hücreleri yeniler ve onarır, kanserden korur.

Sabah: Bir dilim çavdar ekmeği, bir tane kayısı kıvamında haşlanmış yumurta, közlenmiş kırmızı biber, domates, salatalık, biber

Öğlen: İki yemek kaşığı sebzeli bulgur pilavı, dört-beş yemek kaşığı zeytinyağlı etsiz yeşil fasulye, yağsız salata, bir kase cacık

Ara: İki top meyveli dondurma

Akşam: 100 gram ızgara bonfile, haşlanmış sebze (brokoli, Brüksel lahanası, az havuç, ve közlenmiş kırmızı biber), limonlu ve yağsız salata.

Beşinci günün yıldızı badem. Zayıflamak isteyenler ara öğünde çiğ, tuzsuz 10 tane badem tercih edebilir. Hem bir protein kaynağı hem de çok tok tutuyor.

Sabah: Bir bardak süt, iki yemek kaşığı yulaf ezmesi, iki dilim ananas

Öğlen: Dört yemek kaşığı peynirli ve domatesli makarna, dört-beş yemek kaşığı kıymalı ıspanak, bir kase yoğurt, yağsız limonlu salata

Ara: Bir tane yeşil elma, 10 tane çiğ badem, yeşil çay

Akşam: 120 gram ızgara balık, bol salata, haşlanmış sebze

Altıncı günün yıldızı semizotu. Çok iyi bir lif kaynağı, Omega-3 yağ asitlerinden çok zengin. Kalp- damar sağlığı açısından haftada en az üç-dört kez yemeye özen gösterin.

Sabah: İki dilim çavdar ekmeğine az yağlı beyaz peynirle yapılmış domatesli yağsız tost, bir fincan gerçek süte kahve

Öğlen: Bir kase az yağlı domates çorbası, dört-beş yemek kaşığı yumurtalı semizotu, bir kase cacık, yağsız bol salata

Ara: Bir tane probiyotikli yoğurt, bir kivi, iki ceviz

Akşam: Bir dilim kepekli ekmek, dört-beş yemek kaşığı sebzeli tavuk sote, limon ve nar ekşili yağsız salata, yoğurtlu semiz otu salatası

Yedinci günün yıldızı yoğurt. Hem çok iyi bir kalsiyum kaynağı hem probiyotik zengini hem de protein, karbonhidrat ve yağ içeren en önemli besinlerden biri.

Sabah: Bir haşlanmış yumurta, bir yemek kaşığı çökelek, bol yeşillik, beş zeytin, bir dilim ekmek

Öğlen: Bir dilim ekmek, dört-beş yemek kaşığı etsiz ıspnak, bir kase sarımsaklı yoğurtla beraber, salata

İkindi: Bir fincan sütlü kahve, üç kuru kayısı, iki tane ceviz

Akşam: Bir kase mercimek çorbası, haşlanmış karanabahar-brokoli-havuç, bir kase yoğurt, salata





DİYETİSYEN BANU KAZANÇ’TAN ERKEKLERE ÖZEL DİYET

-Bu diyet 35-45 yaş arası, ortalama 1.75-1.85 santim boyunda, 10 kilo fazlası olup hiçbir sağlık problemi olmayan erkekler için uygun. Kriterlere uyuyorsanız, öğle yemeğinde makarna yerseniz, o gün karbonhidrat ağırlıklı beslenmemelisi, aşağıdaki listede ‘haftada iki gün’ olarak belirtilen yemek düzenini takip etmelisiniz.

-Fırında, ızgara, buğulama gibi sağlıklı pişirme yöntemleri tercih edin.

-Bir kilo sebze için pişirirken iki çorba kaşığı zeytinyağı kullanmanız yeterli.

-Kırmızı et haftada iki günle sınırlı tutulmalı.

-Ekmek seçiminizi çavdar ekmeğinden yana kullanın.

-Günlük su tüketiminiz (gün içine yayılarak) ortalama 2.5-3 litre olmalı.

-Ekstra tuz tüketilmeyin. Baharatlar ve aromatik taze –kuru otlar kullanabilirsiniz.

