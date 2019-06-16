20 maddede Copa America Messi için son çıkış!

Gruplarda kimler var?

A Grubu

Brezilya, Bolivya, Venezuela, Peru

B Grubu

Arjantin, Kolombiya, Paraguay, Katar

C Grubu

Uruguay, Ekvador, Japonya, Şili

Japonya ve Katar neden turnuvada?

Copa America, Conmebol üyesi 10 ülkenin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Eliminasyona daha uygun katılımcı sayısına erişmek için önce Amerika kıtası daha sonra okyanus aşırı misafirler turnuvaya davet ediliyorlar. Bu yıl Portekiz ve İspanya başta olmak üzere altı takım davet ederek takım sayısını 16 yapacaklardı. Ancak fikstür buna elvermedi. Asya Kupası finalisti iki takım Japonya ve Katar bu yıl Copa America’nın misafir katılımcıları olarak mücadele edecekler.

Konukların yüzü hiç gülmedi

Copa America’ya sadece CONMEBOL ülkeleri katılsaydı katılımcı sayısı 10 olarak kalacak ve turnuvaya pek uygun olamayacaktı. Bu nedenle 1993’ten beri turnuva misafirlere de açıldı. Ancak o dönemden beri yapılan turnuvalarda hiçbir misafir ülke turnuvayı kazanmayı başaramadı. Bu yılın konukları Japonya ve Katar’ın durumunu göreceğiz.

170 bin

1989 yılında Maracana’da oynanan Brezilya - Uruguay finalini izleyen kişi sayısı. 1-0 Brezilya’nın kazandığı maçtaki rekor seyirci sayısına bir daha ulaşılması zor görünüyor. En azından Maracana’da... Çünkü stadın kapasitesi artık 73 bin.

Evinde hep mutlu

Bugüne kadar 1919, 1922, 1949 ve 1989 olmak üzere dört kez Copa America’ya ev sahipliği yapan Brezilya, bu turnuvaların hepsinde gülen taraf oldu. Sambacılar beşinci kez ev sahibi ve seriyi sürdürüp sürdüremeyeceklerini göreceğiz.

Tanıdık yüzler...

‘Copa America 2019’da Spor Toto

Süper Lig’de forma giyen altı futbolcu mücadele edecek.

Uruguay’da Galatasaray’ın file bekçisi Fernando Muslera, ‘Copa America’nın konuğu.

‘Son Şampiyon’ unvanlı Şili’de Beşiktaş’tan Gary Medel, Fenerbahçeli Mauricio Isla ve Alanyasporlu Junior Fernandes oynayacak. Konyasporlu Paolo Hurtado Peru, Yeni Malatyasporlu Arturo Mina da Ekvador formasını terletecek.

Messi’nin rüyası gerçek olacak mı?

Futbolun zirvesindeki Lionel Messi’nin büyüklüğünü ispatlaması için milli takım başarısı istendiği malum. Arjantinli yıldızın kariyerinde ‘Copa America’ şampiyonluğu bulunmuyor. ‘Tangocular’, son beş turnuvanın dördünde finaldeydi. Bu kez hem Messi hem de Arjantin makûs talihlerini yenmek için çabalayacak.

Dünya Kupası olmadı, belki Copa America olur...

Ev sahibi olduğu 2014 Dünya Kupası’nda yaşadığı hüsran sonrası ‘façasını düzeltmek’ için bir türlü gerekli çıkışı yapamayan Brezilya, en son 2007 yılında kazandığı Copa America’yı bu kez müzesine götürebilmek için görkemli bir kadroyla sahaya çıkıyor. Ama son dakika sürprizi önemli yıldızlarını saf dışı bıraktı: Sambacıların Katar’la oynadığı ve 2-0 kazandığı hazırlık maçında sakatlanan süper yıldız Neymar, turnuvada forma giyemeyecek.

3 Arjantinli Martin Palermo

1999’da düzenlenen Copa America’da ulaşılması zor bir başarıya imza attı. Kolombiya’ya 3-0 mağlup oldukları maçta Arjantinli golcü üç penaltı atışından yararlanamadı.

İlk gol Şilili Piendibene’den

Copa America’nın ilk golü Uruguaylı José Piendibene tarafından Şili’yi 4-0 mağlup ettikleri maçta kaydedildi. Şili ağlarıyla buluşan ilk gol 1916 yılında geldi.

