2020’de dünyayı, Türkiye’yi ve bizi neler bekliyor? 2020 böyle geçecek!

TÜRKİYE

Eğitim ve sınav sistemi değişiyor profesyonellere ilgi artıyor

Muhalefetten sağlık sektörüne, sendikalardan askerlikle ilgili uygulamalara, eğitimden medyaya büyük değişim ve dönüşümlere hazır olun. Sendikaların güç kazanacağı bir yıla girdik. 2020 boyunca EYT konusunu, memur ve işçileri, çalışma koşullarını, maaşları, emeklilik konusunu konuşacağız. Askerlikle ilgili yeni uygulamalar yürürlüğe girebilir. Bu yıl halk sağlığı en önemli konularımızdan biri, salgın hastalıkların artabileceğini de söyleyelim. Madenler, yeraltı kaynakları, arkeolojik bulguları da konuşacağız. Ekonomide olağanın dışında seyreden bir kur süreci görebiliriz. Bu sene ekonomik güçlenme yaşanabilir ama ortaklıklar kurulmazsa... Başkalarıyla kuracağınız ortaklıklar veya anlaşmalar size fayda sağlamayabilir. (Dinçer Güner)

◊ 5-9 Mart arasındaki tarihler dikkat çekiyor. Deprem, toprak kayması ve sel basması gibi afetlere karşı dikkatli olmalıyız. 31 Mart’ta gerçekleşecek olan Mars-Satürn kavuşumu civarındaki günlerde ülkeler arası ilişkilerde zorlanmalar görülebilir. Rusya, Çin ve Suriye’yle ilgili sıkıntılar ve geçimsizlikler söz konusu olabilir.

(Öner Döşer)

◊ Muhalefet partileri ve liderleri için de bu yıl önemli; mart ve nisan aylarında muhalefet partilerinde yönetmelik değişikliği olabilir. (Dinçer Güner)

Tek çıkış e-ticaret

◊ 5 Mayıs’tan başlayarak, 23 Aralık 2021’e kadarki yaklaşık bir buçuk yıllık dönemde iletişim, medya ve sosyal medya alanlarında pek çok yenilik devreye girecek. Bu yüzden 2020’de iletişimi yönetecek profesyonellere ilgi artacak. 2020 yaz aylarından itibaren başlayan güneş ve ay tutulmaları, medya sektöründe önemli değişimler olacağını gösteriyor. TV kanalları azalabilir, el değiştirebilir. 5 Haziran 2020’deki ay tutulmasından itibaren bunun işaretlerini alacağız.

(Öner Döşer)

◊ Haziran ve ekim aylarında eğitim ve sınav sisteminde değişiklikler söz konusu olabilir. (Dinçer Güner)

◊ Markalar ancak e-ticaret yoluyla büyümeye devam edecek. Depodan satışlar ve indirim günleri alternatif olabilir. Yüksek fiyatlı ürünlerin satışında ciddi düşüşler bekleyebiliriz. 10 Eylül-14 Kasım arasında Mars gerilemesi gerçekleşecek; bu dönemlerde büyük girişimler yapılması doğru olmaz. (Öner Döşer)





DÜNYA

Hak ve özgürlükler önem kazanıyor daha insani bir çağa giriyoruz

Satürn ve Plüton kavuşumu, 2020’ye damgasını vuracak. Satürn, yapılanma, kısıtlama, disiplin, karma, yaşlılık, yıllar ve ölüm şeklinde özetlenebilir. Plüton ise dönüşüm, güçlenme, toplu ölüm, yeraltı, deprem, savaş gibi konularla ifade edilir. Bu ikilinin döngülerinde uygarlıklar boyu süren çatışmalar görürüz. Önümüzdeki bu bir sene boyunca dünyayı çok hareketli günler bekliyor. Askeri hareketler artabilir, işgaller, istilalar yaşanabilir. Şili’de yaşananlar malum... Benzer olayları başka ülkelerde de görebiliriz. O kadar ki bu olaylar hafızalarımızdan silinmeyecek, kitaplarda yer alacak. (Dinçer Güner)