-Salatalara sos olarak bir çorba kaşığı zeytinyağı, balzamik sirke, nar ekşisi ve dilediğiniz kadar limon koyabilirsiniz.

Haftada iki gün sabah: 50 gr peynir, iki yumurtalı omlet, iki dilim ekmek.

Haftada beş gün sabah: 100 gr peynir, 8-10 zeytin, üç dilim ekmek, bir tatlı kaşığı şekersiz reçel

Haftada iki gün öğlen: 125 gr makarna (kıymalı, peynirli ya da yoğurtla), salata

Haftada beş gün öğlen: Bir tabak sebze (zeytinyağlı), bir dilim ekmek, altı kaşık yoğurt

Haftada iki gün ara öğün: 20 badem veya 10 ceviz

Haftada beş gün ara öğün: Bir tostla bir ayran veya 50 gram peynirle yarım simit

Haftada yedi gün akşam: 500 gram balık veya 200 gram kırmızı et (sadece 2 gün) veya 10 kaşık kurubaklagil veya 200 gram hindi, salata

Haftada yedi gün ara öğün (22.00): Süt ve muz veya altı kaşık yoğurtla bir meyve

YRD. DOÇ. NESLİHAN AKTAŞ’TAN YEŞİL ÇAY DİYETİ

-Güne iki bardak alkali suyla başlayın.

Kahvaltı (07.00-08.00): Bir kupa tarçınlı yeşil çay, bir adet haşlanmış yumurta, iki dilim (30 gram) süzme beyaz peynir, maydanoz, salatalık, dereotu, roka, çeyrek nar ve bir tam ceviz içiyle hazırlanmış Gökkuşağı Salatası ve bir dilim tam tahıl ekmeği. Haftada iki gün lor peynirli omlet de yenebilir.

Ara öğün (10.30): İki tam ceviz içi, yarım çay bardağı süt eklemiş, bir fincan şekersiz kahve

Öğle yemeği (12.30-13.00): Altı yemek kaşığı etsiz ve susuz hazırlanmış ıspanak yemeği (lahana yemeği ya da pırasa yemeği de olur), iki yemek kaşığı yoğurt ya da bir su bardağı ayran, bir ince dilim tam tahıl ekmeği, yağsız mevsim salatası. (Haftada iki gün dört yemek kaşığı sebze sote, iki adet ızgara köfte ve üç yemek kaşığı yoğurt da tüketilebilir.)

Ara öğün (15.30-16.00): Bir kupa yeşil çay ya da beyaz çay, yarım elma, bir çay kaşığı toz tarçın ve bir çay kaşığı toz zencefil eklenmiş iki yemek kaşığı yoğurt

Akşam yemeği (18.00): Haftada bir gün altı yemek kaşığı kıymalı sebze yemeği, iki yemek kaşığı bulgur pilavı, bol yeşilliği olan mevsim salatası ve bir su bardağı ayran. Haftada bir gün altı yemek kaşığı zeytinyağlı yeşil mercimek yemeği, bir su bardağı kefir ve mevsim güzeli salata (roka, göbek, maydanoz, salatalık, bir adet küçük boy havuçla). Haftada bir gün üç-dört yumurta büyüklüğünde 90-120 gram ızgara köfte, bol yeşilliği olan mevsim salatası ve bir su bardağı naneli ayran. Haftada bir gün 100 gram light ton balıklı göbek, roka, maydanoz, domates, salatalık içeren Omega3 deposu salata ve bir su bardağı kefir. Haftada bir gün üç yemek kaşığı lor peyniri, iki adet ceviz içi, haşlanmış brokoli içeren mevsim salatası ve bir su bardağı ayran. Haftada iki gün metabolizma hızlandıran tılsımlı çorba ve Gökkuşağı Salatası.





Ara öğün (20.00): Bir kupa tarçınlı yeşil çay

Metabolizma Hızlandıran Tılsımlı Çorba

Malzemeler: 9- 10 yaprak ıspanak, bir avuç brokoli, üç-dört adet kereviz sapı ve yaprak kısmı, bir havuç, bir tutam maydanoz, bir çorba kaşığı bulgur, bir serçe parmak kalınlığında zencefil, iki diş sarımsak, bir çorba kaşığı zeytinyağı, pul biber, kimyon ve karabiber.