Şili hat-trick peşinde

Son iki turnuvanın şampiyonu Gary Medel’li Şili, Brezilya’da da mutlu sona erişip zinciri sürdürmek istiyor.

12 - 0

Ekvador tarihinin kara günü olarak kayıtlara geçen maçta 22 Ocak 1942’de Arjantin karşısında alınan 12-0’lık mağlubiyet, Copa America tarihinin de en farklı maçı oldu.

Alex de kazanmıştı

Bu yıl 46’ncısı düzenlenen Copa America’yı en fazla kazanan ülke 15 kezle Uruguay. Onları 14 kez mutlu sona erişen Arjantin takip ediyor. Brezilya’nın şampiyonluk sayısıysa sekiz. ‘Sambacılar’ın 2004’teki şampiyonluğunda Fenerbahçeli Alex de Souza takımın kaptanıydı. Diğer kazananlar: İkişer kez Şili, Paraguay ve Peru ile birer kez Bolivya ve Kolombiya.

Onlar bu kupayı hiç kazanamadı

‘Copa America’yı Messi’nin yanı sıra hiç kazanamayan Güney Amerikalı futbol efsaneleri şöyle: Pele (Brezilya), Socrates (Brezilya), Diego Armando Maradona (Arjantin), Carlos Valderrama (Kolombiya), Javier Zanetti (Arjantin).





Tüm dünyanın dikkat kesildiği turnuva...

1973’ten 1990’a kadar süren cuntanın ardından 1991 yılında Şili’de gerçekleştirilen Copa America’da bütün dünyanın gözü turnuvadaydı. 800’ü yerel,1800 gazeteci akredite oldu ve turnuva 62 ülkede televizyondan yayımlandı. Kupayı, Şili’yi 2-0 mağlup eden Brezilya kazanmıştı.

Sahada ve bençte şampiyon

Brezilyalı Dunga, 1989 ve 1997’de futbolcu olarak şampiyonluk yaşadı. Ardından 2007’de bu başarıyı Brezilya Milli Takımı’nın teknik direktörü olarak tekrarladı.

17

Copa America tarihinin en golcü isimleri Arjantinli Norberto Mendez ve Brezilyalı Zizinho. İki oyuncunun da 17’şer golü var.



Hem defans hem forvet hem de hakem!

Brezilyalı Joao de Maria 1920 yılında düzenlenen Copa America’da kelimenin tam anlamıyla sahanın her yerindeydi. Savunma oyuncusu ve forvet olarak forma giyen oyuncu, aynı zamanda turnuvada Arjantin-Şili maçında da orta hakem olarak görev yaptı.

Yer de atar da...

Copa America tarihinin ilk kaleci golü unutulmaz futbolcu Rene Higuita’dan geldi. 1989’da Brezilya’da düzenlenen turnuvada Kolombiya’nın Venezuela’yı 4-2 yendiği maçta Higuita gol atarak tarihe geçti.

Uykusuz her gece...

TRT Spor’dan naklen yayımlanacak ‘Copa America’nın maç programı şöyle:

A GRUBU

Brezilya-Bolivya (Oynandı)

Venezuela-Peru (Oynandı)

19 Haziran Bolivya-Peru / 00.30

19 Haziran Brezilya-Venezuela / 03.30

22 Haziran Bolivya-Venezuela / 22.00:

22 Haziran Peru-Brezilya / 22.00

B GRUBU

Arjantin-Kolombiya (oynandı)

Paraguay-Katar (Bu gece saat 22.00’de)

20 Haziran Kolombiya-Katar / 00.30

20 Haziran Arjantin-Paraguay / 03.30

23 Haziran Katar-Arjantin / 22.00

23 Haziran Kolombiya-Paraguay / 22.00

C GRUBU

Yarın Uruguay-Ekvador / 01.00

18 Haziran Japonya-Şili / 02.00

21 Haziran Uruguay-Japonya / 02.00

22 Haziran Ekvador-Şili / 02.00

25 Haziran Şili-Uruguay / 02.00

25 Haziran Ekvador-Japonya / 02.00

Çeyrek finaller 28 ve 29 Haziran, Yarı finaller 3 ve 4 Temmuz, Final 7 Temmuz