◊ Yüzyılda bir olan ve 6 Ocak’ta kavuşup etkisini tüm yıla yayacak olan Satürn ve Plüton kavuşumu üretmeyen insanı mutsuz edecek. Her şeyi devletten ya da çevrenizdeki insanlardan beklemeyin. Harekete geçin ve bu dünya için bir şeyler yapın. Yalnızlaşma duygusuyla başa çıkın. Satürn Oğlak süreci bize insanlığımızı hatırlatacak bir süreç. (Aygül Aydın)

◊ 10 Ocak’ta ekonomik alanda ve askeri düzende hareketli günler yaşanabilir. (Dinçer Güner)

Yeni Soğuk Savaş mı?

◊ Ocak-şubat döneminde, büyük ve şaşırtıcı haberler duyup cesur kararlar alabiliriz. Bu da bir ‘kriz noktası’ olarak değerlendirilebilir. Bunun bir benzeri geçmişe baktığımızda 1946-48’de ‘Soğuk Savaş’ın başlangıcıydı. Güçlü olanların hayatta kalmasını öngören zamanlar... Şu an şartlar ve koşullar farklı. Bakalım nasıl ilerleyecek? (Aygül Aydın)

◊ Ağustos ve aralık ayları doğal afetlerde artış, deprem ve yangın durumları nedeniyle dikkat edilmesi gereken zamanlar. (Dinçer Güner)

◊ 5 Nisan, 30 Haziran ve

13 Kasım tarihlerinde ekonomiye dikkat! Bu tarihlerde petrol ve su krizleri yaşanabilir, ülkeler arasında krizler çıkabilir fakat aynı zamanda tarihi eser kalıntıları da bulunabilir. Mart-temmuz arasında, özgürlüklerin kısıtlanmasına, grev ve isyanlara şahit olabiliriz. Uçak kazaları ve havayolu şirketlerinin başına gelen sorunlar da bu yıl gündemimizde.

(Dinçer Güner)

◊ 2020, insanlık için çok çalışılması ve çok gayret gösterilmesi gereken bir yıl. Bu dönemi geçersek, yenilenmiş bakış açılarıyla geleceği ciddi bir şekilde inşa etmeye başlayabiliriz. (Aygül Aydın)

◊ 5 Haziran’da meşhur WikiLeaks skandallarına benzer olaylar gündeme gelebilir, önemli belgelerin sızdığına şahit olabiliriz. Bunlar eğitimle ilgili belgeler olabilir. (Dinçer Güner)

◊ 26 Aralık 2019’da gerçekleşecek güneş tutulmasının etkileri 2020’nin ilk yarısında ekonomik açıdan daralma trendine girileceğini gösteriyor. Ekonomiler zorlanacak. Özellikle Avrupa’da bankalar oranların düşmesiyle negatif etkilenecek. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşının kızışması, Brexit ve jeopolitik risklerin artması küresel ekonomiyi yavaşlatacak. Tekrar büyüme sinyallerini ancak 2020 sonunda görebileceğiz. (Öner Döşer)

◊ 12 Mayıs’ta Venüs geri hareketine başlayacak ve bu hareket 25 Haziran’a kadar sürecek. Dünya, özel hayata dair yazışmaların ortaya dökülmesini konuşabilir, moda ve sanat sektöründe problemler baş gösterebilir, zengin kimselerin malvarlıklarıyla ilgili skandallar yaşanabilir. (Dinçer Güner)

Kapitalizm şekil değiştiriyor

◊ 26 Aralık 2019 tarihindeki yılın son tutulmasını biz astrologlar belki de bildiğimiz kapitalizmin sonu ve

yakında başlayacak olan

yeni bir ekonomik döngünün işaretçisi olarak tanımlayacağız. Ocak 2020’deki Satürn-Plüton kavuşumuyla birlikte, gelir eşitsizliğinin ortadan kalkmasına sebep olacak yeni bir döngüye giriyoruz. Kapitalizme karşı çıkan sesler daha da gürleşecek. (Öner Döşer)

