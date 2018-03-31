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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Pazar
Savaş ÖZBEY - sozbey@hurriyet.com.tr
31.03.2018 - 09:04, Son Güncelleme:

12 SORUDA, Yeni nesil meyhane nedir? Klasik meyhaneden nasıl ayırt edilir?

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12 SORUDA, Yeni nesil meyhane nedir? Klasik meyhaneden nasıl ayırt edilir?

Önce Galatasaray’da Münferit açıldı. Ama ağzımızın asıl açık kalması, bundan altı yıl önce Şişhane’deki Safi ile oldu: Topiğinizi, lakerdanızı iPad’den sipariş veriyordunuz...

‘Yeni nesil’ yahut ‘modern meyhaneler’ hayatımıza böyle girdi, şimdi başta İstanbul, kent yaşamının en baskın yeme-içme ve eğlence konsepti.
Elinizi sallasanız yeni nesil meyhaneye çarpıyor,
anlı şanlı restoranlar birer birer kapanıp modern meyhaneye dönüşüyor.
Gümüşsuyu’ndaki koskoca ‘fine dining’ Topaz artık Râna. Karaköy’deki Zelda Zonk artık Endam. Şişhane’de, İKSV’nin terasındaki Vietnam restoranı Saigon
artık Firuze...
Babadan kalma mezeleri yeniden yorumladılar, bazen de cılkını çıkardılar... Bakınız: Belkıs Pera’nın kılıçbalığı pastırmalı paçangası. Uzak durunuz: Barbounia’nin
nutellalı künefesi...
Dededen kalma müzikleri değiştirdiler, bazen de çocuksulaştırdılar...
Dinleyiniz: Şişhane’deki Duble Meze’de ‘Arkadaşım Eşek’... Kaçınız: Talimhane’deki Bi Daha’da çıtır hamsi eşliğinde ‘O sen Olsan Bari’...
Onun dışında bahşiş için kulağınıza klarnet sokulmaması, görece eli yüzü düzgün servis, günümüze uygun dekorasyonlar da modern meyhanelerin artıları.
Peki yeni nesil meyhaneler, klasik meyhane kültürümüzün bir alternatifi ya da düşmanı mı?
Farkında olmadan yüzlerce yıllık bir birikimimizi yozlaştırıp yok mu ediyoruz?
Yoksa kentteki güvenlik, yeni ahlak normları ve ekonomik nedenlerle İstanbul kendisine yepyeni bir mekân konsepti mi yaratıyor?

KİM, HANGİSİNE GİDER?

Klas bir adam olarak tercihim tabii ki klasik meyhane. Nedir klasik meyhane? Meze, birkaç kadeh içki ve bol sohbet... Bunlara müzik de eşlik ederse eyvallah! Müzik dediysem, öyle bangır bangır, sohbete limon sıkan cinsten olmayacak. Belki hüzzam, belki de nihavent... Arada şarkıya eşlik etmek, anıları hatırlayarak derin bir “Aahhh” çekmekte bir sakınca yok. Hatta bu “Aahhh”lar darlandığınız, sıkıldığınız bir konuyu kapatmanın da kibar bir yoludur aslında. Ama yeni nesil meyhanelerin mezelerine sözüm yok. Çoğu klasik meyhanelerden esinleniyor ama farklı farklı ve lezzetli. Tek sıkıntım gürültü. O hamam gibi uğuldamaya katlanamıyorum. Yanındakiyle konuşurken bile bas bas bağırman gerekiyor. DJ sahne alınca kaçmak lazım. Klasik meyhanede bu gürültü cinayet sebebidir. Genç meyhaneler gençlerin olsun, yaşasın klasik meyhaneler! (Gurme-yazar Mehmet Yaşin)

BİRAZ ABARTIYOR OLMAYASINIZ ESKİ MEYHANELERİ?

O kadar az kaldı ki gerçek meyhane... Müdavimleri de öldü, genç kuşaklara aktarılamıyor. Kimse kendini kandırmasın. ‘Modern meyhane’ dedikleri şey, meyhane falan değil. Bunlara giden de kendisini meyhaneye gittim sanıyor. Meyhane dediğin bir kültürdür, adaptır, okuldur. O masanın konuşma sırasından içki servisine kadar bir edebi, adabı vardır. Öyle masanın üstüne çıkıp göbek falan atamazsın.
(İşletmeci Ece Aksoy)

YENİ NESİL MEYHANEDE NE ÇALAR?

