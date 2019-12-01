16 uzmandan güzel bir kış için 54 harika öneri

TELEVİZYON

Dizilerden dizi, filmlerden film beğen

◊ Hekimoğlu: Kült dizi ‘Dr. House’ uyarlaması. Gregory House bizde Ateş Hekimoğlu olmuş. Tüm kadro çok heyecan verici: Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Damla Colbay, Aytaç Şaşmaz.

Kanal D’de izleyeceğiz.

◊ Sefirin Kızı: Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek’i bir araya getiriyor, damardan bir aşk hikâyesi izleyeceğiz gibi görünüyor. Star’da ekrana gelecek.

◊ Marriage Story (Evlilik Hikâyesi): Adam Driver ve Scarlett Johansson bir evliliğin son dönemlerini o kadar iyi canlandırıyor ki filmin etkisi uzun süre geçmiyor. 6 Aralık’ta Netflix’te yayına girecek.

◊ Ramo: Kadrosunda Murat Yıldırım’ın yanında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper var. Show TV’de yayımlanacak.

◊ Alef: BluTv’nin polisiye dizisi. Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen’i bir araya getiriyor.

◊ Tutunamayanlar: Bir de komedi diyelim: Doğu Demirkol ve Şinasi Yurtsever, TRT dizisinde bir araya gelecek.

◊ The Two Popes (İki Papa): Anthony Hopkins ve Jonathan Pryce gibi iki ustaya emanet edilmiş olan bu film, iki papanın dostluğunu işliyor. Netflix’te 20 Aralık’ta yayında.



◊ Altın Küre ve Oscar Ödülleri:

6 Ocak’ı 7’ye bağlayan gece sabaha karşı Golden Globes için, 10 Şubat’ı 11’e bağlayan gece de Oscar’lar için

ekran başında sabahlayacağız.

SİNEMA

Scarlett Johansson Clint Eastwood Kristen Stewart...

◊ Skywalker’ın Yükselişi: ‘Star Wars’ evreninin üçüncü üçlemesinin son halkası, yılın son sinemasal heyecanı niteliğinde... Kamera arkasında ‘Güç Uyanıyor’u da yöneten J. J. Abrams var. Kadrodaysa Daisy Ridley, Adam Driver, Lupita Nyong’o gibi isimler bulunuyor. Gösterim 20 Aralık’ta.



◊ Seberg: Jean-Luc Godard imzalı ünlü klasik ‘Serseri Âşıklar’la tanınan Jean Seberg’in hayatındaki trajik sayfalarda geziniyor. Başrolde Kristen Stewart var. Gösterim, 7 Şubat’ta.

◊ Richard Jewell: Clint Eastwood, son filminde 1996 Atlanta Olimpiyat Oyunları sırasında patlamak üzere olan bombayı bularak çok sayıda insanın hayatını kurtaran ama basın tarafından yanlış hedef gösterilerek terörist muamelesi yapılan bir güvenlik görevlisinin yaşadıklarını anlatıyor. Gösterimi 17 Ocak’ta.

◊ Tavşan Jojo: Hayali arkadaşı Adolf Hitler olan küçük Jojo, annesinin evlerinde Yahudi bir kızı gizlice misafir ettiğini öğrenir. Bu durum SS Teşkilatı’nın çocuk ordusunda yer alan miniğin dünyasında karmaşaya yol açacaktır. Kadroda Scarlett Johansson da var. Gösterim 31 Ocak’ta.