◊ ABD güç kaybedecek, yerini alacak iki güç Çin ve Rusya olacak. Kapitalist sistem çökecek, insan temelli bir sisteme geçeceğiz. Bunun için 21 Aralık tarihi çok önemli. Bu tarihte Satürn ve Jüpiter’in Kova burcunda bir araya gelişiyle adeta yeni bir çağa ve yeni bir sisteme geçmeye başlıyoruz. Bu yeni çağ, teknoloji ve insanı birleştiriyor; hak ve özgürlükler çok daha fazla önemsenecek. (Dinçer Güner)





Önümüzdeki 10 yılın hazırlığı

KOÇ

◊ Hayatınızda önemli rol üstlenen, mesela patronunuz, amiriniz gibi kişilerle zorlu deneyimler yaşayabilirsiniz. Unutmayın ki bu dönemde size zorluk çıkaran kişiler, farkında olmadan sizi, hedeflerinizi gerçekleştirmeniz yönünde tetikliyor. “Krizleri fırsata dönüştürme zamanındasınız” diyor Öner Döşer ve onu Aygül Aydın adeta tamamlıyor: “Emek verdiğiniz her konuda iyi bir statü kazanacaksınız. Anne olmak istiyorsanız anne, iyi bir lider olmak istiyorsanız lider statüsü alabilirsiniz. Bu yıl alacağınız statü ve itibar sizi önümüzdeki 10 yıla taşıyacak güçte olacak. Hazirana kadar sıkın dişinizi.”

En iyi durumda sizsiniz

BOĞA

◊ Aygül Aydın 2020’yi “Korkularınızı geride bıraktığınız, daha güvenli bir yıla giriyorsunuz diye özetliyor. Ama Öner Döşer’e göre iç muhakemeniz bitmeyecek; hayata geliş amacınızı, dünyada olup bitenleri, toplumsal sorunları ve etik konuları her zamankinden daha fazla sorgulayacaksınız. Dolayısıyla hangi işe, hangi ilişkiye ya da hangi fikre ait olduğunuzu bulabileceğiniz özel bir yıl. Korkmayın, Aygül Aydın’a göre diğer burçlar arasındaki en iyi durumda olan sizsiniz. Nasıl mı? Onun tüyosu da Öner Döşer’den: Enerjinizi yakın çevrede değil, uzak yerlerde ortaya koymanızın zamanı. Seyahatlerden hayat tecrübeleri kazanmak da buna dahil.

Aklınızda para olacak

İKİZLER

◊ İki astrolog da hemfikir: Bu sene kafayı para ve ekonomi işlerine yoruyorsunuz. Aygül Aydın diyor ki: Gerçek gelir kaynaklarınızı tespit ettiğiniz ve kazanımlarınızı belirlediğiniz bir yıl içindesiniz. Buyurun, bu da Öner Döşer’in öngörüsü: Turizm, yabancılarla yapılan işler, ihracat, e-ticaret alanlarında kazanç fırsatları yakalayabilirsiniz. Eğer iç piyasada çalışıyorsanız, dışa yönlenebilirsiniz. Eğer bir şeyler üretmekteyseniz ve bunlar için pazar arıyorsanız, internet üzerinde araştırmanızı genişletin. 21 Aralık’taki Jüpiter-Satürn kavuşumuyla birlikte gerek gezi amaçlı gerekse iş amaçlı seyahatlerinizde şansınız yükselmeye başlıyor.”

Yeni bir aşk ya da işbirliği

YENGEÇ

◊ Önce kötü haberler: Evlilik veya ortaklık gibi konularda kötü bir dönemden geçtiniz. Aygül Aydın diyor ki: Zor şeylere şahitlik ettiniz ve bazı şeyleri hazmetmeniz zaman alacak. Öner Döşer, bir süre daha böyle gideceği kanaatinde: Bu yıl işbirliği yapma konusunda zorluklar veya engeller ortaya çıkabilir. Ortağınızın maddi durumu sandığınız kadar iyi olmayabilir. Şimdi iyi haber: “Yaşayacağınız bu muhtemel krizler bir taraftan da size yeni birileriyle kontakt kurma fırsatı sunacak” diye devam ediyor Öner Döşer. Aygül Aydın da aynı fikirde: Sizler için çok güçlü bir aşk ve çok güçlü bir işbirliği kurabileceğiniz bir yıl olduğu söylenebilir.

