360 derece Atatürk
Oturduğunuz yerden bir zaman yolculuğuna çıkmaya ne dersiniz? Yapı Kredi’nin kuruluşunun 75’inci yılında açtığı Sanal Müze, dijital ortama taşıdığı koleksiyonlarıyla sizi tarihin sayfaları arasında dolaştıracak.
Neler mi var? Atatürk’ün çok özel fotoğraflarından kişisel eşyalarına kadar birçok eser...
yapikredisanalmuze.com adresinde Selahattin Giz Koleksiyonu’ndan ‘Atatürk’lü Yıllar’ adlı özel bir bölüm yer alıyor. Atatürk’ün, Kurtuluş Savaşı sırasında ve sonrasında çekilen çok özel fotoğraflarının yanı sıra Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında Türkiye’nin dört bir yanına gerçekleştirdiği ziyaretlere dair fotoğraflar bu bölümde... ‘Atatürk eşyaları’ bölümündeyse ahşap baston, kehribar tespih, gramofon, madalyalar, annesi Zübeyde Hanım’a ait gözlük çerçevesi gibi çok özel eşyalar 360 derece görüntülenebiliyor. Dilerseniz, Rahmi Koç Müzesi’nde 29 Aralık’a kadar açık kalacak olan ‘Yapı Kredi Tarihi Arşivi Selahattin Giz Koleksiyonu’ndan Atatürk Fotoğrafları Sergisi’ni de gezebilirsiniz.
Çok sevdiği Foks isimli köpeğiyle Çankaya Köşkü bahçesinde. (14 Temmuz 1926)
Fransız yazar Claude Farrère ile İzmit’te. (18 Haziran 1922)
Manevi kızı Ülkü’yle birlikte İstanbul’da Altınçizme mağazasından çıkarken... (1936)
Trakya Manevraları’nda askerle konuşurken... (Ağustos 1937)
Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, İngiliz Kralı VIII. Edward ve Bayan Simpson’la Ertuğrul yatında. (5 Eylül 1936)
Ankara Gazi Çiftliği’nde kahve içerken... (2 Haziran 1930)
Mustafa Kemal Atatürk’ün top arabasındaki naaşı TBMM önündeki katafalka alınırken...
(21 Kasım 1938)
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