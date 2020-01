2020’de ve önümüzdeki 10 yılda hayatımıza girecek 13 yenilik

1 - 5G bağlantısı

5G, yeni 10 yılın giderek artan veri ihtiyacını karşılamaya başlayacak. Evlerdeki internet erişim hızını mobil cihazlara getirecek olan 5G’nin Türkiye’de 2020 Haziran’ında devreye girmesi planlanıyor.

2 - Katlanır akıllı telefonlar

2019 verilerine göre iPhone, Samsung ve Oppo’nun domine ettiği akıllı telefon pazarına yeni bir heyecan geliyor. Mobilde son teknolojinin

adını katlanıp bükülen ekranlar koyacak. Şu sıralar en çok merakla beklenen katlanır telefon modeli, Motorola Razr.

3- Yeni gerçeklikte dokunma dönemi

Sanal gerçeklik teknolojisi pahalı ekipmanları nedeniyle henüz günlük hayatımızın parçası olamadı ancak giderek popülerliğini arttırıyor. Oyun tutkunlarının ilgi gösterdiği VR setleri 2020’de Teslasuit gibi modellerle dokunma deneyimi sunmaya başlayacak.

4 - Kablosuz elektrik

Telefonlar şarj kablolarından kurtuluyor. Ünlü mucit Nikola Tesla’nın havadan elektrik iletme konsepti bu yıl son tüketiciye ulaşacak. Ossia firmasının geliştirdiği Cota teknolojisi, radyo dalgalarıyla birkaç voltluk pilleri onlarca metre uzaktan şarj edebiliyor.

5 - Kafamızdaki bilgisayar kontrolü

Elon Musk’ın son girişimi Neuralink, insan kafatasına çip yerleştirerek bilgisayarları kontrol etmeyi hedefliyor. ABD sağlık yönetmeliği izin verirse beyin-bilgisayar arayüz teknolojisi bu yıl ilk kez bir insan üzerinde denenecek.

6 - Akıllı asistanlar otomobilde

Alexa, Siri, Google Asistan gibi sesli komutla çalışan akıllı asistan teknolojisi yaygınlaşmaya devam edecek. Otomobil üreticileri, yeni modelleri akıllı asistanla donatmaya başlayacak.

7 - Uzaktan çalışanlar çoğalacak

Teknoloji, yazılım, tasarım ve fikir odaklı işlerde kaliteli işgücünün değeri giderek artıyor. Asana, Slack, Drive gibi uygulamaların desteğiyle ofis ve insan kaynakları maliyetlerini düşüren uzaktan çalışma sistemi daha da yaygınlaşacak.

8 - Sosyal bağlar geliştiren uygulamalar

Sosyal iletişimin neredeyse internete hapsolmasıyla insanlar fiziki dünyada bağlantı kurmayı özler oldu. 2020’de spor, hobi ve ortak ilgi alanları üzerinden sanal ve gerçek ortamı harmanlayan yeni deneyim uygulamaları revaçta olacak.

Bunlar da var...

2020’lerde ilerledikçe teknoloji açısından işler daha da ilginçleşmeye başlayacak.

9 - Yapay zek 2.0

Bugün yapay zekâ kişisel tercihlerimizi, olay örüntülerini ve farklı koşulları öğrenerek sistemlere destek olma ve veri üretme gibi işlevler sergiliyor. Yapay Zekâ 2.0 birebir insan zekâsını simüle edecek. Organizasyon faaliyetleri, şehirleri yönetme gibi işleri insanlarla birlikte yürütecek.

10 - Global para birimi

Online alışverişin tercih edilmesi ve dijital işlerin çoğalmasıyla uluslararası dijital bir para birimine ihtiyaç doğacak. Yalnızca sanal ortamda geçerli Bitcoin benzeri bir global para birimi tedavüle girebilir. Ayrıca sadece dijital parayla çalışan meslekler ve ürünler ortaya çıkacak.

11 - Uzay turizmi

Virgin Galactic, iki yıl içinde ilk yörünge turistlerini uzaya taşıyacak. NASA astronotlarının 2024’te Ay’a yeniden ayak basacak olması uzay yolculuklarına ilgiyi arttırarak uzay turizmi yatırımlarını hızlandıracak.

12 - Her Yerde İnternet

Google ve Facebook interneti dünyanın her yerine ulaştırmak için drone vericileri ve atmosfer balonları kullanmayı deniyor. Apple, 5 yıl içinde kendi internet uydusunu fırlatacak. Süper hızlı Wi-Fi ve 5G’nin desteğiyle 10 yıl içinde dünyanın her yeri internete bağlanacak.

13 - Bütün ‘şeyler’ internete bağlanacak

2025’te 100 milyar cihaz internete bağlanmış olacak. ‘Şeylerin İnterneti’ (‘Internet of Things’ -IoT) teknolojisi yaygınlaşırken evin içi, çocuk odası gibi özel alanların hack’lenmeye açık oluşu güvenlik endişesi yaratıyor.