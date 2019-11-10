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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Pazar
10.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

360 derece Atatürk

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360 derece Atatürk

Oturduğunuz yerden bir zaman yolculuğuna çıkmaya ne dersiniz? Yapı Kredi’nin kuruluşunun 75’inci yılında açtığı Sanal Müze, dijital ortama taşıdığı koleksiyonlarıyla sizi tarihin sayfaları arasında dolaştıracak.

Neler mi var? Atatürk’ün çok özel fotoğraflarından kişisel eşyalarına kadar birçok eser...
yapikredisanalmuze.com adresinde Selahattin Giz Koleksiyonu’ndan ‘Atatürk’lü Yıllar’ adlı özel bir bölüm yer alıyor. Atatürk’ün, Kurtuluş Savaşı sırasında ve sonrasında çekilen çok özel fotoğraflarının yanı sıra Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında Türkiye’nin dört bir yanına gerçekleştirdiği ziyaretlere dair fotoğraflar bu bölümde... ‘Atatürk eşyaları’ bölümündeyse ahşap baston, kehribar tespih, gramofon, madalyalar, annesi Zübeyde Hanım’a ait gözlük çerçevesi gibi çok özel eşyalar 360 derece görüntülenebiliyor. Dilerseniz, Rahmi Koç Müzesi’nde 29 Aralık’a kadar açık kalacak olan ‘Yapı Kredi Tarihi Arşivi Selahattin Giz Koleksiyonu’ndan Atatürk Fotoğrafları Sergisi’ni de gezebilirsiniz.

360 derece Atatürk

Çok sevdiği Foks isimli köpeğiyle Çankaya Köşkü bahçesinde. (14 Temmuz 1926)
360 derece Atatürk

Fransız yazar Claude Farrère ile İzmit’te. (18 Haziran 1922)
360 derece Atatürk

Manevi kızı Ülkü’yle birlikte İstanbul’da Altınçizme mağazasından çıkarken... (1936)
360 derece Atatürk

Trakya Manevraları’nda askerle konuşurken... (Ağustos 1937)
360 derece Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, İngiliz Kralı VIII. Edward ve Bayan Simpson’la Ertuğrul yatında. (5 Eylül 1936)
360 derece Atatürk

Ankara Gazi Çiftliği’nde kahve içerken... (2 Haziran 1930)
360 derece Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk’ün top arabasındaki naaşı TBMM önündeki katafalka alınırken...
(21 Kasım 1938)
360 derece Atatürk


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