Yapılışı: Ispanak saplarını ve brokolileri haşlayın. Havucu kabuklarını soyup dilimledikten sonra, sarımsak ve bir çorba kaşığı zeytinyağı ile soteleyin. Bu sırada kereviz saplarını ayıklayın, yıkayın ve ince ince doğrayın. Sonrasında ıspanak, kereviz sapları, brokoli ve havucu blender’dan geçirin. Kıvamını ayarlamak için su ekleyin, kimyon ve karabiber ilave edin. Bir süre kaynadıktan sonra pul biber ilave edip servis edin.

Yenilmemesi Gereken Yiyecek ve İçecekler

- Alkollü içecekler, boza

- Sakatatlar (karaciğer, beyin, böbrek, dil, dalak, işkembe, kokoreç vb.)

- Av etleri (ördek, kaz, bıldırcın)

- Sucuk, pastırma, salam, sosis vb.

- Yağda kızartmalar (et, sebze, hamur işi kızartmaları)

- Çok yağlı yiyecekler (kaymak, krema, mayonez, çikolata, pasta vb.)

- İçeriği bilinmeyen hazır gıdalar (hazır çorbalar)



DİYETİSYEN TAYLAN KÜMELİ’DEN YENİLEYEN DİYET

-Bu diyette her güne, içine bir dilim limon, birkaç dilim elma, bir parça kabuk tarçın, 3-4 damla alkali damla ve bir çay kaşığı organik elma sirkesi eklenmiş suyla başlanıyor.



Haftanın birinci, dördüncü ve yedinci günlerinde uygulayacağınız diyetinizde;

Sabah: Yarım kepekli lavaş, 30 gram labne light, iki-üç dilim avokado, domates, salatalık

Ara öğün: Salatalık

Öğlen: Yarım kepekli lavaş, 30 gram labne light, iki-üç dilim avokado, domates, salatalık ve bir çay bardağı diyet kefir

Ara Öğün: Salatalık

İkinci ara öğün: Salatalık

Akşam: Yarım kepekli lavaş, 30 gram labne light, iki-üç dilim avokado, domates, salatalık ve bir çay bardağı diyet kefir.

İki saat sonra: Salatalık.

Haftanın ikinci ve beşinci günlerinizde uygulayacağınız diyetinizde;

Sabah: 3-4 domates, bir salatalık, bir sivri biber, bir avuç içi maydanoz, beş zeytin, iki adet karabuğday patlağı

Ara öğün: Beş badem

İkinci ara öğün: Beş badem

Öğlen: 3-4 domates, bir salatalık, bir sivri biber, bir avuç içi maydanoz, beş zeytin, iki adet karabuğday patlağı

Ara öğün: Beş badem

Akşam: 3-4 domates, bir salatalık, bir sivri biber, bir avuç içi maydanoz, beş zeytin, iki adet karabuğday patlağı veya çorba.

İki saat sonra: Beş badem.

Haftanın üçüncü ve altıncı günlerinde uygulayacağınız diyetinizde;

Sabah: Bir yumurta, bir ceviz içi, 30 gram peynir, domates, salatalık

Ara öğün: Beş badem

Öğlen: Etli/etsiz sebze, bir adet probiotik yoğurt

Ara öğün: Bir hurma, beş badem

İkinci ara öğün: Bir adet probiotik yoğurt

Akşam: Etli/etsiz sebze, bir adet probiotik yoğurt.

İki saat sonra: Bir hurma, beş badem

DİYETİSYEN DİLARA KOÇAK’TAN YAĞ YAKAN YOĞURT DİYETİ

-Bu diyet, sağlıklı yetişkin bir bireyin kilo vermesi için dengeli bir diyet programına örnek olarak hazırlandı. Programın özelliği, günler ve öğünlerin yer değiştirebiliyor olması.