İlham veren

bir kış tarifi



GASTRONOMİ

Minestrone çorbası yapmanız için birer patates, havuç, soğan, kuşkonmaz, biraz kereviz sapı,

piramit brokoli, karnabahar, balkabağı, domates, fesleğen ve bebek ıspanak gerek. Havuç ve patatesi küçük küpler halinde hafif haşlayın. Balkabağını zeytinyağı ve az tuzla fırında kızartın. Brokoli, kuşkonmaz ve karnabaharı da ayrı bir yerde hafif haşlayın. Arpacık soğanı küçük kesip zeytinyağı ve üzüm sirkesiyle soteleyin. Bütün sebzeleri bir araya

getirip üzerlerini iki-üç parmak geçecek kadar sebze suyu ekleyin ve 5-10 dakika birlikte pişirin. (İtalyan Şef Danilo Zanna)

SERGİ

Üç ay boyunca Abramovic

Hürriyet Kültür-Sanat Editörü Erkan Aktuğ

◊ Fotoğrafın Ardında 180 Yıl: Coşkun Aral, Laleper Aytek, Ali Borovalı, Murat Germen, Sinan Koçaslan, Yusuf Sevinçli, Alp Sime, Lale Tara, Serkan Taycan ve Cem Turgay’ın fotoğraflarının yer alacağı serginin küratörü Engin Özendes. 5 Aralık’tan itibaren Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nde görülebilir.



◊ Marina Abramovic: Bedenin sınırlarını zorlayan sansasyonel işleriyle tanınan performans sanatçısı, dev bir sergiyle ocak sonunda Sakıp Sabancı Müzesi’nde. Şubattan itibaren üç ay boyunca gezilebilecek.

STİL

Kış mevsiminin renk paleti bize yazdan hatıra...

Vogue Yayın Direktörü Zeynep Yapar

◊ Burjuva 70’ler: 2019-20 kışında modaya, 70’li yılların burjuva ruhu yansıyor. Kendinden fularlı gömleklerin, kolej stili baklava desenli hırka ve kazakların tam zamanı.

◊ Yaz renkleri: Fendi’de civciv sarısı, Balmain’de leylak, Jacquemus’te fuşya, Max Mara’da narenciye tonlarıyla kış mevsiminin renk paleti yazdan kalma.

◊ Gül deseni: Çiçek desenleri modanın daima ilgi alanında ancak bu kış gül deseni baskın. Üstelik bu kez soyut olmaktan uzak, son derece gerçekçiler! Dries Van Noten’de elbiseler, Prada’da uzun ceket ve etekler, gerek desenler gerek aplikelerle gül bahçelerine dönmüş durumda.

KENT

İlham veren bir kış trendi



İnsanlar yakın zamana kadar eğlenmek için şehrin farklı yerlerinden Nişantaşı, Etiler gibi kentin meskûn merkezlerine toplanırdı. Şimdi durum biraz değişmiş görünüyor. Ortaköy, Kuruçeşme artık nargileci yerleşkesi. Gece kulübü Klein, Harbiye’den Atatürk Otosanayi’ye taşındı; ha keza X Large. Esnaf Maslak’ta; ha keza Hovarda. Devamı yolda. Vadiistanbul gibi geleneksel kent merkezlerinden uzakta, yeni gece hayatı ve sosyalleşme alanları doğuyor. Sanki eğlence hayatı ‘görmek/görünmek’ten ‘görmek/görünmemek’e evriliyor. (Kent yazarı Savaş Özbey)

SPOR

Son derbiye 20 gün

Hürriyet spor yazarı Efkan Bucak

◊ Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisi: Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren İstanbul’un iki büyüğü, 2019’un son derbisinde karşılaşıyor. Mücadele 22 Aralık’ta Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

◊ Avustralya Açık: Tenis dünyasının en önemli organizasyonlarından biri 20 Ocak’ta start alıyor. Yılın ilk ‘Grand Slam’i.

KİTAP

Edebiyatta Latin rüzgârları

Hürriyet Kitap-Sanat Yayın Yönetmeni İhsan Yılmaz

◊ Kışın Tam Ortasında: Peru’da doğan, amcası öldürülünce ailesiyle birlikte Venezüella’ya sığınan Latin yazar Isabel Allende’nin bir romanı daha Türkçe yayımlanıyor. Can Yayınları’ndan çıkacak.

◊ Düşsel Yaratıklar: Bir başka Latin yazar Alberto Manguel’in yeni romanıysa Yapı Kredi Yayınları etiketiyle raflarda olacak.