Başarının sırrı organize olmakta



ASLAN

◊ İş ve kariyer alanında her şey size bağlı. Aygül Aydın diyor ki “Sorumluluklarınız konusunda istikrarlı olursanız heyecan verici başarılar elde edeceksiniz. Ama istikrarsız ve sürekli değişim içinde olursanız bu değişimler sizi dramatik sonuçların içine çekebilir”. Öner Döşer de neredeyse tıpatıp aynı tavsiyeleri sıralıyor: “Yoğun ve detaylı işlerle uğraşmak gereken bir dönem sizi bekliyor. İş ortamınızda ilişkiler zorlanabilir. Huzursuzluk olacak ama sabırla çözebilecek bir morale de sahip olacaksınız. Başarının sırrı iyi organize olmak. Yabancılarla girişilen ortaklaşa işlerden avantaj elde etme şansınız hayli fazla. Yardım görebilir, olumlu tavsiyeler alabilirsiniz.”

Şimdi ileriye bakma zamanı



BAŞAK

◊ Geçen yıllarda aşk ve ilişkilerden yana yaşadığınız şanssızlıklar ve güven kaybı sizi oldukça yıpratmış olabilir. Ama şimdi ileriye bakma zamanı. “Bu yıl hayatınızdaki heyecanın tadını tekrar çıkarmanıza izin verecek” diyor Aygül Aydın. Öner Döşer de yapmanız gerekenleri ve fırsatları sıralıyor: “Hayatınızı biraz hareketlendirmek üzere hobileri de işin içerisine katmanızın zamanı geldi. Bu yıl gayrimenkul alım satımı alanında olumlu etkiler söz konusu. İş ilişkileri ve iş koşulları, astlar ve çalışanlarla ilgili konularda şanslar ve yeni gelişmeler yaşayabileceğiniz bir süreçte olacaksınız. İş yaptığınız insanlarla yardımlaşma ve paslaşma artıyor.”

Yoksa çocuk mu geliyor?



TERAZİ

◊ Aygül Aydın diyor ki “Bu yıl artık aile hayatında yaşadığınız zorlukların tamamlanma yılı”. Öner Döşer de son bir ihtimale dikkat çekiyor: “Gayrimenkul alım satımı konusunda, taşınma ve yer değişikliği yapma konusunda bir taraftan krizler ve zorlu durumlarla karşılaşırken, bir taraftan da şans ve fırsatlara açık olacaksınız.” Sonrası daha ferah: “Yeni bir ilişkiye başlamanız ya da evliliğinizdeki bazı çözümsüzlükleri sonlandırmanız mümkün. Çocuklar, aşk ve ilişkiler, yaratıcılığınızı gösterebileceğiniz projelerden yana şanslı bir sürece giriyorsunuz. Çocuk sahibi değilseniz, ilk adımı atmak için bu bir yıllık süreci değerlendirebilirsiniz”.

Bambaşka birine dönüşeceksiniz



AKREP

◊ Öner Döşer’e göre hayatınız baştan aşağı değişiyor: “Hayatınızı yeniden temellendireceğiniz bir süreç. Yer değiştirebilir hatta farklı bir yere taşınabilirsiniz. Yurtdışı bile buna dahil edilebilir. Bu yıldan başlayarak kendi yeni çevrenizi belirleme yönünde köklü değişimlere gidebilirsiniz”. Aygül Aydın daha da iyimser: “Bu yıl kariyerinize çok güçlü bir şekilde asıldığınız ve hedeflerinize ulaştığınız muazzam bir yıl. Çok çalışmanız ve yeni gelen teklifler başarınızı arttırıyor. Finans mükemmel görünüyor. Kıskanılmalara ya da hiç ummadığınız arkadaşlarınız tarafından rakip görülmelere karşı biraz daha dikkatli olmalısınız.”