-Salatalık, domates, kereviz sapı, yeşillik gibi çiğ sebzeler istenildiği kadar tüketilebilir, salatalara zeytinyağı, limon ve sirke eklenebilir.

-Çay, kahve ve bitki çayları ise şekersiz tüketilmeli.

-Haftada dört 40 dakika yürüyüş yapılmasının programı destekleyeceğini belirtelim.



Birinci gün

Sabah: İki haşlanmış yumurta, üç ceviz veya yarım avokado, bol bol limonlu maydanoz

Öğle: Bir su bardağı domatesli makarna, bol salata

Ara öğün: Bir bardak kefir, bir elma (tarçınlı)

Akşam: Izgara tavuk veya balık, bol salata

Ara öğün: İki kuru erik

İkinci gün

Sabah: Bir dilim tam çavdar ekmeği, iki dilim peynir, dört-beş adet zeytin, domates, salatalık, biber

Öğle: Altı yemek kaşığı kıymalı mercimek, bir kase yoğurt, bol salata

Ara öğün: 20 gram bitter çikolata, 10 çiğ badem

Akşam: İki adet zeytinyağlı enginar, bir kase yoğurt, bol salata

Ara öğün: Bir kivi

Üçüncü gün

Sabah: İki yumurtayla hazırlanmış menemen, üç ceviz veya beş-altı zeytin, bol yeşillik

Öğle: Üç yemek kaşığı haşlanmış bulgur, 50 gram lor peyniriyle hazırlanmış bol salata

Ara öğün: İki adet kuru meyveli yulaflı kurabiye

Akşam: Sınırsız mantar sote, bol salata, bir dilim karabuğday ekmeği

Ara öğün: 15 badem

Dördüncü gün

Sabah: Bir bardak süt, bir yemek kaşığı kakao, bir yemek kaşığı yulaf, yarım armuz veya muzla hazırlanmış smoothie

Öğle: Dört adet ızgara köfte (120 gram), bol salata

Ara öğün: İki adet kuru meyveli yulaflı kurabiye

Akşam: Vicdan Çorbası (Sınırsız), bol salata

Ara öğün: Üç-dört ceviz

Beşinci gün

Sabah: İki haşlanmış yumurta, üç ceviz veya yarım avokado, limonlu bol maydanoz

Öğle: Altı yemek kaşığı zeytinyağlı fasulye, bir kase yoğurt, bol salata

Ara öğün: Bir bardak kefir, bir elma (tarçın serperek)

Akşam: Izgara tavuk veya balık, bol salata

Ara öğün: 15 fındık

Altıncı gün

Sabah: Bir dilim tam çavdar ekmeği, iki dilim peynir, dört-beş adet zeytin, domates, salatalık, biber

Öğle: İki yumurtayla hazırlanmış sebzeli omlet, bol salata

Ara öğün: Yağ yakan yoğurt

Akşam: Izgara et veya köfte (120 gram), bol salata, üç yemek kaşığı bulgur pilavı

Ara öğün: Bir kivi

Yedinci gün

Sabah: Sahanda bir yumurta, bir dilim peynir, limonlu bol maydanoz, beş-altı zeytin, yarım simit

Öğle: Izgara et veya köfte, bol salata

Ara öğün: 20 gram bitter çikolata,10 çiğ badem

Akşam: Vicdan Çorbası (Sınırsız), 50 gram lor peyniriyle hazırlanmış bol salata

Ara öğün: İki kuru kayısı

- Kuru Meyveli Yulaflı Kurabiye tarifi: Yarım çay bardağı sıvıyağ, iki yumurta, bir-iki çay bardağı kepekli un ve bir çay bardağı light yoğurt karıştırılır. Ardından bir buçuk kâse yulaf, bir paket vanilya, yarım paket kabartma tozuyla, bir kâse yaban mersini, kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru erik karışımı eklenerek yoğrulur. Şekil verilip 170 derece sıcaklıktaki fırında 15-20 dakika kadar pişirilir.)

- Yağ Yakan Yoğurt tarifi: Bir kase yoğurdu, yarım elma rendesi, birer tatlı kaşığı zerdeçal, bir tatlı kaşığı keten tohumu (veyaçörek otu), bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tarçın ve bir çay kaşığı kırmızı biberle tüketin.