◊ Beni Kör Kuyularda: Hasan Ali Toptaş’ın Everest Yayınları’ndan henüz birkaç hafta önce yayımlanan romanı, bir gecekondu mahallesinde birbirine tutunmuş üç insanın hikâyesini anlatıyor.

SOSYAL SORUMLULUK

Bir yunusunuz olsun ister misiniz?

WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli

◊ Hayvan evlat edinin: En anlamlı yılbaşı hediyelerinden biri olabilir. WWF-Türkiye’nin evlat edinme sayfasını inceleyin. Saz kedisi, yunus, deniz kaplumbağası, orfoz, panda, kutup ayısı, kaplan, turna, orangutan, koala veya imparator pengueni evlat edinebilirsiniz.

◊ Hayvanları besleyin: Kar yağdığında ya da dondurucu soğuklarda yabani kuşları ve sokak hayvanlarını besleyin. Ekmek kuşlar için hiç iyi bir seçenek değildir, kuşların midesinde fermente olup şişer. En uygunu ayçekirdeği.

◊ Atıklarınızı değerlendirin: Mutfağınızdan başlayabilirsiniz. Mesela buzdolabınızdaki kış sebzelerini vitamini bol bir kış çorbası yaparak değerlendirebilirsiniz.

MÜZİK

Adam Bayer, Ben Klock ve Bjarki geliyor

Hürriyet Cumartesi yazarı Tolga Akyıldız

◊ Sonar İstanbul Festivali: 6-7 Mart’ta Zorlu PSM’de çeşitli mekânlarda. Adam Bayer, Ben Klock, Bjarki, Christian Löffler, Catnapp gibi elektronik müziğin önemli birçok ismi festivalde olacak.

◊ Selda Bağcan: İstanbul Senfoni Orkestrası’yla birlikte

vereceği konser 11 Aralık’ta, Bostancı Gösteri Merkezi’nde.

◊ Zülfü Livaneli: ‘Sevdalım Hayat’ konseri 25 Ocak’ta,

Volkswagen Arena’da.

◊ Maya Jane Coles: 13 Aralık’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde ağırlayacağız.

◊ Yann Tiersen: Yeni albümü ‘Portrait’ 6 Aralık’ta raflarda ve platformlarda olacak.

◊ Selena Gomez: Amerikalı starın yeni şarkılarından oluşan albümü ‘SG2’nin yayın tarihi 10 Ocak olarak açıklandı.



TEKNOLOJİ

Telefonlar yarışıyor

Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk

◊ Samsung Galaxy S11: 2020’nin Şubat ayında piyasaya çıkacak. Fiyatının 1000 dolar civarı olması bekleniyor.

◊ Huawei p40: Yine şubatta tüketiciyle buluşması bekleniyor; periskop kamerasıyla özellikle zoom konusunda çok iddialı bir telefon. Ama fiyatı belli değil.

◊ DOOM Eternal: Popüler video oyununun yeni sürümüyle 20 Mart’ta tanışacağız. Fiyatı henüz açıklanmadı.

◊ Zero Bezel televizyon: Samsung, ocak ayında tanıtacağı bu yeni teknolojiyle çerçevesiz televizyonlarını pazara sunacak.

◊ Akıllı bere:



Bluetooth teknolojisi kışın taktığımız berelere de girdi. Cep telefonunuzla bu akıllı bereye bağlanarak içindeki kulaklıklar vasıtasıyla müzik dinleyebilir, dahili mikrofonla telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Fiyatı 39.90 TL.

SOSYOLOJİ

İlham veren

bir kış manifestosu

Kışlar artık kış gibi geçmiyor, gözlerimizin önünde büyük bir değişim yaşanıyor. Sebep insanın aşırı tüketimi, sera gazları. Yani ulaşımdan ısınmaya, gıda üretiminden gündelik tüketime kadar hemen her faaliyette kömür-petrol kullanmamız. Uzak tatillere gitmeyin mesela. Bir haftalığına Endonezya’ya gitmenin övünülecek bir tarafı artık kalmamalı.

