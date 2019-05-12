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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Pazar
12.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

100’üncü yılında Milli Mücadele rotası

Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
100’üncü yılında Milli Mücadele rotası

Gelecek pazar, Atatürk’ün kurtuluş mücadelesini başlattığı günün 100’üncü yıldönümü. Bu nedenle bu yıla özel pek çok program hazırlandı. Onlarca kişi denize açıldı, 19 Mayıs sabahı Samsun Tütün Limanı’na ayak basacaklar. Kimileri de kurtuluşun ayak izlerini karadan takip ediyor; Erzurum’a, Sivas’a gidiyor, Ankara’yı karış karış geziyor. Siz de kendinize bu etkinliklerden bir durak seçebilir, zafer ruhunu bu yıl daha derinden hissedebilirsiniz.

Deniz etkinlikleri
-19 gün kürek çekecekler: Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Dragon Takımı’nın ikisi kadın 19 kano sporcusu, 30 Nisan’da Karaköy’den yola çıktı. Amaçları 19 günde Samsun Tütün Limanı’na ulaşmak. Ekip gazetemiz baskıya girdiği gün Kastamonu-Cide’ye varmıştı. Günde ortalama 55-70 kilometre kürek çeken bu çılgın ekibin seyir defterini uzmardragonteam.com’dan izleyebilirsiniz.
 ‘Tutku’yla ilerliyorlar: Sadece
kadınlardan oluşan bir yelken ekibi de 23 Nisan’da Bodrum’dan Samsun’a doğru yol almaya başladı. Karadeniz Ereğli açıklarındayken ulaştığımız ‘Tutku’ teknesinin kaptanı Neşe Hasipek gittikleri her yerde kadınların istediğinde neleri
başarabileceğini anlattıklarını söyledi.
 İlk yelkenli okul gemisi:
Bodrum’dan yola çıkan bir diğer ekipse, Cumhuriyet tarihinin ilk yelkenli okul gemisi ‘STS Bodrum’u tercih etti.
7 Mayıs’ta demir alan ekip; İzmir, Çanakkale, İstanbul, Sinop ve İnebolu duraklarının ardından 19 Mayıs’ta Samsun’da olacak.
 ‘Derinlere Saygı’: Beşiktaş Belediyesi’nin etkinlikleri kapsamında da 16 Mayıs’ta Derinlere Saygı Dalış Topluluğu saat 16.00-16.30 arasında sualtında özel bir pankart açacak. Bu dalışı sahilden izleyebilirsiniz.
 Duraklarda söyleşiler: Denizci Ethem Dirvana da Ali Türkşen’le birlikte Samsun’a doğru tekneyle yola çıkacak. Dirvana ve Türkşen, 16 Mayıs’ta Karadeniz Ereğli’de, 17’sinde İnebolu’da, 18’inde Samsun’da, 20’sinde yani dönüş yolunda da Amasra’da söyleşiler düzenleyecek.

100’üncü yılında Milli Mücadele rotası

Kara etkinlikleri
Rehber Serhan Güngör, Milli Mücadele yıllarını bugün en iyi şekilde hissettirebilecek İstanbul mekânlarını şöyle sıralıyor: “(Atatürk’ün) Pera Palas Otel’deki odası, Padişah Vahdettin ile görüşme yaptığı Yıldız Sarayı’ndaki oda, Beşiktaş, Akaretler’deki ailesiyle kaldığı ev ve en önemli görüşmelerini yaptığı Şişli Atatürk Evi.”
‘Kurtuluş rotası’nıysa şöyle çiziyor: “Havza’daki Atatürk Evi, Amasya Genelgesi’nin hazırlandığı Saraydüzü Kışla Binası, Erzurum Kongre ve Milli Mücadele Müzesi, Erzurum Atatürk Evi, Sivas 4 Eylül Kongre Binası Müzesi ulusal tarihimize tanıklık etmiş. Kongreler ve ulusal direniş hareketinin birleşmesi çabaları 1919 ve 1920’de sürerken Fransız işgaline karşı direnen Gaziantep, Şanlıurfa, Adana ve Kahramanmaraş şehirlerindeki yerel milis direnişinin hatıraları, bu şehirlerimizdeki Kurtuluş Müzeleri’nde canlı tutulmaya çalışılıyor. Ankara’daki Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binası, Ankara Garı’ndaki Direksiyon Binası gezilecek yerler arasında. Büyük Taarruz öncesi Atatürk’ün annesinin elini öpüp savaşa gittiği Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Çankaya’daki bağ evi insanın Atatürk’e kendisini en yakın hissettiği mekânların başında geliyor. Kars Antlaşması’nın anıları ve Ruslar tarafından Karabekir’e hediye edilen tren vagonu Kars Kafkas Cephesi Müzesi’nde görülebilir. Sakarya Savaş alanlarını Polatlı’dan başlayarak gezmek de hikâyeyi anlamak için iyi bir başlangıç olabilir.”

 

Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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