- Vicdan Çorbası tarifi: İki kabak, iki soğan ve iki domatesi küp küp doğrayın. Bulgur, hafifçe ezilmiş iki-üç diş sarımsak, doğranmış birer demet nane, maydanoz ve dereotunu bir tatlı kaşığı zeytinyağıyla hafifçe soteleyin. Üzerine iki-üç bardak su ilave edip sebzeler yumuşayıncaya değin peşirin. Üzerine, kuru nane, kimyon, karabiber ve kırmızı pul biber ekleyerek tüketin.

DR. HASAN İNSEL’DEN BAĞIRSAK DETOKSU

Dr. F.X.Mayr, 1875-1965 yılları arasında Avusturya’da yaşamış bir araştırmacı hekim. Kendi adıyla anılan, bağırsakların hazmetmesinin ön planda olduğu bir diyet, detoks ve tedavi programının yaratıcısı. Dr. F.X.Mayr’a göre ne yendiği önemli ama asıl önemli olan, neyi hazmettiğimiz. Sağlıklı beslenmenin formülünü ‘sağlıklı gıda + sağlıklı sindirim’ şeklinde özetleyen F.X.Mayr Hekimi Dr. Hasan İnsel, yemek yerken bağırsaklarımız yoran ve hazmetmemizi zorlaştıran yanlışları şöyle anlatıyor:



- Çok az çiğniyoruz

- Çok büyük lokmalar alıyoruz

- Çok az tükürükle karıştırıyoruz

- Çok asitli yiyoruz

- Çok sinirli yiyoruz

- Çok geç saatlerde yiyoruz

- Çok karışık yiyoruz

- Çok sık bir şeyler yiyoruz

- Çok fazla hazmedemeyeceğimiz yiyecekleri yiyoruz.

Yediklerimize odaklanırken, yediklerimizi hazmedip etmediğimize pek dikkat etmeyiz. İşin püf noktası işte burada:

- Yemekleri küçük lokmalar halinde, çok çiğneyerek ve tükürükle karıştırarak, başka şeyle meşgul olmadan, tadına vararak yiyin. Tükürükte karbonhidratları sindiren amilaz enzimi vardır, bundan yararlanmamız lazım.

- Yemekler arasında yeterince su içmeniz lazım ama yemek sırasında suyu sadece yudumlayarak için. Yemek sırasında içilen su, midedeki yemeklerin tam parçalanmadan bağırsaklara atılmasına neden olur. Bu ve az çiğnenmiş besinler, bağırsaklarda toksinlerin emilmesine sebep olan geçirgen bağırsak sendromu dediğimiz tablonun etkenlerinden biri.

- Her lokma arasında çatal, kaşık ve bıçağı masaya bırakın.

- İyi çiğneyip tükürükle karıştırdığınız kahvaltınız 20 dakika, yemekleriniz tercihen 30 dakika sürmeli.

- Yemeğe sinirli şekilde oturmayın. Sinirliyseniz, bekleyin. Sofraya 10 dakika sonra oturun.

- Doyma hissini tanımayı öğrenin. Zevk içinde, bir ritüel şeklinde yemeğinizi yerken, doyduğunuzu hissettiğiniz an yemeyi bırakın.

- Yemekler arasında sık sık arada atıştırmayın.

- Çok karışık yemeyin. Yemek seçiminiz ne kadar monoton olursa o kadar iyi olur.

- Et, balık, tavuk gibi proteinden zengin yemek yediğinizde, yanında bu yemeğin iki-üç misli kadar sebze yiyin, bu besinlerdeki asitliği azaltmış olursunuz.

- Bağırsaklarınızı dinlendirme isterseniz, bir süre saat 16.00’dan sonra çiğ sebze ve çiğ meyve yemeyin. Bağırsaklarınızın da gece dinlenmeye ihtiyacı var. Çiğ sebze ve meyvenin hazmı zordur, bütün gece bağırsaklarınızı çalıştırırlar. Aynı şekilde gece geç saatte bir şeyler yemeyin.