(Sosyolog Sezai Ozan Zeybek)

SEYAHAT

Malta mı, Midyat mı,

işte bütün mesele bu

Seyahat yazarı, rehber Saffet Emre Tonguç

YURTTA SEYAHAT

◊ Ankara Kalesi: Selçuklu camileri dışında üç de muhteşem müze var burada. Anadolu Medeniyetleri, Rahmi Koç ve Erimtan müzelerinde tarihin

sayfalarında kaybolacaksınız.

◊ Mardin-Midyat: Kışın ayrı güzeldir Mardin ve kız kardeşi Midyat. Geçmişi keşfetmenin, benzersiz bir mimaride yaşamanın ve elbette zengin bir mutfağın keyfini sürmek için en uygunmevsim!

◊ Tahtalı Dağı: Antalya’dan teleferikle çıkıp Akdeniz’i seyredin ve kanatlı atı Pegasus’la dağın etrafında uçan Bellarophon efsanesini yerinde yaşayın.



DÜNYADA SEYAHAT

◊ Malta: Bu dönemde Avrupa’nın en sıcak yerlerinden biri. Adada Osmanlı’nın izlerini, Göbeklitepe’den önce dünyanın en eski tapınakları olarak bilinen eserleri ve görkemli başkent

Valletta’yı keşfedebilirsiniz.

◊ Mauritius: Direkt uçuşla ve vizesiz gidebileceğiniz, turkuvaz sularda tatil yapmak isteyenlerin gözdesi. Fransız, İngiliz ve Hint kültürlerinin

harmanlandığı sıradışı ada.

◊ Petra: Ürdün’ün gizli kalmış güzeli Türkiye’ye çok yakın: Dünyanın yedi harikasından biri Ölüdeniz, ihtişamlı Roma kenti Jerash ve çölün görkemine şahitlik edebileceğiniz Wadi Rum...

DOĞA

Kış papatyasını bilir misiniz?

Hürriyet Seyahat editörü

Yücel Sönmez

◊ Ağaç dikimi: Yağışlı mevsime girdik. Doğada şimdi fidanları toprakla buluşturmanın tam zamanı. İster bahçenize ya da balkonunuza meyve veya çiçek verenlerden, isterseniz de tüm canlıların ortak bahçesi doğaya ağaç dikebilirsiniz.

◊ Karagöl: Şavşat bir doğa harikası. İçindeki görülmeye değer hazinelerden biri de Karagöl. Etrafına yağan karla kartpostal görünüme büründü.



◊ Pembe siklamen: Bugünlerde yolunuz Ege’nin zeytin ormanlarına düşerse kış papatyalarını, pembe siklamenleri görebilir; kızılgerdan, karatavuk, maskeli ötleğen ve çıvgın gibi kuşların şahane şarkılarını dinleyebilirsiniz.

TİYATRO

Hürriyet Tiyatro yazarı Bahar Çuhadar

◊ Ben Varım: DasDas’ın, Peter Lund imzalı yeni oyunu, zorlu bir hayatı olan kasiyer Jasmin’in yaşadıklarının izinde; bir umut hayatımıza ‘mucizeler’ yağmasını bekleyen halimizi anlatıyor... Ocakta başlayacak oyunun kadrosunda Alper Baytekin ve Didem Balçın da var.

◊ 10 Saniye: Tiyatro Yan Etki, Erdi Işık’ın yazdığı oyun yetiştirdiğimiz çocuğun mutluluğunu mu, itibarını mı gözetmemiz gerektiğini sorgulatacak. ‘Hayvan istismarı’ meselesi üzerine de bir zihin jimnastiği... 28 Aralık’ta Toy İstanbul’da.

◊ Kalabalık Duası: ‘Şatonun Altında’ ile ufkumuzu açan Fiziksel Tiyatro Araştırmaları ekibinden tek kişilik bir oyun: Kendi sırrını çözmenin derdinde birinden, efsunlu bir İstanbul hikâyesi... Tolga İskit’in rol aldığı oyun

21 Ocak’ta Oyun Atölyesi’nde.