12 SORUDA, Yeni nesil meyhane nedir Klasik meyhaneden nasıl ayırt edilir

Eskiden insanlar bir meyhanede keyif yapıp belki sonra başka bir yere eğlenmeye gidiyorlardı. Ama artık böyle değil. Yeni nesil meyhaneler, insanların aynı yerde yemek yiyip, aynı yerde eğlenmek istemelerinin sonucu hızlı bir şekilde hayatımıza girdi. Esnaf aslında bu yeni nesil meyhanelerin öncüsü diyebiliriz. Önce 1980’lerden günümüze unutulmaz pop şarkılarını çalıyorum. İnsanlar karnını daha doyurmadan, saat 22.00 gibi yavaş yavaş kop kop şarkılarına geçiyorum. Playlist’imin üç tane olmazsa olmazı var, insanlar bunlara dayanamıyor: Ajda Pekkan, Kenan Doğulu ve Sezen Aksu...
(Maslak Esnaf’ın DJ’i Cenk Kurnaz) 

PEKİ TÜRKİYE’Yİ KİM KURTARACAK?

12 SORUDA, Yeni nesil meyhane nedir Klasik meyhaneden nasıl ayırt edilir


Benim gençliğimde sürekli gittiğimiz bir meyhane vardı. İçkimiz kaldığı zaman üstüne ismimizi yazardı, bir sonraki gidişimizde aynı şişeye devam eder, para ödemezdik. Sahibi hepimizi tanırdı, masamıza otururdu, sohbet ederdik. Eski meyhanelerde insanlar rakı içer, cacıklarını yer, sohbet edip dünyayı ve Türkiye’yi kurtarırlardı. Yeni nesil meyhanelerde böyle bir durum kalmadı. Kimse sohbet etmiyor. Ya ellerde telefon ya da eller havaya, herkes masaların tepesinde. Kimsenin dünyayı, edebiyatı, şiiri, aşkı kurtarma derdi de kalmadı zaten. Bu yüzden yeni nesil meyhaneleri sevmiyorum. (Kent yazarı Esin Övet)

MEYHANE KÜLTÜRÜMÜZ MÜ YOZLAŞIYOR YOKSA GÜNÜMÜZE UYGUN YENİ BİR KONSEPT Mİ ORTAYA ÇIKIYOR?

Bakış açıları birbirine tamamen zıt iki görüş var: Kimi, “Meyhaneme dokunma!” diyor: “Daralan hayat alanımda bir meyhanem kalmıştı, onu da sulandırmayın...” Diğerleriyse, “Geleneklerimize bağlıyız tamam da yerinde duran hiçbir şey yok, dünya değişiyor, günümüzü de bu evrilme içinde yeniden yapılandırmalıyız” görüşünde. “Hangisi doğru?” dersen, bence ikisi de kendi içinde tutarlı. Kendi tarzının karşılığını nerede buluyorsan, git orada mutlu ol. Yenisinin gelenekselden farkı ne?
(Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Kaya Demirer)

NİÇİN BÜTÜN MEKÂNLAR KAPANIP BİRER BİRER YENİ NESİL MEYHANEYE DÖNÜŞÜYOR? BU İŞ NEREYE KADAR GİDECEK?

Elini sallasan, yeni nesil ya da modern meyhaneye değiyor. Sektörde yaratıcılık kalmadı. Yaratıcılığın yerini taklitçilik aldı. Bizde bir iş tuttu mu, herkes aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Bu akım nereye kadar gidecek, bekleyip görmek lazım. Bu gidişi hiç doğru bulmuyorum. Bir sene sonra sıkılırsak ne olacak? (People, Hazine, Grey, Nezih ve Carbon’un işletmecisi Tayfun Topal)

12 SORUDA, Yeni nesil meyhane nedir Klasik meyhaneden nasıl ayırt edilir

BU ASLINDA BİR KUŞAK ÇATIŞMASI MI?

Kızımdan ve arkadaşlarından biliyorum, 25-35 yaş arası gençler yeni nesil meyhaneleri, onların meze ve diğer yemeklere yaptıkları yorumları çok seviyor. Yemekte yaratıcılığı desteklerim ama benim gibi geleneksel meyhanede yetişmiş biri için yeni nesil meyhane mönüleri biraz ‘hafif’ kalıyor. Taramada, favada, patlıcan salatasında, humusta, lakerdada, fasulye pilakisinde alışkın olduğum tadı arıyorum. Evet, bir bakıma bu bir kuşak çatışması. Ben ve benim gibi düşünenler geleneksel mezeleri bulduğu meyhanelere devam etmeli ama genç kuşaklara bunu dayatamayız. Onlar için de kendi iklimlerine uygun yeni nesil meyhaneler olmalı... (Gurme-yazar Müge Akgün)

12 SORUDA, Yeni nesil meyhane nedir Klasik meyhaneden nasıl ayırt edilir

 

 

 

 

 

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