2020’de nelerin peşinde olacağız? Hulahopunuz, oyuncak aksesuarlarınız, mavi giysileriniz, gazinoda rezervasyonunuz hazır mı?

DEKORASYON

Evde doğa hissi yaratmak

İçmimar Taha Efe Kesgün-Mimyapı Mimarlık

Ev

* Modern ve klasik tarzın birlikte kullanımı devam edecek.

* Açık tonlarda renkler gündeme gelecek.

* Kumaş tercihlerinde hafif keten gibi kumaş seçimleri artacak.

* Genel tasarımıı sade tutup atmosfere sanat eseriyle iddia katma trendi geliyor.

* Son zamanlarda tercih edilmeye başlayan oyuncak aksesuarların kullanımı hızla artacak.

* İç mekânlarda bitkilendirme bu yıl da önem taşıyor. Evlerde yaratılan doğa hissiyatı vazgeçilmezler arasında olacak.

Mekân

* Endüstriyel mimari yerini daha sıcak bir tarza bırakacak gibi görünüyor.



* Gri ve tonlarına nazaran daha canlı renkler tercih edilecek.



* Aydınlatmada göz yormayan, loşluk veren seçenekler ön planda olacak.



* Renkli ve eğlenceli tuvaletler son zamanlarda gittikçe artıyor. Artık insanlar tuvaletlerde sosyal medya için bir köşe oluşturuyor. Bu akım devam edecek.

Evde ne kadar çok bitki kullanırsanız o kadar iyi (üstte). Sosyalleştiğimiz mekânlardaki tuvaletlerin giderek daha çok selfie çekmeye elverişli hale getirildiğini göreceksiniz (sağda).

FITNESS

Enerji harcatan, iyi kare veren sporlar

Hillside City Club Etiler Kulüp Müdürü Alkan Şeker

* İki farklı disiplini birleştiren egzersizler yükselişte. Mesela; ‘cycle’la boksun birleşimi ‘cycle boxing’ ve günümüzün yükselen kavramı ‘mindfulness’la boksun birleşimi ‘mindful boxing’.

* ‘Headstand atölyesi’

(amuda kalkma) bu yıl öne çıkan derslerden. Vücudun dengesini bulmasına, güçlenmesine ve esneklik kazanmasına fayda sağlıyor.

* Kısa sürede tüm kas gruplarını çalıştırabilen tekniklere dayalı olan egzersizler (‘High-Intensity Interval Training-HIIT’) 2020’nin trendleri arasında.

* Hızlı yağ yakımı sağlayan ‘tabata’, 2020’de vücudunda kısa sürede değişiklik görmek isteyenlerin ilk tercilerinden olacak.

* Dans bu yıl da ön

planda. Orta Amerika ve Karayipler melodileri eşliğinde yapılan ‘reggaeton’ çok talep görüyor.

* Hulahop ve trambolin kullanılan ‘aerial hoop’ ve ‘trampoline jumping fitness’ gibi derslerin bu yıl da ilgi görecek olmasının sebebi hem çok enerji harcatmaları hem de eğlendirip sosyal medya için iyi kareler vermeleri.

KENT

Gazino çok güzel, gelsene!

Hürriyet kent yazarı Savaş Özbey

* Eskisi gibi binlerce insanın aynı anda eğlendiği Laila’lar, Reina’lar yok artık. Evet, 2 bin 500 kişilik Ayazağa Klein Wall açıldı ama... Kapandı. Kuruçeşme Oligark’ın adı var, esamisi yok. Ha keza Sortie... Artık ne kadar küçük o kadar iyi. İsimler bile ‘İki Masa’, ‘Üç Masa’... Hatta Balat’ta yeni bir yer var; tek masa: Balat Gibi. Tek kişiye ne zaman düşeceğiz, bilmiyoruz.

* Mekânlar, hacimler küçülüyor; bir de içlerine orkestra girdi. Eskiden bizimkiler yetmez, İstanbul’a haftada beş baba yabancı DJ gelirdi. DJ’lerin papucu dama atılıyor, artık yer-gök konser, canlı müzik, performans... Bu bir süre daha böyle gidecek gibi.

* Yeme-içme ve eğlence konusunda trend semtler Boğaz hattı boyunca yukarı tırmanıyor. Nispet yapar gibi hepsinin de sonu ‘köy’le bitiyor: Karaköy’den sonra Arnavutköy. Arnavutköy’den sonra şimdi de Yeniköy. İnsanın, ‘Eski köyler öldü, yaşasın Yeniköy’ diye başlık atası geliyor.

* Çocukken anne-babalarımızla gittiğimiz gazinolar, bu yaşımızda geldi yine bizi buldu. Herhalde toplum olarak eskiye duyduğumuz özlem/histerinin eseri. Bir örnek Avrupa Yakası’ndan: En son Maslak’ta 500 kişilik Yeni Kulüp açıldı. Bir örnek de Anadolu Yakası’ndan, hatta o da kulüp olsun... Büyük Kulüp’te 18 Ocak’ta aile gazinosu var: Gülden Karaböcek, Seyyal Taner ve Gönül Yazar...

MODA

Ana konumuz; sürdürülebilirlik

Instyle Genel Yayın Yönetmeni Bahar Kader

* Moda açısından 2020’nin en güzel yanı ‘logomanya’nın artık bitecek olması. Son yıllarda bütün markalar logolarını görünür hale getirmişlerdi. Artık bununla vedalaşıyoruz.

* Pantone’nin klasik maviyi yılın rengi olarak açıklamasıyla beraber daha sade, daha dingin ve rafine bir döneme geçiyoruz. Klasik mavi netlik getirecek, daha net hatlar ve kesimler göreceğiz. Ancak bu, bol kesimlerin hayatımızdan tamamen çıkacağı anlamına gelmiyor. Büyük ve gösterişli parçalar yalınlık üzerinde ilerleyecek bir tezatla karşımızda.

* Yüksek bel ve bol paça pantolonlar geri geldi. Üzerine dökümlü sweatshirt ve kazaklar giyilecek.

* Gösterişli takılar rol çalmaya devam edecek.

* 2020’nin asıl trendi; ‘tona ton’ yani tepeden tırnağa aynı renkte giyinmek.

* Toprak renklerini eşleştirmek ve bunu büyük bir çantayla tamamlamak sezonun en trend stili.

* Dünyada küresel iklim kriziyle beraber farkındalık yükseldi ve dünyayı en çok kirleten ikinci endüstri olan moda da kaçınılmaz olarak sorumluluğunu aldı. Moda devleri ellerini taşın altına koydu. 2020’nin en önemli konusu; sürdürülebilirlik kavramı. Bu kavramla beraber geri dönüşümlü kumaşlar, tensel kumaşlar ve sürdürülebilir bütün akımlar hayatımızda olacak.