Yorgunluklar son buluyor



YAY

◊ Son dönemde iş yaşamınızdaki birçok dengesizlik sizi yordu mu? Aygül Aydın’a göre bu süreç artık son buluyor: “Bu yıl tüm sorunların çözüldüğünü göreceksiniz.” Öner Döşer de destekliyor: Parayı idare edebilme ve para kazanma beceriniz artacak. İthalat, ihracat, aracılık gibi işlerin yanı sıra e-ticaret de kazanç sağlayabileceğiniz alanlar arasında. Ailenizden, üstlerinizden, kariyerinizi ilgilendiren güçlü kişilerden destek sayesinde kazancınız artabilir.” Hatta Aygül Aydın’a göre yılın ikinci yarısında gündeminizde yatırım yapmak, ev almak ya da evlenmek gibi konular olabilir. “Emeklerinizin karşılığını alacağınız prestijli bir yıl içindesiniz” diyor.

Şansınıza siz de şaşıracaksınız



OĞLAK

◊ Önce Aygül Aydın’dan güzel haberler: “Olumsuz olan durumların tam tersine geliştiğini görebilir, şansınızın bu kadar olumlu gittiğine şaşırabilirsiniz.” Ama yapmanız gereken ödevler de var Öner Döşer’e göre: “Yenilenmeye ve organize olmaya ihtiyacınız var. Hedeflerinizi belirlemeli, bundan sonrası için ne yapmak istediğinize odaklanmalısınız. Yeni meraklar, yolculuklar, eğitimle ilgili avantajlar söz konusu olabilir. Gelirinizi arttırmak için yeni yollar, farklı yatırım alanları keşfedebilirsiniz.” Bu değişim sürecine Aygül Aydın dış görüntünüzü de katıyor: “Fiziksel görüntünüzde değişimler yapmak için muhteşem bir yıldasınız.”

Yeni bir iş, belki de terfi...



KOVA

◊ Her şeyden önce sağlık... Öner Döşer diyor ki “Önemli hastalıklardan ve sağlık sorunlarından şikâyetçiyseniz, sağlığınızı yeniden kazanmak için girişimler yapabilirsiniz. Büyük ya da küçük, uzun vadeli hedefiniz veya bir projeniz sizi bu dönem geleceğe bağlayacak.” Yani ne demek bu? Aygül Aydın açıklıyor: “Yeni bir işe girmek ya da iş ortamınızda terfi gibi durumlar söz konusu. Sosyal medya, basın, iletişim alanlarınız güçleniyor. Ancak, 23 Mart-1 Temmuz arası tartışmalara ve sözlü gerilimlere girme eğiliminiz fazla olabilir. Bu duruma özellikle dikkat etmelisiniz. Kardeşleriniz, akrabalarınız ve sosyal çevrenizde işler daha dikkat çekici ilerleyebilir.

Büyük kazançlara yürüyorsunuz



BALIK

◊ Öner Döşer’e göre sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınız yeniden yapılanıyor. Dostluklarınızla ilgili bir eleme döneminden geçiyorsunuz. Bundan sonrasında hayatınıza alacağınız kişileri dikkatlice seçmeniz çok önemli. Zararlı alışkanlıklarınızı bırakmak için uygun bir süreç. Peki bunların ödülü ne olacak? Onu Aygül Aydın müjdeliyor: Entelektüel yaşamınızda ve eğitim statünüzde büyük değişiklikler sizi bekliyor. Yeni bir üniversitede okumak ya da yeni bazı eğitimler almak isteyebilirsiniz. Mali anlamda büyük bir kazanca ilerliyorsunuz. Bu, odaklanmayı gösterir. Eğer hedefiniz varsa kazanmak istediğiniz şeyi kazanabilirsiniz.”